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erzsébet híd incidens operaház pride

Kisebb incidensek a Pride-on, nagy melegben vonul a tömeg

2026. június 27. 16:55

Az Astoriánál a rendőrök elfogtak két férfit, akik zöldségekkel dobálták a tömegben vonulókat.

2026. június 27. 16:55
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Az Operaház elé meghirdetett gyülekező után elindult a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál keretében rendezett felvonulás a fővárosban szombat délután. A menetet tizenhat, hangszórókkal megrakott zenés teherautó vezeti fel, amelyek platóján a demonstráció résztvevői táncolnak, a vonulók pedig a többi között szivárványos zászlókat lobogtatnak. A rendezvényen autóbuszt indított a fővárosi önkormányzat, kamiont a Háttér Társaság, a Tilos Rádió, a Momentum, az Amnesty International. A tömegben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt emblémája, egy nagy felfújható kétfarkú kutya is látható.

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Az Operaház épülete előtt egy az úttestet fedő európai uniós zászlót, az Andrássy úton egy az útpályát szintén letakaró szivárványos zászlót helyeztek el a rendezők.

A menet kiindulópontjánál Svédország budapesti nagykövetsége vízosztási pontot állított fel, ahol „Az LMBTQ-jogok emberi jogok” angol feliratú palackban adják a frissítőt.

Az előzetesen meghirdetett program szerint a demonstrálók a Operától a Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Astoria-Kossuth Lajos utca útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül, a Döbrentei tér és az Attila út érintésével vonulnak a Vérmezőre, ahol a műsor a Nagy réten felállított színpadon veszi kezdetét. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, illetve az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak.

Az eseményt kisebb incidensek szakították meg, az Astoriánál zöldségekkel dobálta meg két férfi a vonulókat, őket elfogták a rendőrök. A rendőrség beszámolója szerint a gyűlés szervezői kértek rendőri intézkedést az Erzsébet hídon is, mert a menet elején egy ember a viselkedésével a gyűlés résztvevőit is megbotránkoztatta, és a rendezők kérése ellenére sem volt hajlandó távozni. Őt is előállították.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 14 komment

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annamargit
2026. június 27. 17:23
Ugye, én, mint nő, nyugodtan, sértés nélkül mondtatom, hogy ez a lógócsöcsű röfi(kis)asszony se sem érzékeny, se nem szép? Meg ne bántódjék, jobb lett volna neki, ha az emberi jogait disztingváltan, a külcsíny-belbecs szerint otthon gyakorolta volna, semminthogy magát mutogatná. Nem, ez bizony nem egyáltalán nem esztétikus látványosság.
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selyemmajom
2026. június 27. 17:12
Ilyen még a kommunizmusban sem volt, hogy az aberrációt ünnepeltették volna. Elnyomás és propaganda volt, de kötelező buzerancia-imádás nem volt. A liberalizmus a 21. század totalitárius eszméje.
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9
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mlotta
2026. június 27. 17:10
Ugyanígy Szodoma és Gomora meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik.-Júdás 1,7
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4
0
mnmn
2026. június 27. 17:06
"Svédország budapesti nagykövetsége vízosztási pontot állított fel, ahol „Az LMBTQ-jogok emberi jogok” angol feliratú palackban adják a frissítőt." Otthon Malmöben is lesz prájd és ott is osztogatnak majd ezek a nagyon toleráns svédek?
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