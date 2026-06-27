Óriási üzlet a Pride, kiderült, kik kaszálnak igazán rajta

Magyarországon a nagy áruházláncok és élelmiszerláncok többsége nem készít külön Pride-csomagolásokat vagy limitált terméksorozatokat, így nem figyelhető meg olyan jelenség, mint az Egyesült Államokban, ahol egyes cégek teljes termékcsaládokat alakítanak át júniusra. Országos szinten tehát a Pride nem jelent akkora gazdasági eseményt, hogy érdemben befolyásolja a teljes kiskereskedelmi forgalmat.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd