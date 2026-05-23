Nenad Bjelica Robbie Keane Ferencváros

Itt az első név Robbie Keane utódjának: Schäfer Andrásék korábbi edzője lehet az FTC trénere

2026. május 23. 14:40

Egy értesülés szerint neves horvát szakember, Nenad Bjelica lehet a Ferencváros futballcsapatának új vezetőedzője. Valójában még azt sem tudni hivatalosan, hogy Robbie Keane tényleg távozik-e.

A Fradiverzum szurkolói oldal értesülései szerint a Ferencváros felvette a kapcsolatot a kiváló horvát szakemberrel, Nenad Bjelicával, mint lehetséges utóddal Robbie Keane megüresedő vezetőedzői posztjára. Már, ha tényleg megüresedik, ugyanis az FTC hivatalosan még mindig nem erősítette meg az ír tréner távozását.

Robbie Keane tényleg megy? Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az 54 éves, eszéki születési Bjelica játékosként megfordult például a spanyol Betis és a német Kaiserslautern csapatában. Edzőként pedig dolgozott már többek közt az olasz Spezianál, a lengyel Lech Poznannál, a török Trabzonspornál és a német Union Berlinnél is, ahol Schäfer Andrásnak volt a trénere. 

Milyen eredményei vannak Robbie Keane lehetséges utódjának?

Hazájában először a Dinamo Zagrebet, majd az Eszéket is irányította – előbbit kétszer, legutóbb 2024 decemberében, ahonnan 15 sikertelen meccs után menesztették, azóta pedig nem dolgozott vezetőedzőként. Közvetlen előtte dolgozott az Unionnál, de a Bundesligában is könnyűnek találtatott, 22 meccsen mindössze 1.09-es pontátlagos produkált.

Sikereket a Dinamo Zagrebnél töltött első időszaka alatt ért el igazán, kétszer nyerte meg a bajnokságot, egyszer a Horvát Kupát. Az osztrák Austria Wiennel 2013-ban bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ugyanezt 2019-ben a Zagrebbel is megtette, ráadásul legyőzte csapatával 4–0-ra az olasz Atalantát. A selejtező során pedig épp a Szerhij Rebrov vezette Fradit ütötte ki a harmadik körben: a zágrábi döntetlen után 4–0-ra nyerve a Groupama Arénában. Egy évvel később már fordított volt a kimenetel: az FTC 2–1-re nyerte meg a Covid miatt akkor csak egymeccses selejtezőt, és később a csoportkörbe is bejutott.

Nyitókép: MTI/EPA archív

