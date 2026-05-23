Emlékezetpolitika: náci kollaboránst temetnek újra Ukrajnában

Ki volt Melnyik?

Andrej Melnyik 1929-ben részt vett az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) megalapításában, majd 1938-ban a szervezet vezetője lett, miután elődjét – Jevhen Konovalecet – meggyilkolta az NKVD. Az iratok szerint Melnyiket beszervezte a náci katonai hírszerzés, az Abwehr is. Az OUN 1940-ben vált ketté, amikor a Sztyepan Bandera által vezetett szélsőségesebb vonal önállósodott.

A Szovjetunió elleni invázió után Melnyik viszonya megromlott a nácikkal, miután rájött, hogy Németország nem fogja támogatni Ukrajna függetlenné válását. Melnyiket 1941 közepén házi őrizetbe helyezték, majd 1944 januárjában letartóztatta a Gestapo, és a sachsenhauseni koncentrációs táborba vitték. 1944 októberében szabadult, amikor a német erők már visszavonulóban voltak.

A háború végén Melnyik Nyugatra menekült, és Luxemburgban telepedett le, ahol az ukrán emigráns közösségekben aktív maradt egészen 1964-ben bekövetkezett haláláig. A nyugati szövetségesek megtagadták kiadatását a Szovjetuniónak, azzal érvelve, hogy ő maga is náci áldozat volt a koncentrációs táborban töltött idő miatt.