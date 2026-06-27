Karácsony Gergely szeretné összeadni az első azonos nemű párt

Uniós biztos érkezett Budapestre a Pride előtt, hogy minden rendben menjen
Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa a magyar jogszabályok módosítását sürgette.
Erre nem akar sokat várni a főpolgármester.
A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt, és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti – jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton.
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Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa a magyar jogszabályok módosítását sürgette.
Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál felvonulásának záró helyszínén, a Vérmezőn azt mondta, „mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. Vigyáztunk rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor végre felszabadul az egész hazánk”.
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Az Astoriánál a rendőrök elfogtak két férfit, akik zöldségekkel dobálták a tömegben vonulókat.
A politikus hangsúlyozta, az elvek és az értékek megóvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet – mondta.
A politikus kijelentette: ő akar lenni az első főpolgármester, aki összead egy azonos nemű párt és erre nem akar sokáig várni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán