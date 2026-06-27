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tisza karácsony gergely Magyar Péter pride

Magyar Péter nem tudja teljesen nyíltan felvállalni a Pride-ot

2026. június 27. 19:13

Mivel a Tisza szavazótábora számára leginkább csak a Fidesz-ellenesség jelenti a közös nevezőt, a tábor meglehetősen heterogén, és megosztott a kérdésben.

2026. június 27. 19:13
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Az új liberális kormány jó hír az LMBTQ+-mozgalomnak, amely Karácsony Gergely számára fontos politikai hátországot jelent. Elemzés öt pontban!
1. TAVALY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS VOLT: Miután a jobboldali Orbán-kormány ellenezte a Pride megtartását, tavaly kormányellenes demonstrációvá alakult át a rendezvény, emiatt soha nem látott tömeg vett részt rajta.
2. IDÉN KEVESEBBEN VOLTAK: Miután áprilisban kormányváltás következett be, és Magyarországnak liberális kormánya lett, a mostani rendezvény már nem volt kormányellenes demonstráció, ezért kisebb volt a mozgósító ereje, így kevesebben vettek részt rajta.
3. KARÁCSONY GERGELY POLITIKAI HÁTORSZÁGA: Karácsony Gergely számára a Pride politikailag fontos esemény, mivel a liberális budapesti szavazók jelentik a politikai hátországát. Nemrég még nemzetközi kitüntetést is kapott a tavalyi Pride megtartásáért. Most azt mondta: ő akar lenni az, aki összeadja majd az első azonos nemű párt Budapesten.
4. MAGYAR PÉTER EGYENSÚLYOZIK A TÉMÁBAN: Mivel a Tisza szavazótábora számára leginkább csak a Fidesz-ellenesség jelenti a közös nevezőt, a tábor meglehetősen heterogén, és megosztott a kérdésben, ezért Magyar Péter nem tudja teljesen nyíltan felvállalni a Pride-ot. Miközben a kormányszóvivői korábban azzal dicsekedtek, hogy rendszeresen járnak a rendezvényre, idén már ők sem mentek el, inkább egész hétvégén vidéken tartanak kihelyezett kormányülést.
5. A JOBBOLDAL UTÓVÉDHARCA: Az elmúlt napokban jobboldali politikusok és közéleti szereplők bírálták, hogy Pride-zászlókat tűztek ki az Erzsébet hídra, amelyeket előbb egy férfi a Dunába dobott, majd jobboldali fiatalok magyar zászlókat helyeztek ki a helyükre. Az új kormánnyal az LMBTQ-lobbi előretört; kérdés, hogy a jobboldal mit tud tenni ez ellen a jövőben. Szimbolikus, hogy a jobboldal egy civil tüntetést is tartott ma a Pride-dal egy időben.”

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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

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Összesen 14 komment

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2026. június 27. 20:53
Azért I. Hazug Péter admirális-generális már többször is kijelentette, hogy látszólag kiáll a homokosok mellett, és a Lannert Judit, meg a másik bolond öregasszony, a Kódis Kriszta viszik helyette ezt a vonalat, de ennél több nem várható el tőle.
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londonbaby
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2026. június 27. 20:18 Szerkesztve
hééé Heilkarácsonyi standanter führer.. csak úgy füstölt az izzadt szaros picsád mi ?? nem kellett vazelin.. . Gelyike.... Te is csak egy darab szar vagy !!! de még fos lehet belőled !!!!
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londonbaby
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2026. június 27. 20:12 Szerkesztve
poloska is ratyi hiába titkolja.. nézz rá... . heteró még drogosan, full részegen se SÓVÁROG FÉRFI SEGG UTÁN úgy hogy mint hallható is tőle !!!:_ ......... ---> JÓL SEGGBE KÉNE BASZNI RADNAIT <----- ROHADT KIS KORCS BUZI EZ IS !!!!!!!!
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londonbaby
2026. június 27. 20:08
Na mi újság tetves korcsok ? ki kit baszott seggbe ? hányan döglöttek meg a melegben ??
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