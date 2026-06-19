Brutális lábtörés és kiütéses győzelem – Kanada először nyert vb-n, de öröme nem lehet felhőtlen

Elkezdődött a csoportküzdelmek második fordulója a labdarúgó-világbajnokságon. A torna egyik házigazdája, Kanada 6–0-ra legyőzte Vancouverben azt a Katart, amelyből két játékost is kiállítottak.

A kanadaiaik nem estek abba a hibába, mint a svájciak az első fordulóban, és már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést. Az első gól a 16. percben született, aztán a 29.-ben már kettővel vezetett a házigazda. A 33. percben egy katari játékost kiállítottak, és bár a szabálytalanságért végül nem kapott büntetőt Kanada (a tizenhatoson kívül történt az eset), a mérkőzés itt eldőlt. A fekete mezben játszó hazaiak még az első félidőben megszerezték a harmadik találatot, így a tíz emberrel játszó katariaknak semmi esélyük nem maradt.