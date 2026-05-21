05. 21.
csütörtök
kormány fidesz – kdnp gulyás gergely magyarország

Lesújtó ítélet látott napvilágot a Magyar-kormány legújabb terveiről

2026. május 21. 16:01

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt alaptörvény-módosítási javaslatáról azt mondta: az érinti a migrációt, az egyetemek működését és a miniszterelnöki megbízatás időtartamának korlátozását. A Tisza javaslatai kinyitják az utat a migrációs paktum elfogadása előtt.

null

A Tisza Párt kezdeményezte az alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlését, azonban a Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen érthetetlen, hogy ezt a rendelkezést a Tisza miért akarja kivenni a dokumentumból. Gulyás Gergely szerint „ha a Szuverenitásvédelmi Hivatalt akarják megszüntetni, azt egy mondat törlésével a választási ígéretüknek megfelelően meg tudják tenni”. Azonban Gulyás szerint a Tisza a migrációs paktumot akarja elfogadni és elérni, hogy ennek ne lehessen semmilyen jogi, alkotmányos akadálya Magyarországon, „ezért iktatják ki ezt a rendelkezést”. Ez ellentétes azzal, amit a Tisza a választási kampányban ígért, nevezetesen, hogy a migrációs politikában nem lesz változás – emlékeztetett Gulyás Gergely. A frakcióvezető a Facebook-videójában az úgynevezett Lex Orbán-módosításról is beszélt.

Önmagában a visszamenőleges hatály, amit a múlt héten még az igazságügyi miniszter asszony is elfogadhatatlannak nevezett, azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban. Ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni

– hangsúlyozta. A frakcióvezető az egyetemeket érintő változásokról úgy fogalmazott: káros és helytelen. Ismét azt látjuk, hogy a kormány ahelyett, hogy építkezne, rombolni kezd – mondta, hozzátéve: sokan a felsőoktatás szereplői közül a mostani rendszert jó rendszernek tartják. A módosításhoz a többség adott, de ennek teljes felszámolása, az állami függésbe való visszakerülés, az ellentétes az egyetemisták és az egyetemek érdekeivel, emelte ki a frakcióvezető.

A Fidesz–KDNP nem támogatja a módosítást 

A Fidesz-frakció közleményében leszögezte: a Tisza Párt által szerdán benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat a Fidesz–KDNP-frakció nem támogatja. Mint írták: a Tisza Párt által törölni kívánt rendelkezés első mondata, miszerint „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége”, jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája. Semmi mással nem magyarázható e mondat törlésének javaslata, csak azzal, hogy

a Tisza Párt azért akarja ezt a mondatot kiiktatni az alaptörvényből, hogy fellazítsa az ország szigorú migrációs politikáját és megkezdje a migrációs paktum végrehajtását.

A közleményben aláhúzták: a Fidesz–KDNP-frakció a leghatározottabban elutasítja a korábbi szigorú migrációs politika feladását. A magyar társadalom részéről teljes konszenzus uralkodik a határok védelmében, az illegális migráció elutasításában, Magyarország biztonságának megőrzésében.

„A kormányfői megbízatás időbeli korlátozására, bár számos országban van példa a világon, annak visszamenőleges hatályú alkalmazása Európában példátlan. Ez a javaslat azért is visszás, mivel a Tisza-kormány igazságügyi minisztere, Görög Márta néhány nappal ezelőtti országgyűlési meghallgatásán következetesen arról nyilatkozott, hogy a Tisza nem fog a visszamenőleges hatályú jogalkotás eszközével élni. Ha a kormányváltást követően a Tisza egyik első lépése a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazása, az világosan jelzi, hogy a Tisza csak addig tartja fontosnak a jogállamisági elvek védelmét, amíg az nem áll szemben politikai céljaival” – szögezték le. A közlemény kitér arra, hogy 

a visszamenőleges hatályú jogalkotással a Tisza olyan precedenst teremthet, ami az egész magyar jogrendszer számára a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság üzenetét hordozza.

A harmadik módosításról úgy fogalmaztak:  a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványokra vonatkozó alaptörvényi rendelkezések módosítási javaslatai nem megerősítik, hanem rombolják a magyar felsőoktatást. Az elmúlt években a magyar felsőoktatás dinamikus fejlődési pályára állt, egyetemeink egyre jobb eredményeket érnek el, nő a nemzetközi elismertségük, sikert sikerre halmoznak. 

A Tisza által előterjesztett módosítások ezt a folyamatot törik meg.

„A javaslatok kevesebb forrást, alacsonyabb béreket, kisebb ösztöndíjat, szűkülő egyetemi autonómiát, alacsonyabb színvonalú oktatást vetítenek előre. Ez rossz a hallgatóknak, rossz az oktatóknak, rossz a magyar felsőoktatásnak és az egész országnak. A Tisza javaslatai emellett óriási bizonytalanságot teremtenek az egyetemek számára, amelyek működését a 2/3-os többséggel rendelkező Tisza-kormány, a javaslatok elfogadása esetén, saját politikai szempontjai szerint bármikor átalakíthatja, megszüntetheti. Egy olyan közegben, ahol a legnagyobb köztiszteletben álló személyeknek, így egy Nobel-díjas magyar tudósnak is a Facebookon üzenik meg szervezete megszüntetését, joggal merül fel a kérdés: mire számíthatnak az egyetemek és a magyar tudomány képviselői a Tisza-kormánytól?” – veti fel a kérdést a Fidesz–KDNP-frakció, amely arra is emlékeztet: a magyar társadalom részéről konszenzus van abban, hogy a magyar egyetemeket erősíteni kell, nem megvonni a forrásaikat és megfosztani őket autonómiájuktól. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
 

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
