Ha láthatóság kell, hát legyen láthatóság: lássunk néhány LMBTQ-ügyi tényt!

míg 2012-ben az Egyesült Államokban a 18–29 éves lányok 8, a fiúk 5 százaléka vallotta magát LMBTQ személynek, a Covid környékén (az online világra való különös rácuppanás idején) ez az arány a lányok körében nem kicsit ugrott meg: 2024-re a fiatal férfiak esetében 12, a nőknél 31(!) százalékra nőtt. Ha színtisztán veleszületett dologról van szó, amelyet abszolúte nem befolyásolnak külső hatások, akkor teljesen érthetetlen, mitől alakul ki ekkora különbség és a korábbiakhoz képest ilyen eltérő arány. De ráadásul a növekmény elsősorban a fiatal liberális nők körében jelentkezett – ha az lenne az ok, hogy elfogadóbb lett a társadalom, akkor az idősebb korosztályokban is tömegek ébredtek volna rá a meleg voltukra.

Különös továbbá, hogy a sok betű közül a fiatal nők körében a B mint biszexualitás vált a leggyakoribbá – majdnem minden negyedik megkérdezett tartozott ebbe a kategóriába.

Nem Novák Előd, hanem a Business Insider írja: ahogy a férfi kortársaikhoz képest a közösségi médiában aktívabb nők naphosszat a TikTokot bámulták, benne félreérthetetlen helyzetekben lévő, boldog nőkkel és a „kötelező heteroszexualitás” béklyójának taglalásával, egy idő után felmerült bennük, hogy tényleg, ők miért csak férfiakkal vannak együtt. És míg régen aktívan keresni kellett azokat a helyeket, ahol egy ilyen fiatalban megerősítik az érzéseit, ma az algoritmus ezt készséggel házhoz viszi. Egy, a Nature-ben megjelent tanulmány ki is mutatta: amely vizsgált személyek visszatérően ki voltak téve annak az állításnak, amely szerint „a szexuális irányultság egy kontinuum valamely pontján helyezkedik el”, egy idő után világnézettől függetlenül bizonytalanabbá váltak saját irányultságukat illetően a kontrollcsoporthoz képest, sőt, (a konzervatívokkal ellentétben)