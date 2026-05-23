Az RTL-nek adja első miniszterelnöki nagyinterjúját Magyar Péter

Az RTL korábbi riportere lett a Tisza-frakció sajtófőnöke
Horváth Nándor tölti majd be a jövőben a parlamenti képviselőcsoport sajtófőnöki pozícióját.
A kormány Facebook-oldalán jelentették be, hogy a kormányfő május 23-án 19 órakor az RTL-en lesz látható a Magyar Péterrel készített interjú.
A luxemburgi RTL Group-hoz tartozó csatorna és a miniszterelnök között igen szoros a kapcsolat, Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy a kormány három szóvivője közül kettő is az RTL-től érkezik: Magyar Éva és Szondi Vanda.
Továbbá a Tisza Párt frakciójának sajtófőnke is egy korábbi RTL-es riporter lesz. Horváth Nándor, hasonlóan Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselőhöz, vagy Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivőkhöz – 2014 és 2024 között az RTL Híradó riportereként dolgozott.
