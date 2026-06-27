Uniós biztos érkezett Budapestre a Pride előtt, hogy minden rendben menjen

Kisebb incidensek a Pride-on, nagy melegben vonul a tömeg
Az Astoriánál a rendőrök elfogtak két férfit, akik zöldségekkel dobálták a tömegben vonulókat.
Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa a magyar jogszabályok módosítását sürgette.
A Budapest Pride felvonulás előtt közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa. A főpolgármester a szexuális kisebbségeket érintő magyar jogszabályok módosítását sürgette, míg az uniós biztos a Pride-on való részvételt alapvető jognak nevezte, és ismertette az Európai Unió LMBTQ+ stratégiájának célkitűzéseit – írja a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Astoriánál a rendőrök elfogtak két férfit, akik zöldségekkel dobálták a tömegben vonulókat.
A főpolgármester elmondta, az idei Budapest pride felvonulást a tavalyival ellentétben nem a főváros, hanem ismét az önkéntesek szervezik. Karácsony Gergely szerint ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a magyar jogrendből rövidesen eltávolítsák az előző kormány által hozott olyan rendelkezéseket, amelyek az Európai Bíróság álláspontja szerint ellentétesek a nemzetközi joggal, és hátrányosan különböztetik meg a szexuális kisebbségeket.
Hadja Lahbib a sajtótájékoztatón kiemelte, véleménye szerint a tavalyi Budapest Pride történelmi jelentőségű volt.
A biztos asszony elmondta, a budapesti látogatása során a Tisza-kormány több miniszterével, többek között Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel is tárgyalásokat folytatott. Emellett pedig Kátai-Németh Vilmos Facebook-oldalán tett bejegyzéséből kiderült, hogy a szociális és családügyi miniszter mellett Orbán Anita külügyminiszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is fogadta Hadja Lahbibot.
A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva, miszerint a Tisza-kormány tagjainak fel kellene-e vonulniuk a Budapest Pride-on, a főpolgármester kiemelte, tudomása szerint jelenleg is kormányülés zajlik, éppen ezért érthető, hogy a kormánytagok nem vesznek részt az eseményen.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán