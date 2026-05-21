Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
air france airbus bíróság légi katasztrófa

Ítéletet hozott a bíróság az Air France légi katasztrófa ügyében

2026. május 21. 15:36

Az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót nevezték meg a 2009-es baleset egyértelmű felelőseinek.

2026. május 21. 15:36
null

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt marasztalta el az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a párizsi fellebbviteli bíróság – írja a 24.hu.

A csütörtöki ítélet értelmében a két vállalatot a kiszabható maximális, 225 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezték, mivel a bíróság álláspontja szerint a felelősség egyedül és kizárólag őket terheli a tragédiáért.

A párizsi büntetőbíróság 2023 áprilisában még felmentette a cégeket. Az akkori ítélet azt mondta ki, hogy bár azonosíthatók emberi mulasztások, azok közvetlen ok-okozati összefüggésbe nem hozhatók a repülőgép lezuhanásával. A mostani fellebbviteli döntés azonban felülírta ezt a korábbi álláspontot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Air France 447-es számú, Rio de Janeiróból Párizsba tartó járata 2009. június 1-jén az Atlanti-óceánba zuhant, a fedélzetén tartózkodó 228 ember – köztük öt magyar állampolgár – életét vesztette. A katasztrófa a francia polgári repülés történetének legsúlyosabb tragédiájaként vonult be a történelembe.

Nyitókép: Evaristo SA / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
apro_marosan_petergabor
2026. május 21. 16:58
Furcsa az ítélet, sokat foglalkoztam anno az eseménnyel (mint mérnök, s mint aki sokat repül ezen a vonalon, és jól ismerem a műszaki hátterét a repülésnek). Egy "filléres" hiba miatt (sebesség mérő Pitot cső befagyása) egy repülésre teljesen alkalmas gép zuhant le 11000 magasból az óceánba. Azért, mert a pilóták rosszul kezelték a helyzetet (ha nem csinálnak semmit, simán megérkeznek Párizsba). A cső befagyás lehet az Airbus, Airfrance hibája, s a hiányos kiképzés is. De az, hogy 3, sokezer órát repült pilóta tengerbe vezet egy repülési szempontból hibátlan gépet (jó motorok, működő radar, irányító szervek, sértetlen gépszerkezet) az olyan, mintha valaki autóval azért karambolozna frontálisan, mert elromlott a kilométeróra... S a bíróságnak is ki kellett volna mondani, hogy a 3 pilóta vitte hullámsírba az utasokat (mindez egyértelmű volt a megtalált fekete doboz alapján). E mögött valami ócska ügyvédi manipulációnak kell lenni, lehet hogy így ússzák meg legjobban a kártérítést stb.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. május 21. 16:58
225 ezer euró, az komoly, viccnek. De most már tényleg ne forduljon elő többet ilyen! (topp)
Válasz erre
0
0
bokrosbirka
2026. május 21. 16:06
Szárazon hátulról a korpásba, így szereti Fostos Petykó!
Válasz erre
0
0
savrena
•••
2026. május 21. 15:57 Szerkesztve
hakapeszi www_pont_faa_pont_gov/sites/faa.gov/files/AirFrance447_BEA.pdf Hosszú olvasmány. Az elején összefoglalja az okokat. Röviden: a sebességmérő Pitot csövek rossz tervezése, ezek lassú cseréje, és a személyzet hibája, hogy a hibát nem ismerték fel.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!