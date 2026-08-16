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tisza párt tisza sziget romániai magyar egységpárt kátai istván

Feladja pártalapítási terveit, kiszáll a politikából az első erdélyi Tisza Sziget alapítója

2026. augusztus 16. 13:52

Befejezi aktív pártpolitikai szerepvállalását Kátai István, aki korábban az első erdélyi Tisza Sziget alapítójaként, majd egy új erdélyi magyar párt kezdeményezőjeként vált ismertté. A Romániai Magyar Egységpárt létrehozásáról is lemondott.

2026. augusztus 16. 13:52
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Kátai István vasárnap közzétett bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján újragondolta, milyen szerepet szeretne vállalni az erdélyi magyar közéletben. Korábban egy olyan politikai alternatíva létrehozását tartotta szükségesnek, amely nyíltan fellép a klientelizmus, a korrupció és a politikai függőségek ellen, most azonban úgy döntött, hogy ezt nem pártpolitikai eszközökkel kívánja folytatni. Döntését azzal is indokolta, hogy állítása szerint fenyegetések, megfélemlítés és személyeskedő támadások érték, amelyek egy ponton már családja biztonságát is érintették – írja a Transtelex

Kátai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közélettől nem vonul vissza. Civilként továbbra is fellépne a klientelizmus, a korrupció, a megfélemlítés és a politikai kiszolgáltatottság ellen, emellett folytatná a Közösségi Párbeszéd kezdeményezést is. Politikai együttműködést azonban nem vállalna azokkal, akiket az erdélyi magyar közélet szerinte klientelista rendszerének kialakításáért tart felelősnek. A döntéssel így az önálló erdélyi magyar párt felépítésére irányuló terve is véget ér.

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Kátai 2025-ben került a figyelem középpontjába az első erdélyi Tisza Sziget alapítójaként. Ő és a Tisza Párt helyi támogatói fogadták Nagyváradon Magyar Pétert, amikor a Tisza elnöke Budapestről gyalog érkezett a városba. Kátai később a Közösségi Párbeszéd Tábort is kezdeményezte, majd 2026 tavaszán közvetlenebb politikai szerepet vállalt: bekapcsolódott a Tisza magyarországi választási kampányába, és elindult a párt előválasztásán. Áprilisban bejelentette a Romániai Magyar Egységpárt létrehozását, amelyet az RMDSZ-szel szembeni politikai alternatívának szánt. A kezdeményezés most megszűnik, Kátai azonban saját szavai szerint nem akar eltűnni a nyilvánosságból: „A pártpolitikából kilépek. A közéletből nem. A párbeszédből pedig végképp nem.”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 56 komment

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Sorrend:
palicsi-2
2026. augusztus 16. 21:04
Ejnye, ezt nem hiszem el! Nem talált további 25 embert, egy ottani tisza fiók párt alapításhoz? A rokonai is elküldték "melegebb tájakra"?
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0
0
ihavrilla
2026. augusztus 16. 20:57
Első erdélyi tiszasziget? Nincs is több.
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3
0
pisapeter
2026. augusztus 16. 20:41
Azért van tiszaszaros barom Erdélyben is.
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2
0
Rodolfo
2026. augusztus 16. 18:34
Akkor ez lesz az erdélyi Hadházy. A semmirekellő, tolongó, mások zsebében kutakodó, sumák prolihergelő.
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9
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