Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás foci vb 2026 Jesse Marsch világbajnokság Kanada sérülés Katar

„Hallani lehetett, ahogy törnek a csontok …” – bocsánatot kért a horrorsérülést okozó katari játékos a vb-n

2026. június 19. 10:38

Hosszú kihagyás vár a kanadai játékosra. A szövetségi kapitány elárulta, nem haragszik a sérülést okozó ellenfélre, aki a meccs után bocsánatot kért.

2026. június 19. 10:38
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Ismaël Koné súlyos sérülést szenvedett a Kanada–Katar 6–0-ra végződő világbajnoki csoportmérkőzésen. Az esetről a kanadai válogatott szövetségi kapitánya, Jesse Marsch beszélt a meccs után.

Ezt is ajánljuk a témában

A katari Asszim Madibo piros lapot kapott a belépője után, a felvételek alapján Konénak a bal sípcsontja sérült meg komolyan.

Éppen előttünk történt, hallani lehetett, ahogy törnek a csontok”

– idézte a szövetségi kapitányt a sajtótájékoztatóról a Magyar Távirati Iroda.

A Sassuolo 24 éves játékosát hordágyon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt, és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.

„Ismaël remek srác. Messze nem tökéletes, de éppen ezért is szeretjük annyira. Olyan dolgokra képes, amelyekre senki más, aztán a következő pillanatban egy pillanatra elveszíti a koncentrációját. De ő valóban megtestesíti mindazt, ami ezt a csapatot jellemzi. A kiválása hatalmas veszteség a számunkra” – fogalmazott Marsch, aki ugyanakkor jelezte, a játékos rendbe fog jönni és még nagy jövő áll előtte.

A tréner beszélt a lefújást követő percekről is.

A katari játékos bejött az öltözőbe, hogy bocsánatot kérjen Ismaëltől. Nem hiszem, hogy szándékos lett volna a durva belépője és nyilván nem akart ilyen helyzetet előidézni, ezért nem neheztelek rá”

– mondta.

A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a csapattársakat és a stábot megrázta Kone sérülése, és már csak azért is hiányozni fog a világbajnokság további szakaszában, mert a keret „oszlopos tagja”.

Foci vb 2026: Konét meglátogatták csapattársai a kórházban

A kanadai sajtó kettős érzésekkel számolt be a mérkőzésről: egyrészt nagy a boldogság az ország első győzelme miatt vb-n, ami ráadásul hatgólosra sikerült, másrészt Koné miatt szomorúságot is éreznek a kanadaiak.

A sportsnet.ca megjegyezte: Konét kórházba vitték, ahova a családja is követte, és ahol műtétre vár. A játékost egyébként az a Nathan Saliba váltotta a pályán, aki beállása után pár perccel szabadrúgásból újabb gólt szerzett. A gólt pedig Koné mezének felmutatásával barátjának ajánlotta.

A cikk idézte Saliba szavait. A 22 éves játékos elmondta, hogy olyan volt beállnia, mint amikor egy kisgyereket a mélyvízbe dobnak. Nagyon nehéz volt pályára lépnie, de meg kellett tennie.

A szabadrúgásgólja után a kispadhoz rohant, és egy Koné-mezt emelt a magasba. Úgy fogalmazott, hogy csak szeretett volna valamit tenni érte, és hogy ez nem egy olyan mérkőzés, ami után minden ugyanolyan marad, ami után mindenki ugyanúgy éli tovább az életét.

„Nem volt kedvem ünnepelni. Csak a barátomra gondoltam” – tette hozzá Saliba, aki korábban másfél évig csapattársa volt Konénak a CF Montréalban.


A mérkőzés után a csapat meglátogatta a lábtörést szenvedő játékost a kórházban. A védő Moise Bombito – akinek még októberben, a Nice színeiben játszva törött el a bal lába – ki is tett egy közös fotót az Instagramra Konéval.

Most még nehéz lenne megjósolni, hogy a Sassuolo játékosára mennyi kihagyás vár, de az első hírek szerint alsóhangon négy-öt hónapos kihagyással kalkulálhat, tehát könnyen előfordulhat, hogy ebben a naptári évben már nem játszik.

Nyitókép: Geoff Robins/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!