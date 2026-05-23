05. 23.
szombat
rtl Magyar Péter interjú

Az RTL-nek adja első miniszterelnöki nagyinterjúját Magyar Péter

2026. május 23. 16:58

Szombat este kerül adásba.

Kiderült, mikor és melyik csatornának adja első miniszterelnöki nagyinterjúját Magyar Péter.

A kormány Facebook-oldalán jelentették be, hogy a kormányfő május 23-án 19 órakor az RTL-en lesz látható a Magyar Péterrel készített interjú.

A luxemburgi RTL Group-hoz tartozó csatorna és a miniszterelnök között igen szoros a kapcsolat, Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy a kormány három szóvivője közül kettő is az RTL-től érkezik: Magyar Éva és Szondi Vanda.

Továbbá a Tisza Párt frakciójának sajtófőnke is egy korábbi RTL-es riporter lesz. Horváth Nándor, hasonlóan Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselőhöz, vagy Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivőkhöz – 2014 és 2024 között az RTL Híradó riportereként dolgozott. 

Nyitókép forrás: Magyarország Kormánya Facebook-oldala

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Oszodibeszed
2026. május 23. 17:40
azok ott nem újságírók, azok szolgalelkű kormánypárti propagandisták
molnar-viktor54
2026. május 23. 17:39
Fényévekkel jobb, mint egy dopeman, aki a drogozásról és kiskorú lányok megbaszásáról énekel, márha azt éneknek nevezzük. Orbán erre a szintre süllyedt, ilyen nyomorultakkal kellett interjúkat készítenie hogy a seggnyalói érdeklődését fenntartsa. El is bukott.
Oszodibeszed
2026. május 23. 17:37
magyar televíziónak nem is fog adni interjút!? ami magyar az pfúj???
lemez
2026. május 23. 17:37
A német propaganda buzi tv-nek.Kotróczo kérdez remélem.Hazug mocsok gender rtl.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!