„Hallani lehetett, ahogy törnek a csontok …” – bocsánatot kért a horrorsérülést okozó katari játékos a vb-n

Brutális lábtörés és kiütéses győzelem – Kanada először nyert vb-n, de öröme nem lehet felhőtlen
A kanadaiak történelmi sikert értek el, míg a katariak inkább már most elfelejtenék ezt a meccset.
Hosszú kihagyás vár a kanadai játékosra. A szövetségi kapitány elárulta, nem haragszik a sérülést okozó ellenfélre, aki a meccs után bocsánatot kért.
Ahogyan arról beszámoltunk, Ismaël Koné súlyos sérülést szenvedett a Kanada–Katar 6–0-ra végződő világbajnoki csoportmérkőzésen. Az esetről a kanadai válogatott szövetségi kapitánya, Jesse Marsch beszélt a meccs után.
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A kanadaiak történelmi sikert értek el, míg a katariak inkább már most elfelejtenék ezt a meccset.
A katari Asszim Madibo piros lapot kapott a belépője után, a felvételek alapján Konénak a bal sípcsontja sérült meg komolyan.
Éppen előttünk történt, hallani lehetett, ahogy törnek a csontok”
– idézte a szövetségi kapitányt a sajtótájékoztatóról a Magyar Távirati Iroda.
A Sassuolo 24 éves játékosát hordágyon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt, és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.
„Ismaël remek srác. Messze nem tökéletes, de éppen ezért is szeretjük annyira. Olyan dolgokra képes, amelyekre senki más, aztán a következő pillanatban egy pillanatra elveszíti a koncentrációját. De ő valóban megtestesíti mindazt, ami ezt a csapatot jellemzi. A kiválása hatalmas veszteség a számunkra” – fogalmazott Marsch, aki ugyanakkor jelezte, a játékos rendbe fog jönni és még nagy jövő áll előtte.
A tréner beszélt a lefújást követő percekről is.
A katari játékos bejött az öltözőbe, hogy bocsánatot kérjen Ismaëltől. Nem hiszem, hogy szándékos lett volna a durva belépője és nyilván nem akart ilyen helyzetet előidézni, ezért nem neheztelek rá”
– mondta.
A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a csapattársakat és a stábot megrázta Kone sérülése, és már csak azért is hiányozni fog a világbajnokság további szakaszában, mert a keret „oszlopos tagja”.
A kanadai sajtó kettős érzésekkel számolt be a mérkőzésről: egyrészt nagy a boldogság az ország első győzelme miatt vb-n, ami ráadásul hatgólosra sikerült, másrészt Koné miatt szomorúságot is éreznek a kanadaiak.
A sportsnet.ca megjegyezte: Konét kórházba vitték, ahova a családja is követte, és ahol műtétre vár. A játékost egyébként az a Nathan Saliba váltotta a pályán, aki beállása után pár perccel szabadrúgásból újabb gólt szerzett. A gólt pedig Koné mezének felmutatásával barátjának ajánlotta.
A cikk idézte Saliba szavait. A 22 éves játékos elmondta, hogy olyan volt beállnia, mint amikor egy kisgyereket a mélyvízbe dobnak. Nagyon nehéz volt pályára lépnie, de meg kellett tennie.
A szabadrúgásgólja után a kispadhoz rohant, és egy Koné-mezt emelt a magasba. Úgy fogalmazott, hogy csak szeretett volna valamit tenni érte, és hogy ez nem egy olyan mérkőzés, ami után minden ugyanolyan marad, ami után mindenki ugyanúgy éli tovább az életét.
„Nem volt kedvem ünnepelni. Csak a barátomra gondoltam” – tette hozzá Saliba, aki korábban másfél évig csapattársa volt Konénak a CF Montréalban.
A mérkőzés után a csapat meglátogatta a lábtörést szenvedő játékost a kórházban. A védő Moise Bombito – akinek még októberben, a Nice színeiben játszva törött el a bal lába – ki is tett egy közös fotót az Instagramra Konéval.
Most még nehéz lenne megjósolni, hogy a Sassuolo játékosára mennyi kihagyás vár, de az első hírek szerint alsóhangon négy-öt hónapos kihagyással kalkulálhat, tehát könnyen előfordulhat, hogy ebben a naptári évben már nem játszik.
Nyitókép: Geoff Robins/AFP