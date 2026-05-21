Lesújtó ítélet látott napvilágot a Magyar-kormány legújabb terveiről

A Tisza Párt kezdeményezte az alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlését, azonban a Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen érthetetlen, hogy ezt a rendelkezést a Tisza miért akarja kivenni a dokumentumból. Gulyás Gergely szerint „ha a Szuverenitásvédelmi Hivatalt akarják megszüntetni, azt egy mondat törlésével a választási ígéretüknek megfelelően meg tudják tenni”. Azonban Gulyás szerint a Tisza a migrációs paktumot akarja elfogadni és elérni, hogy ennek ne lehessen semmilyen jogi, alkotmányos akadálya Magyarországon, „ezért iktatják ki ezt a rendelkezést”. Ez ellentétes azzal, amit a Tisza a választási kampányban ígért, nevezetesen, hogy a migrációs politikában nem lesz változás – emlékeztetett Gulyás Gergely. A frakcióvezető a Facebook-videójában az úgynevezett Lex Orbán-módosításról is beszélt.

Önmagában a visszamenőleges hatály, amit a múlt héten még az igazságügyi miniszter asszony is elfogadhatatlannak nevezett, azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban. Ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni

– hangsúlyozta. A frakcióvezető az egyetemeket érintő változásokról úgy fogalmazott: káros és helytelen. Ismét azt látjuk, hogy a kormány ahelyett, hogy építkezne, rombolni kezd – mondta, hozzátéve: sokan a felsőoktatás szereplői közül a mostani rendszert jó rendszernek tartják. A módosításhoz a többség adott, de ennek teljes felszámolása, az állami függésbe való visszakerülés, az ellentétes az egyetemisták és az egyetemek érdekeivel, emelte ki a frakcióvezető.