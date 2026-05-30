„Fiam, belőled még nagy művész lesz” – a pornócézár Kovács „Kovi” Istvánról készült sorozat egyelőre nem okoz csalódást

„Ne nyelje le rögtön!” – Kovi a Mandinernek
Nem szereti, ha pornópápának hívják, apácásat sem forgatott soha, ráadásul 36 éve hűséges férj. Szentté azért nem avatjuk. Kovács „Kovi” István, a veterán pornóproducer és -rendező, aki kétes értékű, de kétségtelen hírnevet szerzett a magyaroknak a műfajban, épp interjúnk megjelenésének napján ünnepli hatvanadik születésnapját. Nemzeti Pornóarchívumot hozna létre, életmódi tanácsokat ad és elárulja, mi köze a Hit Gyülekezetének és egy kórházi baktériumnak a magyar pornó fénykorához. Portréinterjúnk.