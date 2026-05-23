náci kollaboráns luxemburg szovjetunió ukrajna

Emlékezetpolitika: náci kollaboránst temetnek újra Ukrajnában

2026. május 23. 15:59

Volodimir Zelenszkij szerint „erkölcsi kötelességüket” teljesítik.

Állami tiszteletadással fogadták Ukrajnában Andrej Melnyik, náci kollaboráns és felesége földi maradványait, amelyeket Luxemburgból szállítottak haza. Az ungvári ceremónián részt vett Irina Verescsuk, Zelenszkij hivatalának helyettes vezetője, valamint helyi tisztviselők, egyházi személyek és háborús veteránok. A maradványokat Kijevbe szállítják, ahol vasárnap temetik újra a Nemzeti Háborús Emlékmű Temetőben ünnepélyes keretek között.

Zelenszkij kedden kijelentette, Ukrajnának „erkölcsi kötelessége” hazahozni azokat, akik „a függetlenség eszméjét védelmezték”, és hozzátette, hogy más személyek exhumálására is készülnek. 

Ki volt Melnyik?

Andrej Melnyik 1929-ben részt vett az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) megalapításában, majd 1938-ban a szervezet vezetője lett, miután elődjét – Jevhen Konovalecet – meggyilkolta az NKVD. Az iratok szerint Melnyiket beszervezte a náci katonai hírszerzés, az Abwehr is. Az OUN 1940-ben vált ketté, amikor a Sztyepan Bandera által vezetett szélsőségesebb vonal önállósodott.

A Szovjetunió elleni invázió után Melnyik viszonya megromlott a nácikkal, miután rájött, hogy Németország nem fogja támogatni Ukrajna függetlenné válását. Melnyiket 1941 közepén házi őrizetbe helyezték, majd 1944 januárjában letartóztatta a Gestapo, és a sachsenhauseni koncentrációs táborba vitték. 1944 októberében szabadult, amikor a német erők már visszavonulóban voltak.

A háború végén Melnyik Nyugatra menekült, és Luxemburgban telepedett le, ahol az ukrán emigráns közösségekben aktív maradt egészen 1964-ben bekövetkezett haláláig. A nyugati szövetségesek megtagadták kiadatását a Szovjetuniónak, azzal érvelve, hogy ő maga is náci áldozat volt a koncentrációs táborban töltött idő miatt. 

Nem maradt el az orosz reakció

Csütörtökön Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, Ukrajna „náci kollaboránsokat és embergyűlölő söpredéket” próbál összegyűjteni a világ minden tájáról, hogy dicsőítse őket. Szerinte Kijev Melnyik újratemetéséhez hasonló akciókkal próbálja elterelni a közvélemény figyelmét a növekvő háborús fáradtságról, a kényszersorozásról és a Zelenszkij belső körét érintő korrupciós botrányokról.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Treeoflife
2026. május 23. 16:51 Szerkesztve
"Zelenszkij kedden kijelentette, Ukrajnának „erkölcsi kötelessége” hazahozni azokat, akik „a függetlenség eszméjét védelmezték” Ugye, nem lepődtünk meg ezen. Az lett volna a meglepő, ha a kivégzett lengyel tisztek ellen elkövetett atrocitások miatt szabadkoztak volna - esetleg bocsánatot kérnek .... Addig, amíg nácit "tisztelnek", addig Tusk nyugodtan készítheti a nyelvét a csontig benyalásra. A majom is csatlakozhat nyugodtan hozzá - nincs különbség köztük, egy "csecsen" nevelkedtek.
nagyferenc1922
2026. május 23. 16:45
Hát Magyarföldön is történt egypár ilyen eset. Háborodjunk fel újra?
templar62
2026. május 23. 16:44 Szerkesztve
Rákosi Mátyást nem temették el a Szovjetek , egy anekdóta szerint Magyarország sem akarta , Izrael engedélyzte volna területén , de nem vállalt garanciát feltámadás esetére .
hexahelicene
2026. május 23. 16:44
Az ukrán faj náci.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!