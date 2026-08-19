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Olvasom, hogy Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is beadta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére.
Az elnöki posztra állítólag összesen 96-an pályáztak, a négy elnökhelyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett.
A magam részéről messzemenőkig támogatnám Ligeti Miklós jelölését és megválasztását.
Kiváló szakembernek tartom, aki hosszú évek óta következetesen és megalkuvás nélkül dolgozik a korrupció elleni küzdelemben. Ismeri a jogot, ismeri a rendszerszintű visszaélések természetét, és ami legalább ennyire fontos, hogy nem részrehajló.
Egy ilyen hivatal élére nem politikai szempontok alapján kell embert választani. Olyan vezetőre van szükség, aki akkor is következetesen képviseli a közvagyon védelmét és az elszámoltathatóságot, amikor az kellemetlen vagy politikailag kényelmetlen.
Az eredeti írást itt olvashatják.
Nyitókép: Facebook