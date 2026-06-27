Ft
Ft
38°C
22°C
Ft
Ft
38°C
22°C
06. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapest pride közösségi fesztivál főpolgármester karácsony gergely

Karácsony Gergely szeretné összeadni az első azonos nemű párt

2026. június 27. 18:57

Erre nem akar sokat várni a főpolgármester.

2026. június 27. 18:57
null

A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt, és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti – jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton.

Ezt is ajánljuk a témában

Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál felvonulásának záró helyszínén, a Vérmezőn azt mondta, „mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. Vigyáztunk rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor végre felszabadul az egész hazánk”.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus hangsúlyozta, az elvek és az értékek megóvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet – mondta.

A politikus kijelentette: ő akar lenni az első főpolgármester, aki összead egy azonos nemű párt és erre nem akar sokáig várni. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. június 27. 20:50
A sokszínűség önmagában nem érték. Önmagában semmi. Nincs érték és értékelő jellege. Más emberek provokálása az aljasság kategóriájába tartozik. "Provokáció: Előre megfontolt és ártó szándékú magatartás, megnyilvánulás, amellyel egy másik személyt vagy csoportot olyan visszavágásra késztetnek, amit később rá nézve hátrányosan használnak fel." Wikipédia Az ártó szándékon van a hangsúly! A polgárpukkasztás is provokáció! A Pride egy rosszindulatú megmozdulás, provokáció! A közmegegyezés szerinti szabályok felrúgás a társadalom tagadása.
Válasz erre
0
0
akiaki
2026. június 27. 20:50
miniszterelnökünk és seggdugaszolója, szárazon? ott volt?
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. június 27. 20:49
Erkölcstelen idióta az, aki a politika művészetének nevezi a gátlástalan hazudozást és a hitleri demagógiát. Magyar Péter kóros, toxikus személyiségű, demagóg alak. Alkalmatlan. Nem politikus, hanem pojáca.
Válasz erre
0
0
akiaki
2026. június 27. 20:47
a hátérben az a néni, az a 150 kilós, azt hiszi hogy leszbi, pedig csak nagyon ronda, és nem kell férfiembernek
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!