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katar egyesült arab emírségek tárgyalás irán donald trump

Trump: Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között

2026. augusztus 03. 06:18

Az amerikai elnök azért hozzátette, hogy a szombaton leállított amerikai katonai művelet bármikor megindulhat, ami „katasztrofális” következményekkel lenne Iránra, és amiben sok ember meghalna.

2026. augusztus 03. 06:18
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Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosról és az iráni atomprogramról – közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint az esti órákban újságírók előtt megerősítette, hogy

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szombaton három öbölmenti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, állítása szerint, minden korábbinál nagyobb erejű támadást, arra való tekintettel, hogy ismét esély nyílt a megegyezésre a konfliktus lezárásáról.

Beszámolt arról, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar, mint szövetségesek kérték a küszöbön álló katonai művelet leállítását arra hivatkozva, miszerint

elérhetőnek látnak egy megállapodást először a Hormuzi-szorosról, ami majd elvezethet az Irán nukleáris leszereléséről szóló egyezséghez.

Az amerikai elnök a szaúdi koronahercegre hivatkozva azt mondta, hogy a partnerek inkább akarnak egyezséget látni, mint katonai eszközök bevetését, és hozzátette, hogy Irán is azt jelezte, meg akar állapodni.

Donald Trump szavai szerint hétfőn a délutáni órákban kezdődhetnek az egyeztetések, de további részleteket nem említett.

Arra a kérdésre, hogy szabott-e határidőt a megállapodásra úgy fogalmazott, hogy „meglátjuk, hogy megy majd” a tárgyalás, és hozzátette, hogy a szombaton leállított amerikai katonai művelet bármikor megindulhat, ami „katasztrofális” következményekkel lenne Iránra, és amiben sok ember meghalna.

Az iráni partvidék egésze ellen július közepén ismét életbe léptetett amerikai haditengerészeti blokád vasárnap is érvényben volt, a térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság közlése szerint már 35 hajót fordítottak vissza, mert megpróbálta megsérteni a zárlatot.

(MTI)

Fotó: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 1 komment

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masikhozzaszolo
2026. augusztus 03. 08:49
Na, mit mondtam? Ez a fickó teljesen kiismerhető. A világháború idejéhez hasonló erővel irgumburgum.. Most meg: csevegjünk.
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