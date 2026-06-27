„Az új liberális kormány jó hír az LMBTQ+-mozgalomnak, amely Karácsony Gergely számára fontos politikai hátországot jelent. Elemzés öt pontban!

1. TAVALY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS VOLT: Miután a jobboldali Orbán-kormány ellenezte a Pride megtartását, tavaly kormányellenes demonstrációvá alakult át a rendezvény, emiatt soha nem látott tömeg vett részt rajta.

2. IDÉN KEVESEBBEN VOLTAK: Miután áprilisban kormányváltás következett be, és Magyarországnak liberális kormánya lett, a mostani rendezvény már nem volt kormányellenes demonstráció, ezért kisebb volt a mozgósító ereje, így kevesebben vettek részt rajta.

3. KARÁCSONY GERGELY POLITIKAI HÁTORSZÁGA: Karácsony Gergely számára a Pride politikailag fontos esemény, mivel a liberális budapesti szavazók jelentik a politikai hátországát. Nemrég még nemzetközi kitüntetést is kapott a tavalyi Pride megtartásáért. Most azt mondta: ő akar lenni az, aki összeadja majd az első azonos nemű párt Budapesten.

4. MAGYAR PÉTER EGYENSÚLYOZIK A TÉMÁBAN: Mivel a Tisza szavazótábora számára leginkább csak a Fidesz-ellenesség jelenti a közös nevezőt, a tábor meglehetősen heterogén, és megosztott a kérdésben, ezért Magyar Péter nem tudja teljesen nyíltan felvállalni a Pride-ot. Miközben a kormányszóvivői korábban azzal dicsekedtek, hogy rendszeresen járnak a rendezvényre, idén már ők sem mentek el, inkább egész hétvégén vidéken tartanak kihelyezett kormányülést.

5. A JOBBOLDAL UTÓVÉDHARCA: Az elmúlt napokban jobboldali politikusok és közéleti szereplők bírálták, hogy Pride-zászlókat tűztek ki az Erzsébet hídra, amelyeket előbb egy férfi a Dunába dobott, majd jobboldali fiatalok magyar zászlókat helyeztek ki a helyükre. Az új kormánnyal az LMBTQ-lobbi előretört; kérdés, hogy a jobboldal mit tud tenni ez ellen a jövőben. Szimbolikus, hogy a jobboldal egy civil tüntetést is tartott ma a Pride-dal egy időben.”