Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről

Gulyás Gergely szerint „mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből”. Hozzátette: „példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk”.

Azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon

– hangsúlyozta Gulyás.