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Gulyás Michelle műtét öttusa sérülés

Megműtötték a magyar olimpiai bajnokot – kihagyja az Eb-t és a vb-t is

2026. július 17. 09:15

Gulyás Michelle Budapesten folytatja a rehabilitációt, és már az olimpiai kvalifikációra koncentrál.

2026. július 17. 09:15
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Megműtötték Gulyás Michelle-t, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa-, illetve világbajnokságot.

Az UTE sportolója Instagram-oldalán számolt be a múlt héten elvégzett beavatkozásról, amelyre Szegeden került sor. Mint írta, Budapestre hazatérve folytatja rehabilitációját. Hozzátette, sérülése súlyossága, valamint az előírt rehabilitáció és a fokozatos terhelés biztosítása érdekében 

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nem vesz részt az augusztus elején Isztambulban rendezendő Európa-bajnokságon, illetve az augusztus végi világbajnokságon sem,

amelynek a kínai Kujjang ad otthont.

„Az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció” – hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy mindent megtesz a felépüléséért, és harcolni fog, hogy kivívja a szereplést a Los Angeles-i játékokra.

A párizsi ötkarikás viadalon aranyérmes Gulyás tavaly sem volt ott az Eb-n és a vb-n, miután egy edzésen könyöksérülést szenvedett. Hosszú kihagyás után idén márciusban tért vissza a versenyzéshez, méghozzá sikeresen: megnyerte a nyílt fedett pályás bajnokságot, majd áprilisban az idei első világkupán, Kairóban az ötödik helyen végzett. A világkupa-sorozat hazai állomásán azonban már nem tudott rajthoz állni.

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„A kairói világkupa óta azért nem versenyeztem, mert kiderült, hogy olyan súlyos sérülésem van, amellyel kockázatos lett volna az indulás. Az orvosok egyöntetű véleménye szerint a komplikációk elkerülése érdekében elkerülhetetlenné vált a beavatkozás” – indokolta.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. július 17. 09:53
Jobbulást! 2 év múlva lesz a buli, addigra kell felkészülni.
Válasz erre
1
0
lesmiserables
•••
2026. július 17. 09:37 Szerkesztve
Jobbulást Michelle. Szeretünk! Szó szerint XD ❤️❤️❤️❤️
Válasz erre
1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 17. 09:32
Ez nem öttusa. Ez szar.
Válasz erre
0
3
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