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Unger Anna kunhalmi ágnes ligeti miklós legfőbb ügyész ügyész

Ligeti Miklós lehetne az új legfőbb ügyész!

2026. augusztus 30. 12:21

Hiteles, szakmai, elkötelezett és elfogadott. Ja és független, nem úgy mint Polt!

2026. augusztus 30. 12:21
Ligeti Miklós
Kunhalmi Ágnes
Kunhalmi Ágnes
Facebook

„Ligeti Miklós lehetne az új legfőbb ügyész! 
A bizalom, mint ahogy az életünk legtöbb területén, így a politikában is az egyik legfontosabb dolog! 
Unger Annának sem személyével, sem végzettségével, sem munkásságával nincs bajom, de a társadalomnak ebben a rendkívül fontos ügyében egyelőre látványosan nem tudta kivívni a NER megbuktatásában részt vevő több, mint 3 milliós szavazótábor többségének bizalmát. Amely bizalom elengedhetetlen ahhoz, hogy a rábízott feladatát hitelesen tudja elvégezni. 
Ahogyan az őt megválasztókkal szemben is nagyfokú bizalomvesztés látszik ebben a kérdésben. 
Az új intézményt sokan várták, nagy várakozás és remény övezi, sokan csak azért szavaztak, hogy ez az intézmény elvégezze a dolgát, és most a bizalom magával az intézménnyel kapcsolatban is megingott, hogy tud-e, képes-e, akar-e egyáltalán és belátható időn belül kézzel fogható eredményeket felmutatni. 
A bizalom persze visszaszerezhető, de addig is a kialakult helyzetre tekintettel Ligeti Miklóst javasolnám az új legfőbb ügyésznek Magyarországon. 
Hiteles, szakmai, elkötelezett és elfogadott. Ja és független, nem úgy mint Polt! 
Megy az idő, el kell kezdenie valakinek végre a munkát, mielőtt kimentenek és eltüntetnek mindent.”

Nyitókép forrása: Ligeti Miklós Facebook-oldala

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Összesen 51 komment

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Sorrend:
Syr Wullam
2026. augusztus 30. 15:31
Eltekintve attól, hogy Ligeti nem felel meg a törvényi követelményeknek, az nem zavarja Miss Csöcsit, hogy a jóember nem egészen transzparens eredetű külföldi pénzekből, röhejes kritériumok alapján ("érzés") vizsgálgatja a magyar állami korrupciót? A szomszédom kérdezi. 😏
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1
0
aaabbbccc
2026. augusztus 30. 15:13
ahhoz elotte 10+ evig ugyeszkent kell dolgozni
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3
0
Palatin
•••
2026. augusztus 30. 14:57 Szerkesztve
"Ligeti Miklós lehetne az új legfőbb ügyész!" Ez azért kizárt, mert fennáll a gyanú, hogy Poloskát is megmogyorózná néhány gigamutyi kapcsán. Mára már az ország élesen ketté vált: Egyik oldalon állnak a "Poloska - affin" egyedek, az új lumpenelit-réteg, akiknek semmitöl nem kell tartaniuk, csak tartani kell a kalapjukat és hulli bele a manna. Ha elég nyomatékosan szidják Orbánt, akkor nyitva áll elöttük bármilyen pozició. A másik oldalon állnak a "Poloska - averziv" egyedek, akik további két csoportra oszthatók. 1. Akik csak bátortalanul kételkednek abban, hogy a Kánaán felé haladnánk fénysebességgel. Ezeket még nem büntetik, "eltürik", ha melóznak, güriznek éhbérért. 2. A harcosabb réteg, akik Poloskát definitiv nem szívelik. Ezeknek fel kell kötni a gatyát, náluk már a puszta létezés is föben járó bün. Ma még kell ellenük, minimum egy kitalált, büntény, hogy tömlöcbe tuszkolják öket, Ám Poloska könnyítést igér, azaz erre nem lesz szükség, élég lesz a rámutatás.
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1
0
kbs-real
•••
2026. augusztus 30. 14:57 Szerkesztve
"Független és objektív! Mi az hogy?! Nagyon is!" Ezt szerettük Ágikában a legjobban mindig is: olyan kis vicces.
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4
0
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