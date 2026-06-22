A Holt-Tiszába fulladt egy férfi, a tragédia részletei homályosak

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Az áldozat két másik ismerősével átúszott a túlpartra, azonban a visszautat már csak ketten tették meg.
Az RTL Híradó riportja szerint
a Holt-Tiszába fulladt egy 47 éves férfi Cibakházán, ahol tilos a vízben tartózkodni,
egy helyi elmondása szerint azonban ennek ellenére a nagy meleg miatt legalább 15-en a vízben voltak szombaton.
Mint kiderült, az áldozat két ismerősével átúszott a túlpartra, ám a visszautat csak ketten tették meg. A férfi társai keresésbe kezdtek, és tárcsázták a segélyhívót.
Az RTL információi szerint az eset közelében van egy térfigyelő kamera, amely rögzítette a történteket:
a hatóságok pontosan tudták hol kell keresniük, a búvároknak mégis fel kellett függeszteniük a keresést, mert vihar csapott le a környékre.
Ahogy lehetőség nyílt rá, újra lemerültek.
Turi László, az Életjel Mentőcsoport elnöke elmondta: a halőrszolgálat segítségével, halradarral keresték a holttestet, valamint búváros vizsgálattal kutatták át a meder alsó szintjét. Egyelőre nem lehet tudni mi okozta a tragédiát. A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben – mondták el.
Nyitókép: RTL Híradó