Megműtötték a magyar olimpiai bajnokot – kihagyja az Eb-t és a vb-t is

amelynek a kínai Kujjang ad otthont.

„Az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció” – hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy mindent megtesz a felépüléséért, és harcolni fog, hogy kivívja a szereplést a Los Angeles-i játékokra.

A párizsi ötkarikás viadalon aranyérmes Gulyás tavaly sem volt ott az Eb-n és a vb-n, miután egy edzésen könyöksérülést szenvedett. Hosszú kihagyás után idén márciusban tért vissza a versenyzéshez, méghozzá sikeresen: megnyerte a nyílt fedett pályás bajnokságot, majd áprilisban az idei első világkupán, Kairóban az ötödik helyen végzett. A világkupa-sorozat hazai állomásán azonban már nem tudott rajthoz állni.