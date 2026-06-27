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világgazdaság pride budapest

Óriási üzlet a Pride, kiderült, kik kaszálnak igazán rajta

2026. június 27. 15:00

Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban.

2026. június 27. 15:00
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Világszerte egyre több nagyvállalat igyekszik kihasználni a júniusi Pride hónapot, ilyenkor rengeteg nagyvárosban rendeznek felvonulásokat és ezekhez kapcsolódó eseményeket. Budapesten épp ezekben az órákban kezdődik a meleg felvonulás. 

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Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már gazdaságilag is mérhető hatása van a Pride hónapnak, ilyenkor a vállalatok gyakran külön Pride-kampányokkal, limitált kiadású termékekkel és szivárványos csomagolásokkal készülnek. A Világgazdaság emlékeztet: egy 2026-os, 4000 fogyasztót vizsgáló nemzetközi felmérés szerint a fogyasztók 26–32 százaléka vásárolt már Pride-tematikájú terméket, leggyakrabban azért, mert tetszett a dizájn vagy támogatni szerette volna az ügyet. 

Az elmúlt évtizedben jellemző volt Nyugaton, hogy a cégek megváltoztatják a logóikat, LMBTQ+ témájú marketingkampányokat indítanak. 

Ez a fajta viselkedés azonban lassan változik, ahogy a márkák visszafogják Pride-tevékenységeiket.

A lap által felsorolt, leginkább érintett termékek és szolgáltatások: 

  • Ruházat és kiegészítők: szivárványszínű pólók, zoknik, sapkák, táskák, kitűzők, karkötők, zászlók és egyéb Pride-tematikájú termékek ilyenkor jellemzően nagyobb keresletet kapnak.
  • Kozmetikumok: egyes márkák limitált kiadású sminkeket, körömlakkokat vagy csomagolásokat dobnak piacra, amelyek népszerűek lehetnek.
  • Italok és élelmiszerek: bárok, sörfőzdék és üdítőmárkák gyakran készítenek Pride-kiadásokat vagy rendezvényekhez kapcsolódó promóciókat.
  • Dekorációs termékek: zászlók, lufik, matricák, LED-fények, amelyek felvonulásokra vagy bulikra készülnek.
  • Turizmus és vendéglátás: azokban a városokban, ahol nagy Pride-rendezvényeket tartanak (például Madrid, Berlin vagy Budapest), a szállodák, éttermek és szórakozóhelyek gyakran forgalomnövekedést tapasztalnak.

A gazdasági hatás ugyanakkor főleg az utóbbiaknál, azaz a rendezvényturizmusban csapódik le. Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban. Ennek egyik oka, hogy a hazai piac kisebb, a vállalati marketingkampányok szerényebbek, és a Pride-tematikájú termékek iránti kereslet sem olyan jelentős.

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Magyarországon a nagy áruházláncok és élelmiszerláncok többsége nem készít külön Pride-csomagolásokat vagy limitált terméksorozatokat, így nem figyelhető meg olyan jelenség, mint az Egyesült Államokban, ahol egyes cégek teljes termékcsaládokat alakítanak át júniusra. Országos szinten tehát a Pride nem jelent akkora gazdasági eseményt, hogy érdemben befolyásolja a teljes kiskereskedelmi forgalmat.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

 

Összesen 13 komment

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Ízisz
2026. június 27. 15:30
🧡🇭🇺 A korcs melegeknek jár a forróság!!! Ragadjanak bele a megolvadt aszfaltba!!! 💯👌❗
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sergent
2026. június 27. 15:28
"Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban." Most már értem, miért nem kellett a fidesznek. Nem volt belőle mit ellopni.
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0
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bituman
2026. június 27. 15:22
Totális agymosás!!!
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4
0
londonbaby
2026. június 27. 15:21
tuti nem kell nekik vazelin.. már csúszik az izzadságtól meg a szaros létől a picsájuk.. . gusztustalan korcsok !!!
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