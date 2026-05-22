Forsthoffer Ágnes bejelentette: jelentősen megváltozik a parlamenti sajtó munkamenete

Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte a házelnök a házbizottság pénteki ülését követően az MTI-vel.

Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete.

Az Országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett, a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett Kék társalgón kívül a Kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a Piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Hozzátette, hogy fényképeket a plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból, a vendégek megzavarása nélkül lehet készíteni. Emlékeztetett arra, hogy az úgynevezett sajtópáholy eddig az elnöki pulpitus felett elhelyezkedő tízes páholy volt, de ezt ki akarják egészíteni, ezért amikor az elnöki pulpitussal szemben található 4-es számú páholyban nem tartózkodnak kiemelt vendégek, akkor a tudósítók oda is beülhetnek.