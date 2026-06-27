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budapest pride karácsony gergely európai bizottság

Uniós biztos érkezett Budapestre a Pride előtt, hogy minden rendben menjen

2026. június 27. 18:00

Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa a magyar jogszabályok módosítását sürgette.

2026. június 27. 18:00
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A Budapest Pride felvonulás előtt közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa. A főpolgármester a szexuális kisebbségeket érintő magyar jogszabályok módosítását sürgette, míg az uniós biztos a Pride-on való részvételt alapvető jognak nevezte, és ismertette az Európai Unió LMBTQ+ stratégiájának célkitűzéseit – írja a Magyar Nemzet

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A főpolgármester elmondta, az idei Budapest pride felvonulást a tavalyival ellentétben nem a főváros, hanem ismét az önkéntesek szervezik. Karácsony Gergely szerint ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a magyar jogrendből rövidesen eltávolítsák az előző kormány által hozott olyan rendelkezéseket, amelyek az Európai Bíróság álláspontja szerint ellentétesek a nemzetközi joggal, és hátrányosan különböztetik meg a szexuális kisebbségeket. 

Hadja Lahbib a sajtótájékoztatón kiemelte, véleménye szerint a tavalyi Budapest Pride történelmi jelentőségű volt. 

A biztos asszony elmondta, a budapesti látogatása során a Tisza-kormány több miniszterével, többek között Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel is tárgyalásokat folytatott. Emellett pedig Kátai-Németh Vilmos Facebook-oldalán tett bejegyzéséből kiderült, hogy a szociális és családügyi miniszter mellett Orbán Anita külügyminiszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is fogadta Hadja Lahbibot.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva, miszerint a Tisza-kormány tagjainak fel kellene-e vonulniuk a Budapest Pride-on, a főpolgármester kiemelte, tudomása szerint jelenleg is kormányülés zajlik, éppen ezért érthető, hogy a kormánytagok nem vesznek részt az eseményen.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
vakiki
2026. június 27. 19:01
Inkább a kátyúk betömését sürgetnéd,hülyénvigyorgó. Adhatsz egy talicska aszfaltot a bolond buzipárti nőnek,meg egy lapátot. Magadnak ugyanúgy. Hajrá!
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0
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bagoly-29
2026. június 27. 19:00
Még a szeme sem áll jól s ráadásul kvóta nő ő is!
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2
0
stormy
2026. június 27. 18:48
egyik se tartozik se europához se magyaroszághoz.
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1
0
selyemmajom
2026. június 27. 18:10
>az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa Inkább válságkreálás lesz ez.
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