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transparency international magyarország ligeti miklós nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

Én Ligeti Miklós jelölését és megválasztását a messzemenőkig támogatnám

2026. augusztus 19. 08:59

Olvasom, hogy Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is beadta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére.

2026. augusztus 19. 08:59
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Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter
Facebook

Az elnöki posztra állítólag összesen 96-an pályáztak, a négy elnökhelyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett.

A magam részéről messzemenőkig támogatnám Ligeti Miklós jelölését és megválasztását.

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Kiváló szakembernek tartom, aki hosszú évek óta következetesen és megalkuvás nélkül dolgozik a korrupció elleni küzdelemben. Ismeri a jogot, ismeri a rendszerszintű visszaélések természetét, és ami legalább ennyire fontos, hogy nem részrehajló.

Egy ilyen hivatal élére nem politikai szempontok alapján kell embert választani. Olyan vezetőre van szükség, aki akkor is következetesen képviseli a közvagyon védelmét és az elszámoltathatóságot, amikor az kellemetlen vagy politikailag kényelmetlen.

Az eredeti írást itt olvashatják. 

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
doors1960
2026. augusztus 19. 11:47
Téged is hogy támogattak mikor egyedül álltál a szinpadon!🫠
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2
0
namivan-2
2026. augusztus 19. 11:40
MZP támogat. Hátha visszatámogat az elvtárs. Nagyon méltánytalan a hatalomtól, hogy a tisza előd szervezeteinek embereit nem támogatja. Most már hatalmon vannak, tehát elő lehet venni a régieket. Többen jelzik, itt vagyok! Példaként MZP mellett Pankotai Lilit említeném, aki videójában bátran a Fideszbe rúgott. De ez a MP csak saját magát szereti. Már a vízállásjelentést is ő mondja. Ezért kénytelenek más főhivatalnokokhoz dörgölődni az elfelejtett aktivisták.
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2
0
Color
2026. augusztus 19. 11:36
Mikor meglátom az ATV-n azt a mocskos zsidrák pofáját,szét tudnám baszni a tévét!
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6
1
Color
2026. augusztus 19. 11:34
Csak akkor dolgozik a korrupció ellen,ha a Fidesz van kormányon. A Tiszánál már nem érdekli a korrupció!
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7
0
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