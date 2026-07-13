Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről

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A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Hétfő délután 13 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett meg Gulyás Gergely, ahol bejelentette: lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről.
„Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről. Kijelentette, hogy a legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyan vezesse, akinek választhatósága nem korlátozott.
A tiszás alkotmánymódosítás nyomán azonban Gulyás Gergely nem lehet parlamenti képviselő. Ez a magyar demokrácia és jogállam gyásznapja” – írja a Fidesz közleményében.
Gulyás Gergely szerint „mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből”. Hozzátette: „példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk”.
Azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon
– hangsúlyozta Gulyás.
Magyar Péter napirend előtti felszólalását azzal kezdte a parlament hétfői ülésén, hogy tudomására jutott, Gulyás Gergely a Fidesz-frakció tagjainak felvetette, adják vissza mandátumaikat, ezt a felvetését azonban leszavazták. Gulyás azonban cáfolta a miniszterelnök állítását.
Mint mondta: az az állítás, amit a miniszterelnök megfogalmazott, „nem meglepő módon valótlan”, ilyenről semmilyen szavazás nem volt. Hozzátette: a tiltakozás lehetséges eszközei között sok minden szóba került, de ilyenről a frakció nem szavazott.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI