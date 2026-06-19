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labdarúgás foci vb 2026 világbajnokság videó Kanada sérülés Katar

Brutális lábtörés és kiütéses győzelem – Kanada először nyert vb-n, de öröme nem lehet felhőtlen

2026. június 19. 07:09

Hat góllal nyert az egyik társházigazda. Bár a kanadaiak kiütötték a két piros lapot is összeszedő katariakat, az egyik játékosuk súlyos sérülése miatt nem tudnak felhőtlenül örülni a történelmi sikerüknek.

2026. június 19. 07:09
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Elkezdődött a csoportküzdelmek második fordulója a labdarúgó-világbajnokságon. A torna egyik házigazdája, Kanada 6–0-ra legyőzte Vancouverben azt a Katart, amelyből két játékost is kiállítottak.

A kanadaiaik nem estek abba a hibába, mint a svájciak az első fordulóban, és már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést. Az első gól a 16. percben született, aztán a 29.-ben már kettővel vezetett a házigazda. A 33. percben egy katari játékost kiállítottak, és bár a szabálytalanságért végül nem kapott büntetőt Kanada (a tizenhatoson kívül történt az eset), a mérkőzés itt eldőlt. A fekete mezben játszó hazaiak még az első félidőben megszerezték a harmadik találatot, így a tíz emberrel játszó katariaknak semmi esélyük nem maradt.

Bár a mérkőzés eldőlt, történés bőven volt a második játékrészben is. Az 51. percben Ismaël Konénak lépett úgy oda az egyik katari, hogy nagyon csúnya lábtörést szenvedett (VIDEÓ ITT!).

A szabálytalankodó Asszim Madibót végül kiállították, így Dél-Afrika után Katar is kilenc emberrel fejezett be egy meccset a mostani vb-n. A kanadaiaik pedig éltek a lehetőséggel, és egyrészt a hazai közönség kiszolgálása, másrészt a súlyos sérülést szenvedő csapattársuk miatt tovább nyomtak, és hat gólig jutottak – még az utolsó pillanatokban is mentek előre, és siettették a játékot, hogy minél több gólt szerezzenek.


Ezen a mérkőzésen egyébként láthattunk egy elég szerencsétlen öngólt, valamint megszületett a torna első szabadrúgásgólja is – a Konét váltó játékos helyezett pár perccel a beállása után gyönyörűen a kapuba. A találkozó hőse a Juventus 26 éves támadója, Jonathan David volt, aki három gólig jutott.

A kanadaiaik a világbajnokságok történetében először nyertek meccset, ezen a tornán pedig a németek után ők a másodikak, akik hatgólos különbséggel győztek.

Foci vb 2026: Kanadának egy döntetlen is elég lenne a csoportelsőséghez

Ebben a csoportban Kanada (1.) és Svájc (2.) négy-négy ponttal, míg Bosznia-Hercegovina (3.) és Katar (4.) egy-egy ponttal áll. Az utolsó fordulóban a két négypontos és a két egypontos csapat küzd meg egymással – előbbi kettő egy döntetlennel biztosan továbbjutna.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
B-csoport
Kanada–Katar 6–0 (Larin 16., J. David 29., 45+3., 90+2., N. Saliba 64., Manai 75. – öngól)
Korábban
Svájc–Bosznia-Hercegovina 4–1 (Manzambi 74., 90., Vargas 84., Xhaka 90+7. – 11-esből, ill. Mahmic 90+3.)

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Nyitókép: Cole Burston/AFP, archív

 

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