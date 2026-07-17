Abszolút kettős mérce: nincs uborkaszezon!

A nem csak a jobboldal felől kritizált javaslatot persze a tiszás kétharmad ettől még lazán el­fogadta, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig rögvest ellátta a szükséges szignóval. Zárójeles megjegyzés: ha Sulyok a napokban lemond, az államfői kézjegyet is ugyanő lesz kénytelen elhelyezni az irományon. Aztán este lett és reggel, a második nap, újabb kormányfői tirádákkal, ezúttal azonban már a Fidesz és a KDNP képviselői is a helyükön voltak. Kaptak is a fejükre, szokás szerint. Majd később, amikor Pócs János felszólalása közben Magyar Péter észrevette, hogy Takács Péter a telefonjával videózik az ülésteremben, odament a delikvenshez, és felszólította a házelnököt, hogy lépjen az ügyben. Sikerrel.

Aztán – miután alighanem megtetszett neki az előző napi fideszes attrakció – a Tisza-frakciót kiszólította a patkóból, és üstöllést rendkívüli házbizottsági ülést hivatott össze. Aránytévesztés? Bizonyosan, ám kérdés, az abszolút parlamentben hogyan érvényesülnek még a klasszikus politikai szabályszerűségek. Mindenesetre odáig eljutottunk, hogy ez a produkció Puzsér Róbertnél is kiverje a biztosítékot. Akárcsak a már említett alkotmánymódosítás az ugyancsak nem Fidesz-­rajongó Amnesty Internationalnél vagy épp Török Gábor elemzőnél.

Sebaj, a filmszínház pörög tovább – de már Gulyás Gergely nélkül. A Fidesz emblematikus politikusa, Magyar Péter egykori csoporttársa váratlanul leköszönt a frakcióvezetői posztról, nem kis kavarodást kiváltva az előző kormánypárt támogatói körében. Még Havasi Bertalan kommunikációs igazgató sem tudott előzetesen a döntésről, amiről volt szíves be is számolni a nyilvánosságnak, kritizálva egyúttal párttársát, fokozva a zavart.