Bóka János, Szűcs Gábor vagy egy női képviselő? – eldőlhet, ki áll a Fidesz-frakció élére

Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről
A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Gulyás Gergely múlt heti lemondása után több név is felmerült. Hamarosan kiderül, kit választanak a megüresedett posztra.
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A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Gulyás azért döntött a távozás mellett. mert az említett módosítás eredményeképp 2030 után nem lehet többé országgyűlési képviselő, viszont úgy véli, a frakció élén olyan politikusnak kell állni a jelenlegi ciklusban, aki négy év múlva is beülhet a parlamentbe.
A Fidesz-frakció új vezetőjének személyéről várhatóan kedden születik döntés. A leköszönő előd egy Hír TV-nek adott interjújában hangsúlyozta, a megüresedett pozíciót „egy bátor, tapasztalt, az ügyeket mélységében ismerő politikusnak kell betöltenie”. Kiemelte, hogy személy szerint
Bóka Jánost tartja alkalmasnak a feladatra, de akárkit is választanak, támogatni fogja.
A lap megkereste az ügyben Radics Béla fideszes országgyűlési képviselőt is, aki az új frakcióvezető kiválasztása kapcsán, Gulyás Gergellyel e téren egyetértve azt mondta, fontos szempont, hogy az új frakcióvezető 2030 után is újraválasztható legyen. Elvárás még a nagy tapasztalat és magas szintű szónoki képesség, amivel „az Országgyűlésben hatékony ellenpontját tudja képezni a tiszás önkénynek”.
Egy másik fideszes képviselő, Takács Péter pedig úgy fogalmazott, a Fidesz-frakció élére most olyan embert kell kinevezni, aki képes rá, hogy „ellenpontot képezzen a Magyar Péter-féle jelenséggel”. Erre szerinte több ember, mások mellett a rutinos Balla György és „a miniszterelnökkel szemben abszolút szellemi fölényben lévő” Bóka János is alkalmasnak látszik. Vagy akár egy női frakcióvezető,
akivel »végképp nem tudna mit kezdeni a kormányfő«.
Balla György ellen szól, hogy az erre vonatkozó Alaptörvény-módosítás értelmében 2030-ban már ő sem indulhat a választáson, hiszen több mint tizenkét éve képviselő. Szűcs Gábor a sajtóban meglebegtetett esélyeiről Takács Péter úgy nyilatkozott, hogy bár a képviselőnek kiválóak a retorikai képességei, „jól érvel és vitatkozik”, több parlamenti tapaszlatot kell még szereznie.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert