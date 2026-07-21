Bóka János, Szűcs Gábor vagy egy női képviselő? – eldőlhet, ki áll a Fidesz-frakció élére

A Fidesz-frakció új vezetőjének személyéről várhatóan kedden születik döntés. A leköszönő előd egy Hír TV-nek adott interjújában hangsúlyozta, a megüresedett pozíciót „egy bátor, tapasztalt, az ügyeket mélységében ismerő politikusnak kell betöltenie”. Kiemelte, hogy személy szerint

Bóka Jánost tartja alkalmasnak a feladatra, de akárkit is választanak, támogatni fogja.

A lap megkereste az ügyben Radics Béla fideszes országgyűlési képviselőt is, aki az új frakcióvezető kiválasztása kapcsán, Gulyás Gergellyel e téren egyetértve azt mondta, fontos szempont, hogy az új frakcióvezető 2030 után is újraválasztható legyen. Elvárás még a nagy tapasztalat és magas szintű szónoki képesség, amivel „az Országgyűlésben hatékony ellenpontját tudja képezni a tiszás önkénynek”.