05. 10.
vasárnap
erdély tisza aur kátai istván magyar rmdsz

Nincs megállás: most már Erdély felé is áradna egy tiszás

2026. május 10. 16:23

Újabb párt jelentkezett be Erdélyben a nemzeti egység megteremtésére, de legalábbis az RMDSZ kihívására – amikor a gazdasági-politikai környezet Romániában is kedvez a protesthangulatnak.

Veczán Zoltán
„Vége a várakozásnak. Az RMEP megérkezett” – írta Facebook-oldalán április 26-án Kátai István, egy elsősorban Magyarországon élő erdélyi színész. Az RMEP, vagyis Romániai Magyar Egységpárt nevű projektről aztán hamar kiderült, hogy egyelőre inkább csak márkanév. Kátai hamarosan felhívásokat tett közzé, például egy programadó kiáltványt a maga és a mögötte álló szakemberek nevében.

Közvetlenül ezután egy újabb kommünikében három alapítót szeretett volna beszervezni, majd logópályázatot hirdetett. 

A kissé zavaros történetnek a kezdete is zavaros, ugyanis Kátai István alapította tavaly áprilisban az erdélyi Tisza-szigetet, majd nyáron egy közepesen sikerült ellen-Tusványossal erősítette politikai jelenlétét. Mindemellett a Tolna vármegyei 3-as választókerületben a Tisza jelöltaspiránsa volt, de végül alulmaradt a korábbi fideszes Cseh Tamással szemben, aki a Tisza jelöltjeként április 12-én mandátumot is szerzett. Kátai kiemelt buzgalommal végezte aktivistamunkáját, pártja választási győzelme után pedig az erdélyi politika megreformálását helyezte középpontba.

Előbb pluralizmust követelt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) berkein belül, majd közölte, nem hisz a megújulásukban.

Az intenzív közösségi médiás jelenlét egyelőre formálisan nem kifizetődő: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke múlt héten határozottan visszautasította, hogy határon túli politikai szervezetek létrehozásában vennének részt, megfogalmazása szerint pártjuk célja „az egység és a megbékélés erősítése, nem pedig a külhoni magyar közösségek megosztása”. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. május 10. 19:05
Csatlakozik ott a Tiszához az RMDSz is hamarosan magától is. Nem a hűségükről meg a jobboldaliságukról híresek. Csak épp megsértődtek anno a gyurcsányékra. De alapból ők komcsik lennének. Emlékszem erdélyi ismerőseim anno, mind mszp-sek voltak, meg horn gyulát istenítették!
schwabisch2026
2026. május 10. 18:38
A folyók nem tudnak visszafelé folyni, tisszancstartalmú kólásdoboz! Ezt jegyezd meg!
csulak
2026. május 10. 18:14
majd elkapjuk a Ferget
bagoly-29
2026. május 10. 17:55
Zavaros időkben mindig megjelennek a kártevők is!
