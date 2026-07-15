A lejtő alján: pajzsmirigydaganat, műtét, lábadozás – szörnyű hír, az isteni nép billentyűzetet ragadott

Az internetes orgánumok szikáran számoltak be róla, tényszerűen, ahogyan illene, ahogyan mindig is illett volna. De még publicisztikában sem volt senkiben annyi aljasság, hogy a szörnyű hír kapcsán lincskrediteket arasson.

Nem így a hozzászólásokban az olvasók: az isteni nép billentyűzetet ragadott, és demokratikusan kipótolta a hiányolt hergelésadagját. Áradt belőle minden, aminek elapadtát reméltük már az előző hónapokban: a megjegyzések között egészen bestiális is akadt, s csak kevés csitító szállt szembe a szennyes habokkal. „…alúl a víznek árja”, na igen: tombolt a káröröm, az irigység, a fékevesztett harag – vagyis a pőre tükörképe mindannak, amit ma politikának és közbeszédnek neveznek.

Ekkor azonban történt valami. Talán a diskurzus alakítóinak egy része belepillantott a tükörbe, és elborzadt. Talán ránézett a naptárra, és rájött, hogy a kampánynak vége, nemcsak morálisan rossz, de haszontalan is mindezt így hagyni hömpölyögni. Talán azok, akik áprilisban és az előtt gondolkodás nélkül léptek, hágtak, gázoltak át minden vörös vonalon, s erre biztattak mindenkit (kiváló partnerre lelve az immár vesztes oldalon jó néhányakban), rájöttek arra, nem biztos, hogy egy olyan országban szeretnének élni, ahol súlyosan beteg embertársaik sorsa felett örvendeznek az övéik.