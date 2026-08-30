„Ligeti Miklós lehetne az új legfőbb ügyész!

A bizalom, mint ahogy az életünk legtöbb területén, így a politikában is az egyik legfontosabb dolog!

Unger Annának sem személyével, sem végzettségével, sem munkásságával nincs bajom, de a társadalomnak ebben a rendkívül fontos ügyében egyelőre látványosan nem tudta kivívni a NER megbuktatásában részt vevő több, mint 3 milliós szavazótábor többségének bizalmát. Amely bizalom elengedhetetlen ahhoz, hogy a rábízott feladatát hitelesen tudja elvégezni.

Ahogyan az őt megválasztókkal szemben is nagyfokú bizalomvesztés látszik ebben a kérdésben.

Az új intézményt sokan várták, nagy várakozás és remény övezi, sokan csak azért szavaztak, hogy ez az intézmény elvégezze a dolgát, és most a bizalom magával az intézménnyel kapcsolatban is megingott, hogy tud-e, képes-e, akar-e egyáltalán és belátható időn belül kézzel fogható eredményeket felmutatni.

A bizalom persze visszaszerezhető, de addig is a kialakult helyzetre tekintettel Ligeti Miklóst javasolnám az új legfőbb ügyésznek Magyarországon.

Hiteles, szakmai, elkötelezett és elfogadott. Ja és független, nem úgy mint Polt!

Megy az idő, el kell kezdenie valakinek végre a munkát, mielőtt kimentenek és eltüntetnek mindent.”

Nyitókép forrása: Ligeti Miklós Facebook-oldala