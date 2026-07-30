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háború irán egyesült államok donald trump

Csapássorozattal válaszolt az Egyesült Államok az iráni támadásra

2026. július 30. 06:27

Az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel.

2026. július 30. 06:27
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Újabb légitámadást indított az Egyesült Államok  Irán ellen, washingtoni idő szerint este nyolc órakor kezdődött a csapássorozat, "erőteljes válaszként" a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerdán. Jelezték, az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg.

Donald Trump amerikai elnök szerdán újságírók előtt kilátásba helyezte az újabb légitámadást, válaszként az iráni offenzívákra, amit úgy kommentált: 

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most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk. 

Arra is utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette: „meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni”. Egyben emlékeztetett arra, hogy az amerikai erők felé kedden kilőtt öt ballisztikus rakéta mindegyikét megsemmisítették, egyik sem ért célt.

Arra az amerikai sajtóértesülésre reagálva, hogy 

Kína rakétaindító állásokat szállíthat Irán számára, Donald Trump kétségét fejezte ki, és megjegyezte: ha így lenne, az csalódottsággal töltené el, a kínai államfő ugyanis korábban ígéretet tett arra, hogy nem fogják fegyverzettel támogatni Teheránt.

 Emlékeztetett arra, hogy Hszi Csin-ping szeptemberben Washingtonba látogat, viszonozva az amerikai elnök tavaszi pekingi útját. Donald Trump egyben azt szorgalmazta, hogy a kongresszus előtt fekvő oroszországi szankciós törvénycsomagba Iránt is foglalják bele, és a szankciók mellett másodlagos vámokkal is sújtsák. Utóbbi azt jelentené, hogy a

z Egyesült Államok büntetővámot vet ki azon országokra, amelyek Iránnal üzletelnek.

Nyitókép: Jim Lo Scalzo

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Összesen 9 komment

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Hobby024
2026. július 30. 08:28
Hiába óvta Orbán az iráni akciótól, hiába, óvták a katonai szakértői belement egy megnyerhetetlen háborúba. Irán rakétasilói mélyen a hegyek belsejében , érinthetetlen állapotban vannak.Tegnap leírtam, szárazföldi hadereje a tartalékos állománnyal 1000000fő. Az USA soha nem kockáztatja meg Irán szárazföldi támadását. Korea már szintén aktív részese a háborúnak, óriási szárazföldi haderővel (közel 1000000 fő). Most irányít Ukrajnába nagyon jelentős kontingenst. Eddig Kína nem mozdult, de most a Fülöp- szigeteknél köti le az USA-t. Ukrajna dróntámadása az iráni tanker ellen is eszkalációs lépés. Ha nem sodorja az USA és Izrael katasztrófába a világot, az olaj ára elérheti a 200 dollárt is. Ez nemcsak az USA-nak fog fájni, mert leszarom, hogy Trump bukja a félidős választásokat. Európa és ezzel együtt Mo. is beledöglik.
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Héja
2026. július 30. 07:50
Irán egy papi terrorállam.
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Himiko
2026. július 30. 07:34
Tegnapi hír, Egyiptom partjainál egy amerikai LNG-t szállító tartályhajót ért drón találat, a mellette lévő hajóra is átterjedt a tűz.
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gyzoltan-2
2026. július 30. 07:03
"Csapássorozattal válaszolt az Egyesült Államok az iráni támadásra" Természetesen az USA, csakúgy mint Izrael, csakis védekezik, csakis válaszol! Legyen bennünk együttérzés, szolidaritás, megértés, a nehéz helyzetbe került Trump kapcsán..! Trump nem tehet mást, nincs választása! Közismert, hogy most volt a nyakán a zsidóság kettő prominens vezetője, Zelenszkij, és Netanjahu, és minden bizonnyal a Trump felelősségre-vonása nem maradt el! Jogosan! Amerika még mindig nem mutat teljes odaadást, sem Ukrajnában, sem Iránban..!
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