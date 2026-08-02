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ozora fesztivál fejér megyei rendőr - főkapitányság tragédia

Tragédia: ketten is életüket vesztették az Ozora Fesztiválon

2026. augusztus 02. 13:37

A szervezők idő előtt lezárják a zenei programokat.

2026. augusztus 02. 13:37
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Két ember meghalt szombaton az Ozora Fesztivál területén – adta hírül a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a FEOL. Mint közölték, a halálesetek néhány óra különbséggel történtek.

Előbb egy 39 éves magyar nő halt meg, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét.

Az Index hatóságok beszámolója alapján azt írta, a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nő rosszul lett a rendezvény területén. A közlemény alapján a rosszullétet feltehetően a rendkívüli hőség okozhatta. A rendezvény egészségügyi személyzete azonnal megkezdte az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a 39 éves magyar nő életét már nem tudták megmenteni. A fesztivál szervezői később közölték, hogy a nő hirtelen szívmegállást szenvedett, az orvosi segítség pedig perceken belül a helyszínre érkezett. Nem sokkal később újabb tragédia rázta meg a fesztivált. 

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Egy 45 éves amerikai férfi felmászott a nagyszínpad egyik díszletelemére, majd leugrott. A helyszínre érkező szakemberek már nem tudtak segíteni rajta.

A rendőrség az eddigi információk alapján kizárta az idegenkezűség gyanúját. A szervezők közleményükben azt írták, feltételezésük szerint az áldozat öngyilkossági szándékkal mászott fel a díszletelemre. Az eset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. A történtek után a fesztivál szervezői őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak családtagjainak, hozzátartozóinak és barátainak. Közölték, hogy 

a tragédiák miatt vasárnap éjfélkor valamennyi zenei programot leállítják.

Az idei fesztivál nem maradt botrányoktól mentes, kedden megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit, három másik külföldi állampolgárt pedig kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe.

Nyitókép: Illusztráció- OMSZ

 

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. augusztus 02. 15:30
Dolgozik az anyag.
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3
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 02. 15:14
Kinyírják saját magukat, nem kell ide Hamasz. Nekem se az egyik, sem a másik nem hiányozna.
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4
0
johannluipigus
2026. augusztus 02. 15:13
A Woodstocki fesztiválon nem halt meg annyi ember, mint Ozorán. Nem kéne már betiltani?
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5
0
survivor
2026. augusztus 02. 15:13
" Minek ment oda ?"
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2
0
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