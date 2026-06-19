„Hallani lehetett, ahogy törnek a csontok …” – bocsánatot kért a horrorsérülést okozó katari játékos a vb-n

A kanadai sajtó kettős érzésekkel számolt be a mérkőzésről: egyrészt nagy a boldogság az ország első győzelme miatt vb-n, ami ráadásul hatgólosra sikerült, másrészt Koné miatt szomorúságot is éreznek a kanadaiak.

A sportsnet.ca megjegyezte: Konét kórházba vitték, ahova a családja is követte, és ahol műtétre vár. A játékost egyébként az a Nathan Saliba váltotta a pályán, aki beállása után pár perccel szabadrúgásból újabb gólt szerzett. A gólt pedig Koné mezének felmutatásával barátjának ajánlotta.

A cikk idézte Saliba szavait. A 22 éves játékos elmondta, hogy olyan volt beállnia, mint amikor egy kisgyereket a mélyvízbe dobnak. Nagyon nehéz volt pályára lépnie, de meg kellett tennie.