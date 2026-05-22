05. 22.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
forsthoffer ágnes országgyűlés ülés sajtó

Forsthoffer Ágnes bejelentette: jelentősen megváltozik a parlamenti sajtó munkamenete

2026. május 22. 15:10

A jövő hét keddi és szerdai parlamenti ülések témáiról is beszélt a házelnök.

2026. május 22. 15:10
null

Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte a házelnök a házbizottság pénteki ülését követően az MTI-vel. 

Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete.

Az Országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett, a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett Kék társalgón kívül a Kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a Piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Hozzátette, hogy fényképeket a plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból, a vendégek megzavarása nélkül lehet készíteni. Emlékeztetett arra, hogy az úgynevezett sajtópáholy eddig az elnöki pulpitus felett elhelyezkedő tízes páholy volt, de ezt ki akarják egészíteni, ezért amikor az elnöki pulpitussal szemben található 4-es számú páholyban nem tartózkodnak kiemelt vendégek, akkor a tudósítók oda is beülhetnek.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Hangsúlyozta, az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. A házelnök kiemelte azt a tervüket, hogy felcserélik a parlamenti imatermet a sajtószobával, így az utóbbi a félemeletről átkerülne a főemeletre. Indoklásként közölte, hogy ezáltal a sajtó munkatársai kényelmesebben dolgozhatnak, és azon a szinten lesznek, amelyiken a munkájukat végzik.

A bizottsági ülésekről azt mondta, hogy a bizottsági termek előtti folyosószakaszokon engedélyezik a kép és a hangfelvétel, de biztosítani kell a képviselők és a meghívottak szabad mozgását. A bizottsági üléstermekben azonban továbbra sem lehet interjúkat készíteni.

Forsthoffer Ágnes kitért rá, hogy az eddigiekhez hasonlóan az Országház egyéb területein továbbra sem engedélyezett a sajtótevékenység. 

Példákat sorolva a folyosókat, a beléptető kapukat, a hivatali helyiségeket, az éttermet, a büféket, a mellékhelyiségeket és a mélygarázst említette, hozzátéve, az ezeken a helyeken dolgozók nyugalmát, privát szféráját nem zavarhatja a sajtó tevékenysége.

Mint ismert, ezzel szemben Bódis Kriszta, a Tisza-kormány nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosa csütörtökön az Országház étterméből posztolt arról, hogy képviselőtársaival az Országgyűlés informatikai rendszerének, a PARLEX-nek a működését tanulják.

Mindemellett Forsthoffer rámutatott arra is, hogy a képviselőknek és kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania.

A házelnök arra kérte a sajtó képviselőit, hogy minden alkalommal az Országházhoz méltó ruházatban jelenjenek meg, amivel tiszteletben tartják az Országház méltóságát és az ott folyó munkát.

Arra is kitért, hogy a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Az indítvány benyújtói többek között a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezik, miközben a javaslat „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Emellett az Országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi.

A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi ügyéről.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Forsthoffer Ágnes

Összesen 29 komment

pollip
2026. május 22. 16:41
Kedves Ágnes fogadd el a felajánlást! Iszonyat ronda és nem odaillő a vasaló deszka! Köszönet Ókovács Szilveszternek és feleségének, akik állnák a költségeket!!!!! "Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója Facebookon írt arról, hogy az Opera asztalosműhelye vállalja az eredeti házelnöki szék hasonmásának elkészítését, amit a napokban cseréltek le. Az 1902-ben készült házelnöki szék helyett egy modern gurulós szék került a parlamentbe......"
Nuttika
2026. május 22. 16:34
"Mindemellett Forsthoffer rámutatott arra is, hogy a képviselőknek és kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania." - Érdekes módon erre magasról tette a fidesz-kormány idején.
CirmoS
2026. május 22. 16:33
EZ a FOSTOSfer nevű igénytelen proli a piros vasalódeszkáról pofázzon....amit majd a picsájával koptat ez az agyhalott! Kólásdoboz!
nyugalom
2026. május 22. 16:27
A vasalodedzka a komcsi izlesterror termeke! Egy volt szepsegkiralynő komcsi izlese, de ki kedzitette es mennyiert? Kinek a cége? Nem illik ilyet kerdezni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!