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ákos kovács ákos szűzanya műtét énekes betegség

Kovács Ákos először beszélt daganatos betegségéről: „Ha nem lettem volna hívő, most hívővé váltam volna” (VIDEÓ)

2026. július 25. 06:54

Az énekes kiemelte, nem a saját betegségét szeretné a középpontba állítani, hanem azt a hitbéli megerősödést és kegyelmet, amelyet az út során átélt.

2026. július 25. 06:54
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Műtétje óta először lépett nyilvánosság elé Kovács Ákos, aki a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón beszélt részletesen az idén tavasszal diagnosztizált pajzsmirigyrákjáról. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző elmondta, hogy a daganatot az utolsó pillanatban távolították el, a megpróbáltatások és a felépülés során tapasztalt kegyelmet pedig sorsfordító, hitét megerősítő csodaként élte meg.

A betegségre egy teljesen panaszmentes, korábban halogatott orvosi rutinvizsgálat során derült fény. Bár a leletei negatívak voltak, az utolsó nyaki ultrahang eltérést mutatott a pajzsmirigyében, a május 13-án elvégzett mintavétel pedig rosszindulatú daganatot igazolt. A műtétig hátralévő három hét rendkívül megerőltető volt az énekes számára. 

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Mivel az orvosok felkészítették arra, hogy a beavatkozás után esetleg elveszítheti a hangját, Ákos szinte megállás nélkül dolgozott a stúdióban, hogy minden tervezett anyagot felénekeljen.

A bizonytalanság időszakában az énekes komoly lelki támaszt kapott. Grácián ferences testvérrel Sümegre zarándokoltak, ahol a Fájdalmas Szűzanya oltára előtt imádkoztak, és Ákos felvette a betegek szentségét, közismert nevén az utolsó kenetet is. Saját bevallása szerint 

kontrollmániás személyisége ellenére a műtét előtti napon teljes, addig soha nem tapasztalt békesség szállta meg, és teljesen át tudta adni magát a gondviselésnek és az orvosok szakértelmének.

Az operáció végül minden szempontból sikeres volt, az énekes már a műtőből kifelé menet is a saját hangján beszélt. A későbbi szövettani leletekből derült ki, hogy a beavatkozás valóban az utolsó pillanatban történt, ugyanis a daganat már mindössze egy milliméterre volt a pajzsmirigy tokjától. Bármilyen halogatás végzetes lehetett volna, ehhez képest a műtét utáni vérleletei már tökéletes eredményt mutattak, mintha a szerv felét el sem távolították volna.

Ákos hangsúlyozta, 

nem a saját betegségét szeretné a középpontba állítani, hanem azt a hitbéli megerősödést és kegyelmet, amelyet az út során átélt. 

Úgy fogalmazott, a történtek végigvezették a hit útján, és megmutatták a család, a barátok és az imádság megtartó erejét. Hallgatóságát arra biztatta, hogy ne csak a bajban keressék az eget, hanem ápoljanak folyamatos, bejáratott kapcsolatot a hitükkel, mert a nehéz időkben ez nyújtja a legszilárdabb kapaszkodót.

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Nyitókép: Képernyőkép/Ákos YouTube-csatornája

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Meduza99
2026. július 25. 09:36
Az Index álszenteskedlése:"még az utolsó kenetet is felvette' No hát ez BETEGEK KENETE Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul
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3
0
erlich-2
2026. július 25. 09:34
Nagyon tisztelem.
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1
0
bszakonyi
2026. július 25. 08:27
"zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták"
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5
0
Vucli_T
2026. július 25. 06:59
Teljes felépülést kívánunk.
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9
0
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