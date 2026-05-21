A médiatörvény szerint törvénytelenül vizsgálódna a Tisza az MTVA-nál

Egy kormányhatározat alapján vizsgálná a közmédia működését a Tisza, azonban a hatályos médiatörvény szerint ebben nincs a kabinetnek hatásköre. Ugyanis az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez tartozik – mutatott rá a Magyar Nemzet.

Mint ismert, ezt a feladatot Magyar Péter Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterre bízta. Ám mint kiderült, a kormány a vonatkozó jogszabályok szerint nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál.