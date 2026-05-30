pornó Kovi sorozat RTL

„Fiam, belőled még nagy művész lesz” – a pornócézár Kovács „Kovi” Istvánról készült sorozat egyelőre nem okoz csalódást

2026. május 30. 15:50

Az RTL új produkciója a kétes hírű rendező és producer pályafutását dolgozza fel. A Birodalom első része bizakodásra adhat okot a bumfordi humorával, de kétséges, hogyan képes majd fenntartani a figyelmet hosszabb távon.

Német Dániel

Az RTL nem ma kezdte a sorozatkészítést, de általában napi szappanoperákban gondolkoztak, amikor pedig mélyebb témákhoz nyúltak, mint az Alvilág vagy a Mellékhatás esetében, igencsak felemás lett a végeredmény. A Király azonban világítótoronyként emelkedett ki a saját gyártású produkcióik sorából: rendkívül izgalmas volt a témaválasztás, hiszen minden idők talán egyszerre leginkább szeretett és gyűlölt magyar popsztárjáról, Zámbó Jimmyről készítettek portrét, miközben megidézték a kilencvenes évek vadkapitalizmusát – mindezt az HBO színvonalán. A Birodalom ugyanebbe az időszakba kalauzol vissza, más kérdés, hogy Kovács Kovi István van-e olyan izgalmas karakter, mint a hullámzó megítélésű egykori énekes? 

Birodalom
A Birodalom plakátja. (Forrás: RTL)

Mert ugyan szeretnek a mai napig megosztó figuraként hivatkozni rá, de 

A maga korában nyilván az volt, de abban az időben Ganxsta Zolee is sokaknál kiverte a biztosítékot azáltal, hogy trágárul rappelt.  Azóta más világban élünk, manapság annak is alig van hírértéke, ha egy ismert celeb az OnlyFansen meztelenkedik, így nehéz már a szemöldököt is felhúzni azon, ha valaki rendezőként vagy producerként pornófilmeken dolgozik. 

Ráadásul amennyire lehet, etikusan tette, nem élt vissza a hatalmával, megvoltak a maga erkölcsi korlátai. Ahogyan azt kilenc éve a Mandinernek adott interjújában is elmondta például, sosem forgatott volna apácának öltözött lányokkal vagy iskolában, semmi olyasmit nem vállalt, ami sértő vagy megbotránkoztató lehet.

És noha nem tartotta művészetnek a filmjeit, azért esztétikai igénnyel viszonyult hozzájuk, be is zsebelt számtalan nemzetközi szakmai díjat, miközben a magánélete sem volt viharos. 1981-ben vette el a feleségét, a mai napig együtt vannak, az említett beszélgetésből pedig az is kiderült, hogy akkor épp egy tizenöt éves autóval járkált, szóval luxizással sem lehet vádolni. Most nyilván nem próbálom szentnek beállítani, semmiféle érzelmi kapcsolódásom nem volt vele soha, de 2026-ban estig tudnám sorolni az olyan személyek névsorát, akiket tényleg szörnyetegeknek tartok, noha jóval polgáribb hivatást űznek. 

És kiszállt a bizniszből, amikor az internet megjelenésével eligénytelenedett a műfaj, amivel egy időben lényegében az alvilág játszóterévé is vált. De ebből a korszakból ő már kimaradt, így valószínűleg a sorozat sem lesz tele olyan thrilleri jelenetekkel, amelyekben különböző kopasz-tetkós alakokkal kell dűlőre jutnia. De akkor mégis mit lehet ebből kihozni?

Az első rész alapján leginkább a humorra koncentrálnak, 

egy gyerekkori snittet leszámítva egyből a kilencvenes évek elején találjuk magunkat, ahol a főszereplő aktképeket készít, majd miután megsérül a térde, és alkalmatlanná válik a fotóriporteri munkára, egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy dönt, megpróbálkozik a filmezéssel. A feleségével épp gyerekvállalásra készülnek, így a mesekönyvek között kezébe akad a Hófehérke és a hét törpe, ekkor fogalmazódik meg a fejében az első rendezése, a Hótehénke, és gondolom nem kell magyarázni, hogy a Grimm testvérek történetének pornó- – vagy ahogyan Kovi konzekvensen nevezi – felnőttfilmes verziójáról van szó. Az efféle átdolgozások önmagukban is rengeteg humorforrást biztosítanak annak ellenére is, hogy a Kevin Smith-filmekben már rég kivesézték őket, ami azonban első blikkre szerethetővé teszi a sorozatot, az a szereplők ügyetlenkedése. A gyorsan összerántott stáb mindegyik tagja tapasztalatlan a műfajban, viszont a többségüket hajtja a lelkesedés, és szórakoztató nézni azt, hogy különböző sufnimegoldásokkal hidalják át a problémákat, Mai szemmel, amikor ez a világ a maradék ártatlanságát is elvesztette, még azt is kedves látni, ahogy 

Kovi felesége vajazza a szendvicseket a szereplőknek két bevetés között. 

Más kérdés, hogy a történet előrehaladtával, amikor Kovi már profi szakemberré és üzletemberré válik, mivel sikerül majd fenntartani a figyelmet. És a sorozat egyelőre nem tűnik egy Boogie Nights-féle drámának sem; minden erénye ellenére is túlságosan súlytalannak tűnik ahhoz. 

Az Isteni műszakot is jegyző Bodzsár Márk forgatókönyvíró személye azonban optimizmusra ad okot. Az Űrpiknik ufójaként minimális ismertséget szerzett 

Takács Zalán pedig nevetségesen jó választás a főszerepre,

annyira átlényegülten és hitelesen formálja meg Kovit, mintha a pornómogul saját magát játszaná a mesterséges intelligencia által megfiatalítva. Olasz Renátó pedig alapvetően nagy kedvencem, viszont az Aranyélet, A Király és a Minden csillag után most először éreztem kissé unalmasnak azt, hogy nagyjából mindig túlmozgásos, ügyeskedő proligyerekeket játszik. A többi színész pedig még nem kapott elég lehetőséget ahhoz, hogy megalapozott véleménnyel illessem őket. 

De mivel hátravan még öt epizód, benne van a pakliban, hogy egy önmaga témáján túlmutató instant klasszikussá váló tévés produkció sül ki belőle. Ahogyan persze az is, hogy elsősorban a bulvármagazinoknak ad muníciót ahhoz, hogy újra előszedjék, miket is csináltak akkoriban a korszak kétes hírű alakjai.

A Birodalom első része megtekinthető az RTL+ Prémium kínálatában. 

Nyitókép: Birodalom. (RTL)

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. május 30. 17:27
Rohadjanak meg, ez az aberráció reklamozása
555ewq
2026. május 30. 17:11
ez a kovi tényleg elhitte magáról, hogy egy kibaszott nagy művész
mlotta
2026. május 30. 17:08
Vagy talán nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten Királyságában? Ne csapjátok be magatokat! Isten Királyságában nem vehetnek részt a szexuális bűnökben élők, vagy bálványimádók, vagy házasságtörők, vagy prostituáltak, vagy homoszexuálisok, vagy tolvajok, vagy pénzimádók, vagy részegesek, vagy káromkodók, vagy csalók. -1 Kor 6,9-10
Finale
2026. május 30. 16:56 Szerkesztve
Ez nem mas mint tudatos zullesztes.Miert kell ilyen emberrol filmet sot sorozatot kesziteni? Es NEM, NEM IGAZ,hogy erre van igeny.Az emberek azt neznek ami van.Annyi hires es valoban erdekfeszito eletet elt emberrol lehetne filmet kesziteni,Miert kell ilyen lelki nyomorekokrol? RTL a mocsok a hazugsag es a szenny csatornaja.UNDORITO!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!