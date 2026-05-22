Robbie Keane Celtic Ferencváros

Az angol sajtó szerint ezért mondhatott fel Robbie Keane a Fradinál

2026. május 22. 17:07

Nemcsak a magyar sajtóban robbant nagyot Robbie Keane lehetséges távozásának a híre. Az angolszász médiában is inkább találgatnak, de úgy vélik, elsősorban a Celtic miatt mondhatott fel az FTC vezetőedzője.

Mint beszámoltunk róla, az M4 Sport értesülései szerint lemondott vezetőedzői pozíciójáról a Ferencváros ír trénere, Robbie Keane. Az FTC egyelőre nem erősítette meg a hírt, ami váratlanul érte a közvéleményt, hiszen a ZTE elleni utolsó bajnoki utáni sajtótájékoztatón a korábbi kiváló csatár még felháborodottan reagált, miután a lehetséges távozásáról kérdezték.

FTC
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane nem szerette, ha a távozásáról kérdezték. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Természetesen a sajtóhír nagy visszhangot kapott Angliában, Írországban és Skóciában is, mindenhol beszámolnak magyar portálokra hivatkozva arról, hogy Keane minden bizonnyal elhagyja Magyarországot. És természetesen, ahogy az szokás, azonnal spekulálnak is, hogy mi lehet a háttérben.

Itt jön képbe a skót sajtó, ugyanis mindhárom országban úgy vélik: a 45 éves tréner azért mondott fel Kubatov Gábornak, mert a Celticnél képzeli el a jövőjét.

Ez inkább egy következtetés, mint általuk ismert tény: amit biztosra tudnak, hogy Keane az egyik jelölt Martin O'Neill utódjaként. Az északír vezetőedző távozása egyébként még egyáltalán nem biztos, hiszen az utolsó fordulóban begyűjtötte csapatával a skót bajnoki címet (éppen azon a napon, amikor Keane a Fradival elbukta a magyart), így még bízik abban, hogy a következő idényben is maradhat a kispadon.

Maradhat keleten az FTC vezetőedzője?

Az angol, skót és ír cikkek azt is megemlítik, hogy a Ferencvárostól távozó trénert már a szlovák Slovan Bratislavával is hírbe hozták, olyannyira, hogy a klub ügyvezető igazgatója, Ivan Kmotrík Jr. ezt egészen konkrétan meg is erősítette – ilyen őszinteséghez itthon csak a Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila estében vagyunk szokva. Viszont Kmotrík több jelöltet nevezett meg, így Keane érkezése még Pozsonyba sem tűnik biztosnak.

Az Öltözőn Túl Facebook-oldal egyébként arról írt, hogy Keane számára nem volt elfogadható a Ferencváros által felvázolt terv a következő idényre, és, hogy az ír egyetlen konkrét ajánlatát eddig a Slovantól kapta. 

Sőt, az oldal még Hajnal Tamás sportigazgató távozását is pedzegeti.

A Sky Sports rendkívüli hírként számolt be Keane távozásáról: 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zoroaster61
2026. május 22. 18:37
Igaza van, ha elmegy. Ez a kormány a sport alól is kihúzza a szőnyeget. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz bajnokság, és hogy a klubok ki tudják fizetni az edzők és játékosok fizetéseit. Skóciában működik egy régőta bejáratott rendszer. Nálunk ez 16 éve állt helyre, de most ezt is szét fogják rúgni.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. május 22. 17:29
Feltételezem, hogy nehezen tudott megbarátkozni az 5 magyar játékos kötelező szerepeltetésével. Persze anyagiak is .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!