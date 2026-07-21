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Fidesz-frakció vezető bóka jános gulyás gergely választás

Bóka János, Szűcs Gábor vagy egy női képviselő? – eldőlhet, ki áll a Fidesz-frakció élére

2026. július 21. 09:17

Gulyás Gergely múlt heti lemondása után több név is felmerült. Hamarosan kiderül, kit választanak a megüresedett posztra.

2026. július 21. 09:17
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Mint ismeretes, Gulyás Gergely az Alaptörvény 17. módosításának elfogadása miatt egy héttel ezelőtt lemondott Fidesz-frakcióvezetői posztjáról. Azóta több név, így mások mellett Bóka János, Balla György és Szűcs Gábor is felmerült lehetséges utódjaként – írja a Magyar Nemzet.

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Gulyás azért döntött a távozás mellett. mert az említett módosítás eredményeképp 2030 után nem lehet többé országgyűlési képviselő, viszont úgy véli, a frakció élén olyan politikusnak kell állni a jelenlegi ciklusban, aki négy év múlva is beülhet a parlamentbe. 

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A Fidesz-frakció új vezetőjének személyéről várhatóan kedden születik döntés. A leköszönő előd egy Hír TV-nek adott interjújában hangsúlyozta,  a megüresedett pozíciót „egy bátor, tapasztalt, az ügyeket mélységében ismerő politikusnak kell betöltenie”.  Kiemelte, hogy személy szerint

Bóka Jánost tartja alkalmasnak a feladatra, de akárkit is választanak, támogatni fogja.

A lap megkereste az ügyben Radics Béla fideszes országgyűlési képviselőt is, aki az új frakcióvezető kiválasztása kapcsán, Gulyás Gergellyel e téren egyetértve azt mondta, fontos szempont, hogy az új frakcióvezető 2030 után is újraválasztható legyen. Elvárás még a nagy tapasztalat és magas szintű szónoki képesség, amivel „az Országgyűlésben hatékony ellenpontját tudja képezni a tiszás önkénynek”.

Egy másik fideszes képviselő, Takács Péter pedig úgy fogalmazott, a Fidesz-frakció élére most olyan embert kell kinevezni, aki képes rá, hogy „ellenpontot képezzen a Magyar Péter-féle jelenséggel”. Erre szerinte több ember, mások mellett a rutinos Balla György és „a miniszterelnökkel szemben abszolút szellemi fölényben lévő” Bóka János is alkalmasnak látszik. Vagy akár egy női frakcióvezető,

akivel »végképp nem tudna mit kezdeni a kormányfő«. 

Balla György ellen szól, hogy az erre vonatkozó Alaptörvény-módosítás értelmében 2030-ban már ő sem indulhat a választáson, hiszen több mint tizenkét éve képviselő. Szűcs Gábor a sajtóban meglebegtetett esélyeiről Takács Péter úgy nyilatkozott, hogy bár a képviselőnek kiválóak a retorikai képességei, „jól érvel és vitatkozik”, több parlamenti tapaszlatot kell még szereznie.
 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 34 komment

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zsidobuzi
2026. július 21. 09:49
Na mi van zsidóbuzik? Minek nektek a CSOK, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok gyereket csinálni?
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kisskiss-7
2026. július 21. 09:45
🍓 H​e​l​​​y​​​i​​ ​c​​​s​​a​j​​ok ​​​szexre ​​m​á​​​r​​​a​​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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trd127
2026. július 21. 09:44
És a roncsderbi győztese ...... Fásy Zsülike!
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 21. 09:42
RodolfoBeszartak-a-fideszesek 2026. július 21. 09:39 Jól áll neked az óvodás szintű proli vergődés!! 🤣🤣 Latyakos a sztájlisztod? 😂 Az április 12. előtti szintetek. Majd küldök zsepit, bukott fideszektás.
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