Kisebb incidensek a Pride-on, nagy melegben vonul a tömeg

Óriási üzlet a Pride, kiderült, kik kaszálnak igazán rajta
Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban.
Az Astoriánál a rendőrök elfogtak két férfit, akik zöldségekkel dobálták a tömegben vonulókat.
Az Operaház elé meghirdetett gyülekező után elindult a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál keretében rendezett felvonulás a fővárosban szombat délután. A menetet tizenhat, hangszórókkal megrakott zenés teherautó vezeti fel, amelyek platóján a demonstráció résztvevői táncolnak, a vonulók pedig a többi között szivárványos zászlókat lobogtatnak. A rendezvényen autóbuszt indított a fővárosi önkormányzat, kamiont a Háttér Társaság, a Tilos Rádió, a Momentum, az Amnesty International. A tömegben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt emblémája, egy nagy felfújható kétfarkú kutya is látható.
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Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban.
Az Operaház épülete előtt egy az úttestet fedő európai uniós zászlót, az Andrássy úton egy az útpályát szintén letakaró szivárványos zászlót helyeztek el a rendezők.
A menet kiindulópontjánál Svédország budapesti nagykövetsége vízosztási pontot állított fel, ahol „Az LMBTQ-jogok emberi jogok” angol feliratú palackban adják a frissítőt.
Az előzetesen meghirdetett program szerint a demonstrálók a Operától a Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Astoria-Kossuth Lajos utca útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül, a Döbrentei tér és az Attila út érintésével vonulnak a Vérmezőre, ahol a műsor a Nagy réten felállított színpadon veszi kezdetét. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, illetve az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak.
Az eseményt kisebb incidensek szakították meg, az Astoriánál zöldségekkel dobálta meg két férfi a vonulókat, őket elfogták a rendőrök. A rendőrség beszámolója szerint a gyűlés szervezői kértek rendőri intézkedést az Erzsébet hídon is, mert a menet elején egy ember a viselkedésével a gyűlés résztvevőit is megbotránkoztatta, és a rendezők kérése ellenére sem volt hajlandó távozni. Őt is előállították.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán