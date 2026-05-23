Az RTL-nek adja első miniszterelnöki nagyinterjúját Magyar Péter

Kiderült, mikor és melyik csatornának adja első miniszterelnöki nagyinterjúját Magyar Péter.

A kormány Facebook-oldalán jelentették be, hogy a kormányfő május 23-án 19 órakor az RTL-en lesz látható a Magyar Péterrel készített interjú.

A luxemburgi RTL Group-hoz tartozó csatorna és a miniszterelnök között igen szoros a kapcsolat, Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy a kormány három szóvivője közül kettő is az RTL-től érkezik: Magyar Éva és Szondi Vanda.