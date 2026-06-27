Uniós biztos érkezett Budapestre a Pride előtt, hogy minden rendben menjen

Hadja Lahbib a sajtótájékoztatón kiemelte, véleménye szerint a tavalyi Budapest Pride történelmi jelentőségű volt.

A biztos asszony elmondta, a budapesti látogatása során a Tisza-kormány több miniszterével, többek között Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel is tárgyalásokat folytatott. Emellett pedig Kátai-Németh Vilmos Facebook-oldalán tett bejegyzéséből kiderült, hogy a szociális és családügyi miniszter mellett Orbán Anita külügyminiszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is fogadta Hadja Lahbibot.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva, miszerint a Tisza-kormány tagjainak fel kellene-e vonulniuk a Budapest Pride-on, a főpolgármester kiemelte, tudomása szerint jelenleg is kormányülés zajlik, éppen ezért érthető, hogy a kormánytagok nem vesznek részt az eseményen.