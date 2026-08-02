Tragédia: ketten is életüket vesztették az Ozora Fesztiválon

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A szervezők idő előtt lezárják a zenei programokat.
Két ember meghalt szombaton az Ozora Fesztivál területén – adta hírül a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a FEOL. Mint közölték, a halálesetek néhány óra különbséggel történtek.
Előbb egy 39 éves magyar nő halt meg, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét.
Az Index hatóságok beszámolója alapján azt írta, a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nő rosszul lett a rendezvény területén. A közlemény alapján a rosszullétet feltehetően a rendkívüli hőség okozhatta. A rendezvény egészségügyi személyzete azonnal megkezdte az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a 39 éves magyar nő életét már nem tudták megmenteni. A fesztivál szervezői később közölték, hogy a nő hirtelen szívmegállást szenvedett, az orvosi segítség pedig perceken belül a helyszínre érkezett. Nem sokkal később újabb tragédia rázta meg a fesztivált.
Egy 45 éves amerikai férfi felmászott a nagyszínpad egyik díszletelemére, majd leugrott. A helyszínre érkező szakemberek már nem tudtak segíteni rajta.
A rendőrség az eddigi információk alapján kizárta az idegenkezűség gyanúját. A szervezők közleményükben azt írták, feltételezésük szerint az áldozat öngyilkossági szándékkal mászott fel a díszletelemre. Az eset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. A történtek után a fesztivál szervezői őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak családtagjainak, hozzátartozóinak és barátainak. Közölték, hogy
a tragédiák miatt vasárnap éjfélkor valamennyi zenei programot leállítják.
Az idei fesztivál nem maradt botrányoktól mentes, kedden megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit, három másik külföldi állampolgárt pedig kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe.
Nyitókép: Illusztráció- OMSZ