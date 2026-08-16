Feladja pártalapítási terveit, kiszáll a politikából az első erdélyi Tisza Sziget alapítója

Kátai István vasárnap közzétett bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján újragondolta, milyen szerepet szeretne vállalni az erdélyi magyar közéletben. Korábban egy olyan politikai alternatíva létrehozását tartotta szükségesnek, amely nyíltan fellép a klientelizmus, a korrupció és a politikai függőségek ellen, most azonban úgy döntött, hogy ezt nem pártpolitikai eszközökkel kívánja folytatni. Döntését azzal is indokolta, hogy állítása szerint fenyegetések, megfélemlítés és személyeskedő támadások érték, amelyek egy ponton már családja biztonságát is érintették – írja a Transtelex.

Kátai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közélettől nem vonul vissza. Civilként továbbra is fellépne a klientelizmus, a korrupció, a megfélemlítés és a politikai kiszolgáltatottság ellen, emellett folytatná a Közösségi Párbeszéd kezdeményezést is. Politikai együttműködést azonban nem vállalna azokkal, akiket az erdélyi magyar közélet szerinte klientelista rendszerének kialakításáért tart felelősnek. A döntéssel így az önálló erdélyi magyar párt felépítésére irányuló terve is véget ér.