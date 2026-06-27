Óriási üzlet a Pride, kiderült, kik kaszálnak igazán rajta

Ha láthatóság kell, hát legyen láthatóság: lássunk néhány LMBTQ-ügyi tényt!
A Nature megírta: akit folyamatosan azzal bombáznak, hogy a szexuális irányultság „fluid”, hajlamos fluiddá válni. Francesca Rivafinoli írása.
Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban.
Világszerte egyre több nagyvállalat igyekszik kihasználni a júniusi Pride hónapot, ilyenkor rengeteg nagyvárosban rendeznek felvonulásokat és ezekhez kapcsolódó eseményeket. Budapesten épp ezekben az órákban kezdődik a meleg felvonulás.
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A Nature megírta: akit folyamatosan azzal bombáznak, hogy a szexuális irányultság „fluid”, hajlamos fluiddá válni. Francesca Rivafinoli írása.
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már gazdaságilag is mérhető hatása van a Pride hónapnak, ilyenkor a vállalatok gyakran külön Pride-kampányokkal, limitált kiadású termékekkel és szivárványos csomagolásokkal készülnek. A Világgazdaság emlékeztet: egy 2026-os, 4000 fogyasztót vizsgáló nemzetközi felmérés szerint a fogyasztók 26–32 százaléka vásárolt már Pride-tematikájú terméket, leggyakrabban azért, mert tetszett a dizájn vagy támogatni szerette volna az ügyet.
Az elmúlt évtizedben jellemző volt Nyugaton, hogy a cégek megváltoztatják a logóikat, LMBTQ+ témájú marketingkampányokat indítanak.
Ez a fajta viselkedés azonban lassan változik, ahogy a márkák visszafogják Pride-tevékenységeiket.
A lap által felsorolt, leginkább érintett termékek és szolgáltatások:
A gazdasági hatás ugyanakkor főleg az utóbbiaknál, azaz a rendezvényturizmusban csapódik le. Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban. Ennek egyik oka, hogy a hazai piac kisebb, a vállalati marketingkampányok szerényebbek, és a Pride-tematikájú termékek iránti kereslet sem olyan jelentős.
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Jelentősen javult több magyarországi LMBTQ-szervezet pénzügyi helyzete 2025-ben.
Magyarországon a nagy áruházláncok és élelmiszerláncok többsége nem készít külön Pride-csomagolásokat vagy limitált terméksorozatokat, így nem figyelhető meg olyan jelenség, mint az Egyesült Államokban, ahol egyes cégek teljes termékcsaládokat alakítanak át júniusra. Országos szinten tehát a Pride nem jelent akkora gazdasági eseményt, hogy érdemben befolyásolja a teljes kiskereskedelmi forgalmat.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd