A Hamász lefegyverzéséről kötött megállapodást a Béketanács

Ghazi Hamad, a Hamász tárgyalódelegációjának tagja az Al Jazeerának azt mondta, addig nem tesznek semmilyen lépést a lefegyverzés ügyében, amíg Izrael nem vonul ki a Gázai övezetből. Izrael egyelőre nem kommentálta a bejelentést, amerikai tisztviselők szerint Izrael szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a palesztin szervezet ténylegesen átadná fegyvereit.

A távirati iroda beszámolója szerint amint a lefegyverzés befejeződik, az izraeli erők kivonulnak, és a nemzetközi stabilizációs erők (ISF) az új palesztin hatósággal együttműködve őrködnek Gáza biztonságán. Az ISF korlátozott létszámú egységei a Béketanács által kidolgozott terv keretében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.

Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megerősítette, hogy a megállapodás valóban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a csoport fegyvereire, valamint az izraeli erők fokozatos kivonására vonatkoznak a Gázai övezetből. Donald Trump 20 pontos gázai béketerve értelmében a tűzszünet második fázisában kerül sor a Hamász leszerelésére és az izraeli erők fokozatos kivonására a területről.