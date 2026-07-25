Kovács Ákos először beszélt daganatos betegségéről: „Ha nem lettem volna hívő, most hívővé váltam volna” (VIDEÓ)

Műtétje óta először lépett nyilvánosság elé Kovács Ákos, aki a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón beszélt részletesen az idén tavasszal diagnosztizált pajzsmirigyrákjáról. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző elmondta, hogy a daganatot az utolsó pillanatban távolították el, a megpróbáltatások és a felépülés során tapasztalt kegyelmet pedig sorsfordító, hitét megerősítő csodaként élte meg.

A betegségre egy teljesen panaszmentes, korábban halogatott orvosi rutinvizsgálat során derült fény. Bár a leletei negatívak voltak, az utolsó nyaki ultrahang eltérést mutatott a pajzsmirigyében, a május 13-án elvégzett mintavétel pedig rosszindulatú daganatot igazolt. A műtétig hátralévő három hét rendkívül megerőltető volt az énekes számára.