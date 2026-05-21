Ítéletet hozott a bíróság az Air France légi katasztrófa ügyében

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt marasztalta el az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a párizsi fellebbviteli bíróság – írja a 24.hu.

A csütörtöki ítélet értelmében a két vállalatot a kiszabható maximális, 225 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezték, mivel a bíróság álláspontja szerint a felelősség egyedül és kizárólag őket terheli a tragédiáért.

A párizsi büntetőbíróság 2023 áprilisában még felmentette a cégeket. Az akkori ítélet azt mondta ki, hogy bár azonosíthatók emberi mulasztások, azok közvetlen ok-okozati összefüggésbe nem hozhatók a repülőgép lezuhanásával. A mostani fellebbviteli döntés azonban felülírta ezt a korábbi álláspontot.