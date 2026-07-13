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gulyás gergely fidesz frakció

Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről

2026. július 13. 13:27

A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.

2026. július 13. 13:27
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Hétfő délután 13 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett meg Gulyás Gergely, ahol bejelentette: lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről.

„Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről. Kijelentette, hogy a legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyan vezesse, akinek választhatósága nem korlátozott.

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A tiszás alkotmánymódosítás nyomán azonban Gulyás Gergely nem lehet parlamenti képviselő. Ez a magyar demokrácia és jogállam gyásznapja” – írja a Fidesz közleményében.

Gulyás Gergely szerint „mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből”. Hozzátette: „példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk”.

Azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon

– hangsúlyozta Gulyás.

Magyar Péter napirend előtti felszólalását azzal kezdte a parlament hétfői ülésén, hogy tudomására jutott, Gulyás Gergely a Fidesz-frakció tagjainak felvetette, adják vissza mandátumaikat, ezt a felvetését azonban leszavazták. Gulyás azonban cáfolta a miniszterelnök állítását.

Mint mondta: az az állítás, amit a miniszterelnök megfogalmazott, „nem meglepő módon valótlan”, ilyenről semmilyen szavazás nem volt. Hozzátette: a tiltakozás lehetséges eszközei között sok minden szóba került, de ilyenről a frakció nem szavazott.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

 

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Összesen 346 komment

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zabszem
2026. július 13. 16:05
A hibbant, fehér poros bántalmazó az embereket támadja!! Szó szerint! Most épp a parlamentben Ábrahám Róbert ellen uszított!! A szardarab nem tudja adni, csak mi lényege!! Akik ezt támogatják!!! MINDENKI! AZ MIND BENNE VAN!!
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usafiu20
2026. július 13. 16:04
Ízisz 2026. július 13. 15:56 "...ha van otthon egy éles késed/ollód, könnyedén meg tudod oldani magadnak is és még pénzbe sem kerül!!! Igényed rögtön tudod teljesíteni s.k.!!! Nincs hónapokig tartó várakozás!!! " Öncsonkításra való felbujtás, bűncselekmény, ment a feljelentés.....
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Ízisz
2026. július 13. 15:56
🧡🇭🇺 "xexan55 2026. július 13. 15:46 Hol lehet nemváltást igényelni? Megafont már kérdeztem, de nem válaszolnak.." Válasz erre 🖕 Ízisz xexan55 2026. július 13. 15:54 🧡🇭🇺 ...ha van otthon egy éles késed/ollód, könnyedén meg tudod oldani magadnak is és még pénzbe sem kerül!!! Igényed rögtön tudod teljesíteni s.k.!!! Nincs hónapokig tartó várakozás!!! 💯👌👋😊❗
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Bastyaelvtars
2026. július 13. 15:55
kailniris Nem érzitek mennyire szánalmas 37 évvel a kádár rendszer után még kommunistazni. Nektek már csak ez maradt :))
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