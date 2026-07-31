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hamász palesztin donald trump izrael gázai övezet

A Hamász lefegyverzéséről kötött megállapodást a Béketanács

2026. július 31. 06:26

A tervek szerint a nehézfegyvereket kizárólag a palesztin közigazgatás felügyelete alatt tárolják és őrzik.

2026. július 31. 06:26
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„Ma a Béketanács történelmi megállapodást kötött a Hamász és a Gázai övezetben működő összes többi fegyveres csoport teljes lefegyverzéséről” – írta a Telex  Donald Trump csütörtök éjjel a Truth Socialon közzétett bejegyzésére hivatkozva.

Az amerikai elnök a posztban hozzátette, hogy 

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a palesztin fegyveres szervezet lefegyverzése fokozatosan jön létre, de Trump szerint „hatalmas lépés a tartós béke és biztonság felé”.

A portál hozzátette, a megállapodásról a Béketanács is posztolt az X-en, azt írták a Hamász teljes leszerelése része annak a részletes ütemtervnek, amit a gázai tűzszünet következő szakaszainak végrehajtására fogadtak el az Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Államok részvételével zajló közvetítő tárgyalásokon Kairóban.

A bejelentés szerint a Hamász palesztin fegyveres szervezet leszerelése szakaszosan jön létre, a Hamász egyik névtelenséget kérő forrása a Reutersnek azt mondta, 

a „megállapodás-tervezet” előírja, hogy a nehézfegyvereket kizárólag a palesztin közigazgatás felügyelete alatt tárolják és őrzik, és nem lehet azokat Izraelbe szállítani. 

Ghazi Hamad, a Hamász tárgyalódelegációjának tagja az Al Jazeerának azt mondta, addig nem tesznek semmilyen lépést a lefegyverzés ügyében, amíg Izrael nem vonul ki a Gázai övezetből. Izrael egyelőre nem kommentálta a bejelentést, amerikai tisztviselők szerint Izrael szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a palesztin szervezet ténylegesen átadná fegyvereit.

A távirati iroda beszámolója szerint amint a lefegyverzés befejeződik, az izraeli erők kivonulnak, és a nemzetközi stabilizációs erők (ISF) az új palesztin hatósággal együttműködve őrködnek Gáza biztonságán. Az ISF korlátozott létszámú egységei a Béketanács által kidolgozott terv keretében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.

Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megerősítette, hogy a megállapodás valóban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a csoport fegyvereire, valamint az izraeli erők fokozatos kivonására vonatkoznak a Gázai övezetből. Donald Trump 20 pontos gázai béketerve értelmében a tűzszünet második fázisában kerül sor a Hamász leszerelésére és az izraeli erők fokozatos kivonására a területről. 

A terv azt is előírja, hogy egy palesztin technokratákból álló bizottság (NCAG) vegye át a napi kormányzást a Gázai övezet háborúból való kilépésének átmeneti szakaszában.

 Ez már részben meg is történt, miután július elején lemondott a Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja a Gázai övezetet polgári igazgatását az új, technokratákból álló bizottságnak.

Nyitókép: AFP

 

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Összesen 11 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 31. 09:18
Béketanács? Jaj tudom. A sóhivatal, a háborúpárti Trumplival, Orbángecivel és a világon összeszedett autoriter vezetőkkel. Látszathivatal, látszat intézkedésekkel.
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2
1
Gordon.
•••
2026. július 31. 09:03 Szerkesztve
Trump tehát megállapodott Izrael ellenségeivel (Törökország Egyiptom, Katar), hogy Izrael kivonul Gazából, és "polgári" (ha-ha!!!) palesztin közigazgatás veszi át az irányítást, a hamasz pedig ennek adja át a fegyvereit. Trump vagy ennyire naiv (ki hiszi ezt?), vagy Izrael ellensége lett, vagy teljesen hülye - lehet választani. Kár, hogy ebbe a grandiózus "megállapodásba" a másik legfőbb érdekeltet, Izraelt nem vonták be. Az meg nyilvánvaló31-as IQ felettieknek, hogy ha a hamasz "eltűnik" azonnal lesz helyette másik (ugyanaz) más néven. Trump kezét-lábát töri, hogy fenntartson egy abszurd és veszélyes helyzetet, egy exklavét (ezekből sosem származott semmi jó) Izrael hátában, állandó fenyegetésként és problémaként. Az egész palesztin állam-kérdés abszurd, miután külön palesztin nép valójában nincs, és a helyük a környező arab világban lenne. De mások politikai céljai miatt ez mérgezi a világot 60-70 éve.
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0
0
powerage
2026. július 31. 07:42
"írta a Telex Donald Trump csütörtök éjjel a Truth Socialon közzétett bejegyzésére hivatkozva" Szóval a telex írja, hogy Trump azt írta, és az egész azon múlik, hogy Izrael be fog tartani egy megállapodást. Ez már az abszurd humor kategória.
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0
1
auditorium
•••
2026. július 31. 07:24 Szerkesztve
Minden nap "közelebb vagyunk a békéhez", de egyre több közelkeleti és távolkeleti ország kapcsolódik be a harcba és Ukrajna sem marad tétlen Iránnal szemben. Úgy látszik, a honvédő háborújuknak további ambiciózus célja van.
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3
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