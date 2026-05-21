A médiatörvény szerint törvénytelenül vizsgálódna a Tisza az MTVA-nál

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Nemzet megkeresésére közölte, nem érkezett hozzájuk megkeresés a közmédia felülvizsgálatával kapcsolatban.
Egy kormányhatározat alapján vizsgálná a közmédia működését a Tisza, azonban a hatályos médiatörvény szerint ebben nincs a kabinetnek hatásköre. Ugyanis az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez tartozik – mutatott rá a Magyar Nemzet.
Mint ismert, ezt a feladatot Magyar Péter Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterre bízta. Ám mint kiderült, a kormány a vonatkozó jogszabályok szerint nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál.
Eszerint a Tisza-kormány vagy nem ismeri a médiatörvényt, vagy ismeri, de tudatosan meg akarja azt szegni. Ugyanis a médiatörvény szerint az MTVA kezelője a Médiatanács, ami a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve.
Az MTVA képviseletére a vezérigazgató jogosult, míg felette a teljes munkáltatói jogkört a Médiatanács elnöke gyakorolja. Emellett az MTVA éves költségvetését az Országgyűlés hagyja jóvá, nem pedig a kormány
– mutattak rá az összeállításban.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet megkeresésére jelezte: a médiatörvényből az következik, hogy az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez kapcsolódik, nem a végrehajtó hatalomhoz. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az alaptörvény szerint a kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe.
Mivel a jogszabályok kifejezetten más szerv hatáskörébe utalják az MTVA felügyeletét, így a kormánynak erre nincs hatásköre”
– erősítette meg.
A lap kereste az ügyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy
nem érkezett hozzájuk megkeresés az MTVA felülvizsgálatával kapcsolatban.
Az NMHH válasza szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás működésének átláthatósága, törvényessége és társadalmi felügyelete közérdek, ezért minden olyan intézkedés támogatandó, amely e célokat – az intézményi hatás- és feladatkörök tiszteletben tartásával – szolgálja. Emellett bíznak benne, hogy a tervezett vizsgálatot jogszerű keretek között, valamint a kormányzat és a közszolgálati médiarendszer közötti szükségszerű távolságtartásra figyelemmel folytatják majd le – nyilatkozták a lapnak.
