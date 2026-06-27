Karácsony Gergely szeretné összeadni az első azonos nemű párt

A politikus hangsúlyozta, az elvek és az értékek megóvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet – mondta.

A politikus kijelentette: ő akar lenni az első főpolgármester, aki összead egy azonos nemű párt és erre nem akar sokáig várni.