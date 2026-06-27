Kisebb incidensek a Pride-on, nagy melegben vonul a tömeg

Az előzetesen meghirdetett program szerint a demonstrálók a Operától a Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Astoria-Kossuth Lajos utca útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül, a Döbrentei tér és az Attila út érintésével vonulnak a Vérmezőre, ahol a műsor a Nagy réten felállított színpadon veszi kezdetét. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, illetve az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak.

Az eseményt kisebb incidensek szakították meg, az Astoriánál zöldségekkel dobálta meg két férfi a vonulókat, őket elfogták a rendőrök. A rendőrség beszámolója szerint a gyűlés szervezői kértek rendőri intézkedést az Erzsébet hídon is, mert a menet elején egy ember a viselkedésével a gyűlés résztvevőit is megbotránkoztatta, és a rendezők kérése ellenére sem volt hajlandó távozni. Őt is előállították.