Ítéletet hozott a bíróság az Air France légi katasztrófa ügyében

Az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót nevezték meg a 2009-es baleset egyértelmű felelőseinek.
Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt marasztalta el az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a párizsi fellebbviteli bíróság – írja a 24.hu.
A csütörtöki ítélet értelmében a két vállalatot a kiszabható maximális, 225 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezték, mivel a bíróság álláspontja szerint a felelősség egyedül és kizárólag őket terheli a tragédiáért.
A párizsi büntetőbíróság 2023 áprilisában még felmentette a cégeket. Az akkori ítélet azt mondta ki, hogy bár azonosíthatók emberi mulasztások, azok közvetlen ok-okozati összefüggésbe nem hozhatók a repülőgép lezuhanásával. A mostani fellebbviteli döntés azonban felülírta ezt a korábbi álláspontot.
Az Air France 447-es számú, Rio de Janeiróból Párizsba tartó járata 2009. június 1-jén az Atlanti-óceánba zuhant, a fedélzetén tartózkodó 228 ember – köztük öt magyar állampolgár – életét vesztette. A katasztrófa a francia polgári repülés történetének legsúlyosabb tragédiájaként vonult be a történelembe.
