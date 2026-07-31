A Hamász lefegyverzéséről kötött megállapodást a Béketanács

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A tervek szerint a nehézfegyvereket kizárólag a palesztin közigazgatás felügyelete alatt tárolják és őrzik.
„Ma a Béketanács történelmi megállapodást kötött a Hamász és a Gázai övezetben működő összes többi fegyveres csoport teljes lefegyverzéséről” – írta a Telex Donald Trump csütörtök éjjel a Truth Socialon közzétett bejegyzésére hivatkozva.
Az amerikai elnök a posztban hozzátette, hogy
a palesztin fegyveres szervezet lefegyverzése fokozatosan jön létre, de Trump szerint „hatalmas lépés a tartós béke és biztonság felé”.
A portál hozzátette, a megállapodásról a Béketanács is posztolt az X-en, azt írták a Hamász teljes leszerelése része annak a részletes ütemtervnek, amit a gázai tűzszünet következő szakaszainak végrehajtására fogadtak el az Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Államok részvételével zajló közvetítő tárgyalásokon Kairóban.
A bejelentés szerint a Hamász palesztin fegyveres szervezet leszerelése szakaszosan jön létre, a Hamász egyik névtelenséget kérő forrása a Reutersnek azt mondta,
a „megállapodás-tervezet” előírja, hogy a nehézfegyvereket kizárólag a palesztin közigazgatás felügyelete alatt tárolják és őrzik, és nem lehet azokat Izraelbe szállítani.
Ghazi Hamad, a Hamász tárgyalódelegációjának tagja az Al Jazeerának azt mondta, addig nem tesznek semmilyen lépést a lefegyverzés ügyében, amíg Izrael nem vonul ki a Gázai övezetből. Izrael egyelőre nem kommentálta a bejelentést, amerikai tisztviselők szerint Izrael szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a palesztin szervezet ténylegesen átadná fegyvereit.
A távirati iroda beszámolója szerint amint a lefegyverzés befejeződik, az izraeli erők kivonulnak, és a nemzetközi stabilizációs erők (ISF) az új palesztin hatósággal együttműködve őrködnek Gáza biztonságán. Az ISF korlátozott létszámú egységei a Béketanács által kidolgozott terv keretében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.
Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megerősítette, hogy a megállapodás valóban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a csoport fegyvereire, valamint az izraeli erők fokozatos kivonására vonatkoznak a Gázai övezetből. Donald Trump 20 pontos gázai béketerve értelmében a tűzszünet második fázisában kerül sor a Hamász leszerelésére és az izraeli erők fokozatos kivonására a területről.
A terv azt is előírja, hogy egy palesztin technokratákból álló bizottság (NCAG) vegye át a napi kormányzást a Gázai övezet háborúból való kilépésének átmeneti szakaszában.
Ez már részben meg is történt, miután július elején lemondott a Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja a Gázai övezetet polgári igazgatását az új, technokratákból álló bizottságnak.
Nyitókép: AFP