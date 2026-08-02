Tragédia: ketten is életüket vesztették az Ozora Fesztiválon

Két ember meghalt szombaton az Ozora Fesztivál területén – adta hírül a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a FEOL. Mint közölték, a halálesetek néhány óra különbséggel történtek.

Előbb egy 39 éves magyar nő halt meg, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét.

Az Index hatóságok beszámolója alapján azt írta, a fesztivál biztonsági szolgálata szombat délután értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nő rosszul lett a rendezvény területén. A közlemény alapján a rosszullétet feltehetően a rendkívüli hőség okozhatta. A rendezvény egészségügyi személyzete azonnal megkezdte az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a 39 éves magyar nő életét már nem tudták megmenteni. A fesztivál szervezői később közölték, hogy a nő hirtelen szívmegállást szenvedett, az orvosi segítség pedig perceken belül a helyszínre érkezett. Nem sokkal később újabb tragédia rázta meg a fesztivált.