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tragédia fulladás Holt-Tisza áldozat

A Holt-Tiszába fulladt egy férfi, a tragédia részletei homályosak

2026. június 22. 08:33

Az áldozat két másik ismerősével átúszott a túlpartra, azonban a visszautat már csak ketten tették meg.

2026. június 22. 08:33
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Az RTL Híradó riportja szerint 

a Holt-Tiszába fulladt egy 47 éves férfi Cibakházán, ahol tilos a vízben tartózkodni,

 egy helyi elmondása szerint azonban ennek ellenére a nagy meleg miatt legalább 15-en a vízben voltak szombaton.

Mint kiderült, az áldozat két ismerősével átúszott a túlpartra, ám a visszautat csak ketten tették meg. A férfi társai keresésbe kezdtek, és tárcsázták a segélyhívót.

Az RTL információi szerint az eset közelében van egy térfigyelő kamera, amely rögzítette a történteket: 

a hatóságok pontosan tudták hol kell keresniük, a búvároknak mégis fel kellett függeszteniük a keresést, mert vihar csapott le a környékre. 

Ahogy lehetőség nyílt rá, újra lemerültek.

Turi László, az Életjel Mentőcsoport elnöke elmondta: a halőrszolgálat segítségével, halradarral keresték a holttestet, valamint búváros vizsgálattal kutatták át a meder alsó szintjét. Egyelőre nem lehet tudni mi okozta a tragédiát. A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben – mondták el.

Nyitókép: RTL Híradó

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
tajoska
2026. június 22. 10:39
Tudott úszni? Ez elég fontos kérdés. Miért kell egyébként az RTL-t szemlézni?
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. június 22. 08:45
Lesznek még sokan akik pórul járnak a Tiszával
Válasz erre
3
0
optimista-2
2026. június 22. 08:36
Holt Tisza és egy halott. Dupla hulla.
Válasz erre
1
1
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