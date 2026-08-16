Feladja pártalapítási terveit, kiszáll a politikából az első erdélyi Tisza Sziget alapítója

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Befejezi aktív pártpolitikai szerepvállalását Kátai István, aki korábban az első erdélyi Tisza Sziget alapítójaként, majd egy új erdélyi magyar párt kezdeményezőjeként vált ismertté. A Romániai Magyar Egységpárt létrehozásáról is lemondott.
Kátai István vasárnap közzétett bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján újragondolta, milyen szerepet szeretne vállalni az erdélyi magyar közéletben. Korábban egy olyan politikai alternatíva létrehozását tartotta szükségesnek, amely nyíltan fellép a klientelizmus, a korrupció és a politikai függőségek ellen, most azonban úgy döntött, hogy ezt nem pártpolitikai eszközökkel kívánja folytatni. Döntését azzal is indokolta, hogy állítása szerint fenyegetések, megfélemlítés és személyeskedő támadások érték, amelyek egy ponton már családja biztonságát is érintették – írja a Transtelex.
Kátai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közélettől nem vonul vissza. Civilként továbbra is fellépne a klientelizmus, a korrupció, a megfélemlítés és a politikai kiszolgáltatottság ellen, emellett folytatná a Közösségi Párbeszéd kezdeményezést is. Politikai együttműködést azonban nem vállalna azokkal, akiket az erdélyi magyar közélet szerinte klientelista rendszerének kialakításáért tart felelősnek. A döntéssel így az önálló erdélyi magyar párt felépítésére irányuló terve is véget ér.
Kátai 2025-ben került a figyelem középpontjába az első erdélyi Tisza Sziget alapítójaként. Ő és a Tisza Párt helyi támogatói fogadták Nagyváradon Magyar Pétert, amikor a Tisza elnöke Budapestről gyalog érkezett a városba. Kátai később a Közösségi Párbeszéd Tábort is kezdeményezte, majd 2026 tavaszán közvetlenebb politikai szerepet vállalt: bekapcsolódott a Tisza magyarországi választási kampányába, és elindult a párt előválasztásán. Áprilisban bejelentette a Romániai Magyar Egységpárt létrehozását, amelyet az RMDSZ-szel szembeni politikai alternatívának szánt. A kezdeményezés most megszűnik, Kátai azonban saját szavai szerint nem akar eltűnni a nyilvánosságból: „A pártpolitikából kilépek. A közéletből nem. A párbeszédből pedig végképp nem.”
Nyitókép: Facebook