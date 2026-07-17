Megműtötték a magyar olimpiai bajnokot – kihagyja az Eb-t és a vb-t is

Döntött Gulyás Michelle: ennek nem fognak örülni a magyar szurkolók
Korábban az Európa-bajnokságot is kihagyta.
Gulyás Michelle Budapesten folytatja a rehabilitációt, és már az olimpiai kvalifikációra koncentrál.
Megműtötték Gulyás Michelle-t, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa-, illetve világbajnokságot.
Az UTE sportolója Instagram-oldalán számolt be a múlt héten elvégzett beavatkozásról, amelyre Szegeden került sor. Mint írta, Budapestre hazatérve folytatja rehabilitációját. Hozzátette, sérülése súlyossága, valamint az előírt rehabilitáció és a fokozatos terhelés biztosítása érdekében
nem vesz részt az augusztus elején Isztambulban rendezendő Európa-bajnokságon, illetve az augusztus végi világbajnokságon sem,
amelynek a kínai Kujjang ad otthont.
„Az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció” – hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy mindent megtesz a felépüléséért, és harcolni fog, hogy kivívja a szereplést a Los Angeles-i játékokra.
A párizsi ötkarikás viadalon aranyérmes Gulyás tavaly sem volt ott az Eb-n és a vb-n, miután egy edzésen könyöksérülést szenvedett. Hosszú kihagyás után idén márciusban tért vissza a versenyzéshez, méghozzá sikeresen: megnyerte a nyílt fedett pályás bajnokságot, majd áprilisban az idei első világkupán, Kairóban az ötödik helyen végzett. A világkupa-sorozat hazai állomásán azonban már nem tudott rajthoz állni.
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Korábban az Európa-bajnokságot is kihagyta.
„A kairói világkupa óta azért nem versenyeztem, mert kiderült, hogy olyan súlyos sérülésem van, amellyel kockázatos lett volna az indulás. Az orvosok egyöntetű véleménye szerint a komplikációk elkerülése érdekében elkerülhetetlenné vált a beavatkozás” – indokolta.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás