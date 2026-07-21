Juhász Hajnalka: „Ha még egyszer így beszél, kimegyek a parlamentből” – lemondásra szólították fel a tiszás politikust

A KDNP frakcióvezető-helyettese szerint elfogadhatatlan stílus uralkodott a keddi parlamenti vitában. Juhász Hajnalka az Országgyűlés folyosóján nyilatkozva azt mondta: ha Magyar Péter a jövőben is hasonló hangnemben szól hozzá, elhagyja az üléstermet. A kereszténydemokrata politikus szerint a személyeskedő, sértő kifejezések nem méltók a parlamenti munkához, ezért minden politikai oldalnak vissza kellene térnie a kölcsönös tisztelethez – írja az Index.

A konfliktus előzménye, hogy az uniós forrásokról szóló vitában a