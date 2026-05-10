Nincs megállás: most már Erdély felé is áradna egy tiszás

„Vége a várakozásnak. Az RMEP megérkezett” – írta Facebook-oldalán április 26-án Kátai István, egy elsősorban Magyarországon élő erdélyi színész. Az RMEP, vagyis Romániai Magyar Egységpárt nevű projektről aztán hamar kiderült, hogy egyelőre inkább csak márkanév. Kátai hamarosan felhívásokat tett közzé, például egy programadó kiáltványt a maga és a mögötte álló szakemberek nevében.

Közvetlenül ezután egy újabb kommünikében három alapítót szeretett volna beszervezni, majd logópályázatot hirdetett.

A kissé zavaros történetnek a kezdete is zavaros, ugyanis Kátai István alapította tavaly áprilisban az erdélyi Tisza-szigetet, majd nyáron egy közepesen sikerült ellen-Tusványossal erősítette politikai jelenlétét. Mindemellett a Tolna vármegyei 3-as választókerületben a Tisza jelöltaspiránsa volt, de végül alulmaradt a korábbi fideszes Cseh Tamással szemben, aki a Tisza jelöltjeként április 12-én mandátumot is szerzett. Kátai kiemelt buzgalommal végezte aktivistamunkáját, pártja választási győzelme után pedig az erdélyi politika megreformálását helyezte középpontba.