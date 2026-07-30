Csapássorozattal válaszolt az Egyesült Államok az iráni támadásra

Újabb légitámadást indított az Egyesült Államok Irán ellen, washingtoni idő szerint este nyolc órakor kezdődött a csapássorozat, "erőteljes válaszként" a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerdán. Jelezték, az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg.

Donald Trump amerikai elnök szerdán újságírók előtt kilátásba helyezte az újabb légitámadást, válaszként az iráni offenzívákra, amit úgy kommentált: