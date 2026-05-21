A médiatörvény szerint törvénytelenül vizsgálódna a Tisza az MTVA-nál

2026. május 21. 15:44

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Nemzet megkeresésére közölte, nem érkezett hozzájuk megkeresés a közmédia felülvizsgálatával kapcsolatban.

Egy kormányhatározat alapján vizsgálná a közmédia működését a Tisza, azonban a hatályos médiatörvény szerint ebben nincs a kabinetnek hatásköre. Ugyanis az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez tartozik – mutatott rá a Magyar Nemzet.

Mint ismert, ezt a feladatot Magyar Péter Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterre bízta. Ám mint kiderült, a kormány a vonatkozó jogszabályok szerint nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál. 

Eszerint a Tisza-kormány vagy nem ismeri a médiatörvényt, vagy ismeri, de tudatosan meg akarja azt szegni. Ugyanis a médiatörvény szerint az MTVA kezelője a Médiatanács, ami a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve. 

Az MTVA képviseletére a vezérigazgató jogosult, míg felette a teljes munkáltatói jogkört a Médiatanács elnöke gyakorolja. Emellett az MTVA éves költségvetését az Országgyűlés hagyja jóvá, nem pedig a kormány

 – mutattak rá az összeállításban.

Az NMHH bízik a jogszerű keretekben

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet megkeresésére jelezte: a médiatörvényből az következik, hogy az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez kapcsolódik, nem a végrehajtó hatalomhoz. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az alaptörvény szerint a kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe.

Mivel a jogszabályok kifejezetten más szerv hatáskörébe utalják az MTVA felügyeletét, így a kormánynak erre nincs hatásköre”

– erősítette meg.

A lap kereste az ügyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy

nem érkezett hozzájuk megkeresés az MTVA felülvizsgálatával kapcsolatban.

Az NMHH válasza szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás működésének átláthatósága, törvényessége és társadalmi felügyelete közérdek, ezért minden olyan intézkedés támogatandó, amely e célokat – az intézményi hatás- és feladatkörök tiszteletben tartásával – szolgálja. Emellett bíznak benne, hogy a tervezett vizsgálatot jogszerű keretek között, valamint a kormányzat és a közszolgálati médiarendszer közötti szükségszerű távolságtartásra figyelemmel folytatják majd le – nyilatkozták a lapnak.

Agricola
2026. május 21. 16:38
"Az MTVA pénzügyi és szervezeti kontrollja alapvetően a Médiatanácshoz és részben az Országgyűléshez kapcsolódik, nem a végrehajtó hatalomhoz." A Tiszás képviselők zöme nem jogvégzett, ezért az MTVA számíthat rá, hogy a parlamenti képviselők túlnyomó többsége azt teszi majd, amit szíve diktál, a jogsértés nem számít. Lenin elvtárs is így oldotta meg a jogsértés problémáját, amikor átszervezték a bíróságokat. 1917-ben a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követően az ügyek az ún. forradalmi törvényszékek elé kerültek. A „bírók” nem voltak jogvégzettek, ELÉG VOLT, HA TUDTAK ÍRNI. Számukra nem léteztek törvények, „szocialista igazságérzetükre” kellett támaszkodniuk.
antoniosalazar
2026. május 21. 16:21 Szerkesztve
Hogy lett törvényes hogy indulhasson a polgármesteri választáson Borkai Zsolt. Hozott ráméretezve egy törvényt a fidesz.
retek312
2026. május 21. 16:07
átírjuk a médiatörvényt, leszarjuk a hazaárulók sivalkodását
ottavino
2026. május 21. 15:59
Jogszabály? Az mi a fasz? - kérdi a tiszás lumpecsürhe.
