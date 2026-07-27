Von der Leyen Kallas ellen, spanyolok a németek ellen: nagyon megosztja az EU-t egy Izrael-ellenes lépés

Nem tud dűlőre jutni az Európai Unió a ciszjordániai telepesek által termelt javak, például bor és építőanyagok szankcionálása kapcsán – jelenti egybehangzóan a New York Times és az Euractiv.

A bénultság oka ugyanaz a dilemma, ami még az Orbán-kormány idején a RePowerEU-útitervet, azaz az orosz gáz és olaj kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázott szankcionálását is kísérte.

Miután a precedens akkor megszületett, a megosztott tagállamok most már azon vitatkoznak, hogy ugyanezt az eljárást lehet-e alkalmazni Izraelre is. A szankciókat támogató tizenegy tagállam, köztük a spanyol, francia, ír, holland és belga kormányok, valamint Kaja Kallas európai bizottsági alelnök, kül- és biztonságpolitikai főképviselő amellett korteskednek, hogy a szankciót minősítsék kereskedelempolitikai intézkedéssé – ezáltal minősített többséggel is el lehetne fogadni, nem tudnák megakadályozni azt a lassan kisebbségbe szoruló Izrael-párti erők az Európai Unióban. (Közéjük tartozott az Orbán-kormányok idején Magyarország is, a Magyar-kabinet alatti álláspont még nem ismert, de semmiképpen sem hangos.)