Juhász Hajnalka: „Ha még egyszer így beszél, kimegyek a parlamentből” – lemondásra szólították fel a tiszás politikust

Bóka János, Szűcs Gábor vagy egy női képviselő? – eldőlhet, ki áll a Fidesz-frakció élére
Gulyás Gergely múlt heti lemondása után több név is felmerült. Hamarosan kiderül, kit választanak a megüresedett posztra.
Magyar Péter farizeusnak nevezte a KDNP frakcióvezető-helyettesét, és azt állította, hogy nem létező szavazóknak beszél. A kereszténydemokrata párt határozottan visszautasítja azt a stílust is, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba az Országházban megengedett magának. Utóbbit lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítják fel.
A KDNP frakcióvezető-helyettese szerint elfogadhatatlan stílus uralkodott a keddi parlamenti vitában. Juhász Hajnalka az Országgyűlés folyosóján nyilatkozva azt mondta: ha Magyar Péter a jövőben is hasonló hangnemben szól hozzá, elhagyja az üléstermet. A kereszténydemokrata politikus szerint a személyeskedő, sértő kifejezések nem méltók a parlamenti munkához, ezért minden politikai oldalnak vissza kellene térnie a kölcsönös tisztelethez – írja az Index.
A konfliktus előzménye, hogy az uniós forrásokról szóló vitában a
miniszterelnök farizeusnak nevezte Juhászt, és azt állította, hogy nem létező szavazóknak beszél.
Utóbbi erre reagálva kijelentette: számára ezzel „betelt a pohár”.
Őszinte leszek, ha még egyszer így fog a miniszterelnök úr beszélni, nőként, politikusként fel fogok állni, és ki fogok menni”
– fogalmazott Juhász, aki szerint sokszor kérték már a kormányfőt, hogy hagyjon fel az olyan kifejezésekkel, mint az „álkeresztény, farizeus, tolvaj, maffiózó”. „Hallottak miniszterelnököt az Európai Unióban valaha így beszélni? Miért kell egymással így beszélni?” – tette fel a kérdést a KDNP frakcióvezető-helyettese, aki szerint a tisztelet kölcsönös dolog, és érezhető a hangulatbeli különbség, amikor Magyar kimegy a teremből. „Fellélegzünk, mert a stílus változik” – közölte, hozzátéve, hogy a Tisza-kormány több minisztere, köztük Kapitány István „normálisan” viselkedik velük.
Juhász Hajnalka kitért egy másik parlamenti incidensre is, amelyben a Tisza egyik képviselője, Hatala-Orosz Csaba tett megjegyzést a külsejére. Bár a utóbbi később elnézést kért a stílus miatt, Juhász úgy véli, továbbra is jogos kérdés,
miért kell egy női politikust személyes vagy külső adottságai miatt támadni.
Véleménye szerint a közéleti vitákban a politikai teljesítménynek kellene a középpontban állnia.
Juhász Hajnalka felidézte azt is, hogy az elmúlt hónapokban több ezer sértő komment érte a közösségi médiában, amelyek között számos olyan bejegyzés volt, amely a nemi identitását gúnyolta. Hangsúlyozta: nyolc év parlamenti tapasztalattal már fel tudja dolgozni az ilyen támadásokat, de aggódik azokért a fiatal női politikusokért, akik kevesebb rutinnal kerülnek a nyilvánosság elé.
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A KDNP-s képviselő szerint nemcsak a Tisza Párt vagy a jelenlegi kormánypártok felelősek a közélet eldurvulásáért. Arra a felvetésre, hogy korábban a Fidesz politikusai is tettek sértő megjegyzéseket női képviselőkre, Juhász úgy reagált: az sem volt helyes. Szerinte minden oldalnak „tiszta lappal” kellene újrakezdenie, és véget vetni a személyeskedésnek.
A beszélgetés során szóba került a választási vereség után útkereső KDNP jövője is. A frakcióvezető-helyettes úgy gondolja, a pártnak meg kell újulnia, ugyanakkor továbbra is hisz a Fidesz–KDNP szövetségben. Úgy látja, a kereszténydemokrata pártnak hangsúlyosabban kell képviselnie az olyan értékalapú ügyeket, mint például az eutanázia kérdése vagy más keresztény-konzervatív témák.
Megerősítette azt is, hogy
esélyesnek tartja Bóka Jánost a Fidesz új frakcióvezetői posztjára,
akit felkészült uniós szakemberként jellemzett.
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Gulyás Gergely múlt heti lemondása után több név is felmerült. Hamarosan kiderül, kit választanak a megüresedett posztra.
A KDNP önálló támogatottságáról Juhász Hajnalka nem mondott konkrét számot, ugyanakkor elismerte, hogy ha a párt külön indulna egy választáson, elsődleges célja az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépése lenne. Hozzátette: a választási vereség után természetes, hogy a párt jelenleg nem erősödő, hanem újraszerveződő időszakát éli, ezért a valódi politikai erőviszonyokat csak később lehet majd megítélni
Az esetre reagálva a KDNP később közlemény adott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk:
Határozottan visszautasítjuk azt a méltatlan és gusztustalan stílust, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba ma az Országházban megengedett magának.
Képviselőket nőiségükben megalázni, gyalázni és sértegetni minősíthetetlenül aljas dolog. Egy emberként állunk ki Juhász Hajnalka Képviselő Asszony mellett és minden nő mellett, akivel a tiszás többség újra és újra megengedi ezt magának. Megdöbbentő, hogy Magyar Péter miniszterelnök mindebben minden parlamenti ülésen gyalázatos példát mutat a saját frakciójának.
Hatala-Orosz Csabát lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítjuk fel!
A szeretet országát nem lehet gyűlöletre építeni, az emberséges Magyarországot nem lehet embertelenségre építeni.”
Rétvári Bence személyes érintettség miatt szót kérve arról beszélt, hogy a Tisza Párt képviselője, Hatala-Orosz Csaba „vállalhatatlan megjegyzést tett” Juhász Hajnalka külsejére, amit a frakcióvezető elfogadhatatlannak tart – írja tudósításában az Index.
Magyar Péter is felszólalt és azt kérte, fejezzék be a személyeskedést. „Folyamatosan kapom az üzeneteket a minisztereimtől és a Fidesz mellett ülő képviselőktől, hogy vállalhatatlan stílusban, nőiségükben is gyalázzák a képviselőinket úgy, hogy ne hallják a jegyzőkönyvvezetők” – állította a miniszterelnök a portál szerint.
Hatala-Orosz Csaba igyekezett tisztázni a helyzetet: „Félreértés történt. A mód és a stílus nem volt a Házhoz méltó, ezért elnézést kérek, de a tartalmi részét visszautasítom. Én tegnap kértem, hogy az ülésrendet módosítsuk, mert lelkileg rendkívül megterhelő a Fidesz–KDNP közelében ülni.”
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi