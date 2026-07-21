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Hatala-Orosz Csaba Juhász Hajnalka KDNP Tisza Magyar Péter parlamenti vita

Juhász Hajnalka: „Ha még egyszer így beszél, kimegyek a parlamentből” – lemondásra szólították fel a tiszás politikust

2026. július 21. 13:12

Magyar Péter farizeusnak nevezte a KDNP frakcióvezető-helyettesét, és azt állította, hogy nem létező szavazóknak beszél. A kereszténydemokrata párt határozottan visszautasítja azt a stílust is, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba az Országházban megengedett magának. Utóbbit lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítják fel.

2026. július 21. 13:12
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A KDNP frakcióvezető-helyettese szerint elfogadhatatlan stílus uralkodott a keddi parlamenti vitában. Juhász Hajnalka az Országgyűlés folyosóján nyilatkozva azt mondta: ha Magyar Péter a jövőben is hasonló hangnemben szól hozzá, elhagyja az üléstermet. A kereszténydemokrata politikus szerint a személyeskedő, sértő kifejezések nem méltók a parlamenti munkához, ezért minden politikai oldalnak vissza kellene térnie a kölcsönös tisztelethez – írja az Index.

A konfliktus előzménye, hogy az uniós forrásokról szóló vitában a

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 miniszterelnök farizeusnak nevezte Juhászt, és azt állította, hogy nem létező szavazóknak beszél.

Utóbbi erre reagálva kijelentette: számára ezzel „betelt a pohár”.

Őszinte leszek, ha még egyszer így fog a miniszterelnök úr beszélni, nőként, politikusként fel fogok állni, és ki fogok menni”

– fogalmazott Juhász, aki szerint sokszor kérték már a kormányfőt, hogy hagyjon fel az olyan kifejezésekkel, mint az „álkeresztény, farizeus, tolvaj, maffiózó”. „Hallottak miniszterelnököt az Európai Unióban valaha így beszélni? Miért kell egymással így beszélni?” – tette fel a kérdést a KDNP frakcióvezető-helyettese, aki szerint a tisztelet kölcsönös dolog, és érezhető a hangulatbeli különbség, amikor Magyar kimegy a teremből. „Fellélegzünk, mert a stílus változik” – közölte, hozzátéve, hogy a Tisza-kormány több minisztere, köztük Kapitány István „normálisan” viselkedik velük.

A külsejét érő támadásokról is beszélt

Juhász Hajnalka kitért egy másik parlamenti incidensre is, amelyben a Tisza egyik képviselője, Hatala-Orosz Csaba tett megjegyzést a külsejére. Bár a utóbbi később elnézést kért a stílus miatt, Juhász úgy véli, továbbra is jogos kérdés, 

miért kell egy női politikust személyes vagy külső adottságai miatt támadni.

Véleménye szerint a közéleti vitákban a politikai teljesítménynek kellene a középpontban állnia.

Juhász Hajnalka felidézte azt is, hogy az elmúlt hónapokban több ezer sértő komment érte a közösségi médiában, amelyek között számos olyan bejegyzés volt, amely a nemi identitását gúnyolta. Hangsúlyozta: nyolc év parlamenti tapasztalattal már fel tudja dolgozni az ilyen támadásokat, de aggódik azokért a fiatal női politikusokért, akik kevesebb rutinnal kerülnek a nyilvánosság elé. 

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Hujber Ferenc “kedves” üzenete nekem: „Pofád lapos Hajni!”

Kedves Ferenc, szívből kívánok önnek jobbulást, a lelki nyugalom nagy ajándék!

Tabula rasa a politikában

A KDNP-s képviselő szerint nemcsak a Tisza Párt vagy a jelenlegi kormánypártok felelősek a közélet eldurvulásáért. Arra a felvetésre, hogy korábban a Fidesz politikusai is tettek sértő megjegyzéseket női képviselőkre, Juhász úgy reagált: az sem volt helyes. Szerinte minden oldalnak „tiszta lappal” kellene újrakezdenie, és véget vetni a személyeskedésnek.

KDNP: erősebb keresztény-konzervatív profilra van szükség

A beszélgetés során szóba került a választási vereség után útkereső KDNP jövője is. A frakcióvezető-helyettes úgy gondolja, a pártnak meg kell újulnia, ugyanakkor továbbra is hisz a Fidesz–KDNP szövetségben. Úgy látja, a kereszténydemokrata pártnak hangsúlyosabban kell képviselnie az olyan értékalapú ügyeket, mint például az eutanázia kérdése vagy más keresztény-konzervatív témák.

Megerősítette azt is, hogy 

esélyesnek tartja Bóka Jánost a Fidesz új frakcióvezetői posztjára,

akit felkészült uniós szakemberként jellemzett. 

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Az ötszázalékos küszöb lehet a cél

A KDNP önálló támogatottságáról Juhász Hajnalka nem mondott konkrét számot, ugyanakkor elismerte, hogy ha a párt külön indulna egy választáson, elsődleges célja az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépése lenne. Hozzátette: a választási vereség után természetes, hogy a párt jelenleg nem erősödő, hanem újraszerveződő időszakát éli, ezért a valódi politikai erőviszonyokat csak később lehet majd megítélni

Közleményt adott ki a KDNP

Az esetre reagálva a KDNP később közlemény adott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk:

Határozottan visszautasítjuk azt a méltatlan és gusztustalan stílust, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba ma az Országházban megengedett magának. 

Képviselőket nőiségükben megalázni, gyalázni és sértegetni minősíthetetlenül aljas dolog. Egy emberként állunk ki Juhász Hajnalka Képviselő Asszony mellett és minden nő mellett, akivel a tiszás többség újra és újra megengedi ezt magának. Megdöbbentő, hogy Magyar Péter miniszterelnök mindebben minden parlamenti ülésen gyalázatos példát mutat a saját frakciójának. 

Hatala-Orosz Csabát lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítjuk fel! 

A szeretet országát nem lehet gyűlöletre építeni, az emberséges Magyarországot nem lehet embertelenségre építeni.” 

Hatala-Orosz Csaba: Félreértés történt

Rétvári Bence személyes érintettség miatt szót kérve arról beszélt, hogy a Tisza Párt képviselője, Hatala-Orosz Csaba „vállalhatatlan megjegyzést tett” Juhász Hajnalka külsejére, amit a frakcióvezető elfogadhatatlannak tart – írja tudósításában az Index. 

Magyar Péter is felszólalt és azt kérte, fejezzék be a személyeskedést. „Folyamatosan kapom az üzeneteket a minisztereimtől és a Fidesz mellett ülő képviselőktől, hogy vállalhatatlan stílusban, nőiségükben is gyalázzák a képviselőinket úgy, hogy ne hallják a jegyzőkönyvvezetők” – állította a miniszterelnök a portál szerint.

Hatala-Orosz Csaba igyekezett tisztázni a helyzetet: „Félreértés történt. A mód és a stílus nem volt a Házhoz méltó, ezért elnézést kérek, de a tartalmi részét visszautasítom. Én tegnap kértem, hogy az ülésrendet módosítsuk, mert lelkileg rendkívül megterhelő a Fidesz–KDNP közelében ülni.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 100 komment

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Sorrend:
brokenwoodi4
2026. július 21. 14:46
Robi54 2026. július 21. 14:36 Egyetlen egy személy felelős,hogy a közbeszéd ilyen mélyre süllyedt Menczer?
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the-purge
2026. július 21. 14:45
Hajni egyszer még majd hasznára lehet a hazájának. Amikor kilötyögősödik a parlamenti vécében a fajansz, és jól jönne egy kis szilikon.
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kisskiss-7
2026. július 21. 14:41
🍓 H​e​l​y​i​​ ​c​​s​​​a​j​​​ok ​​​szexre ​m​á​​r​​​a​​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​​.​​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 21. 14:39
Robi54 2026. július 21. 14:36 Egyetlen egy személy felelős,hogy a közbeszéd ilyen mélyre süllyedt,ez pedig Magyar Péter. Meg kell állítani ezt az őrült beteg lelkü embert!!! Azt már a fajtád lerohasztotta 16 év alatt.
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