Precedensértékű győzelmet aratott a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, de további harcokra készülnek a genderpropagandával szemben

Hivatalos: vádat emelhetnek a Pécs Pride főszervezője ellen
A nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.
Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető ismertette, hogy két összefüggő ügyükben is kedvező fordulat történt, de az LMBTQ-lobbi elleni küzdelem tovább folytatódik.
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) nemrég „precedensértékű” győzelmet aratott a genderlobbisták ellen a Pécs Pride ügyében.
Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Demokratának adott interjújában ismertette, hogy két összefüggő ügyükben is kedvező fordulat történt. Egyrészt a bíróság megszüntette a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) budapesti tagszervezetének vezetője elleni szabálysértési eljárást, aki az illegális Pécs Pride ellen tiltakozott.
Másrészt az ügyészség büntetőfeljelentésük hatására egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének bűncselekménye miatt vádat emelt az illegális menet szervezője, Buzás-Hábel Géza ellen. Mindez azt mutatja, hogy
volt értelme jogi úton is fellépni az LMBTQP-propagandával és a mögötte álló hálózattal szemben”
– húzta alá.
Gaudi-Nagy továbbá úgy fogalmazott, hogy 2025 októberében a rendőrség és a bíróság helyesen tiltotta be a Pécs Pride rendezvényt, ám utána mégsem oszlatta fel a ténylegesen megvalósult genderpropaganda-vonulást, hanem biztosította. Ezzel szemben a HVIM tiltakozó molinós flashmobjának vetett véget, félretolta őket az Alaptörvényt és gyermekvédelmi törvényt sértő menet útjából, igazoltatta az ott jelen lévő aktivistákat, és egyikük ellen szabálysértési eljárást is indított. Ez a fellépés az NJSZ jogellenes volt, ezért vállalták el az aktivista védelmét – magyarázta.
Az ügyvezető arra a kérdésre, hogy miben látták a rendőrségi eljárás fő hibáját, azt felelte, hogy a rendőrség a jogszerű spontán gyűlést, a HVIM tiltakozását akadályozta, miközben a betiltott LMBTQ-progandarendezvénynek szabad utat engedett.
„Előbb arra hivatkoztak, hogy a flashmob nincs bejelentve, majd amikor bemutatta a vármegyés mozgalmár a bejelentés visszaigazolását, azzal próbálták félresöpörni az érveit, hogy a bejelentés határidőn túl történt. Amikor erre is cáfoló választ kaptak, már azt állították, hogy nem lehet eldönteni, vajon valóban Pride-felvonulás zajlik-e. Mi úgy látjuk, hogy a rendőrség következetlen, abszurd és valótlan állításokra épülő érvelést használt” – húzta alá.
Gaudi-Nagy Tamás arra is kitért, hogy a bíróság tárgyalás nélkül megváltoztatta a Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságának határozatát, és korrekt módon jogerősen megszüntette az eljárást. Az indokolás szerint az elsőfokú szabálysértési hatóság feltárta ugyan a tényállást, de a beszerzett adatokból helytelen következtetést vont le az eljárás alá vont személy felelősségére nézve.
A bíróság tehát nem fogadta el, hogy a HVIM esetében szervezett, előre elhatározott, jogellenes gyülekezés történt volna. Azért fontos ez, mert a bírói indokolás megerősítette: a HVIM tagjai azért mentek a helyszínre, hogy meggyőződjenek arról, valóban vadkár elleni tüntetés zajlik-e, vagy pedig mégis a betiltott Pécs Pride-ot tartják meg. Miután az utóbbit látták igazolódni, spontán módon reagáltak rá, és tiltakoztak miatta.
A bíróság – helyesen – azt is egyértelművé tette, hogy nem volt kimutatható olyan szervezettség, amely megalapozta volna a gyülekezési joggal való visszaélést”
– magyarázta az ügyvéd.
Gaudi-Nagy azt is hozzátette, hogy a tavalyi Budapest Pride-ot illegálisan megszervező Karácsony Gergely főpolgármester ellen szintén a Nemzeti Jogvédő Szolgálat feljelentése alapján egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétsége miatt vádat emeltek. „Ezt és a hasonlóan illegális Pécs Pride megszervezője elleni vádemelést különösen fontos fejleménynek tartjuk, mert a hatályos jogszabályok szerint a tiltott és gyermeket veszélyeztető rendezvények szervezőinek büntetőjogi következményekkel kell szembenézniük” – hangsúlyozta az ügyvezető.
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat legutóbbi közleményében emlékeztetett arra, hogy a genderpropaganda elleni védelmet célzó 2021-es magyar gyermekvédelmi törvénycsomagot – ideértve a pedofil bűnelkövetők mindenki számára elérhető nyilvántartását – az Európai Bíróság nemrég ítéletáben az uniós jogba ütközőnek minősítette.
A kommünikében rámutattak, hogy a kinevezés előtt álló tiszás oktatási miniszter genderlobbista kötődése és a gyermekvédelmi törvénycsomag eltörlését a visszatartott magyar uniós források felszabadításának feltételeként követelő EU-s diktátum köztudomású tények. Emiatt küszöbön áll a gyermekeket veszélyeztető LMBTQI-propaganda óvodákban, iskolákban és minden szinten gőzerővel történő nyomatása.
„Ezzel szembe kell szállnunk! A normalitáspárti küzdelemben – ahogy eddig is – továbbra számíthat a nemzeti ellenállás (HVIM és más elkötelezett szervezetek, személyek) a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédeinek jogi segítségére”.
Mint fogalmaztak, „ahhoz hogy a genderpropagandisták csúcsra járatott pergetőtüzében mi nemzeti jogvédők hatékony jogi fellépéssel védhessük a normalitást és az azért kiálló hazafiakat most különösen számítunk jószándékú honfitársaink pénzügyi támogatására és SZJA 1 százalékos felajánlására!”
