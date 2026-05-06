Precedensértékű győzelmet aratott a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, de további harcokra készülnek a genderpropagandával szemben

Gaudi-Nagy továbbá úgy fogalmazott, hogy 2025 októberében a rendőrség és a bíróság helyesen tiltotta be a Pécs Pride rendezvényt, ám utána mégsem oszlatta fel a ténylegesen megvalósult genderpropaganda-vonulást, hanem biztosította. Ezzel szemben a HVIM tiltakozó molinós flashmobjának vetett véget, félretolta őket az Alaptörvényt és gyermekvédelmi törvényt sértő menet útjából, igazoltatta az ott jelen lévő aktivistákat, és egyikük ellen szabálysértési eljárást is indított. Ez a fellépés az NJSZ jogellenes volt, ezért vállalták el az aktivista védelmét – magyarázta.

Az ügyvezető arra a kérdésre, hogy miben látták a rendőrségi eljárás fő hibáját, azt felelte, hogy a rendőrség a jogszerű spontán gyűlést, a HVIM tiltakozását akadályozta, miközben a betiltott LMBTQ-progandarendezvénynek szabad utat engedett.

„Előbb arra hivatkoztak, hogy a flashmob nincs bejelentve, majd amikor bemutatta a vármegyés mozgalmár a bejelentés visszaigazolását, azzal próbálták félresöpörni az érveit, hogy a bejelentés határidőn túl történt. Amikor erre is cáfoló választ kaptak, már azt állították, hogy nem lehet eldönteni, vajon valóban Pride-felvonulás zajlik-e. Mi úgy látjuk, hogy a rendőrség következetlen, abszurd és valótlan állításokra épülő érvelést használt” – húzta alá.

Gaudi-Nagy Tamás arra is kitért, hogy a bíróság tárgyalás nélkül megváltoztatta a Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságának határozatát, és korrekt módon jogerősen megszüntette az eljárást. Az indokolás szerint az elsőfokú szabálysértési hatóság feltárta ugyan a tényállást, de a beszerzett adatokból helytelen következtetést vont le az eljárás alá vont személy felelősségére nézve.

A bíróság tehát nem fogadta el, hogy a HVIM esetében szervezett, előre elhatározott, jogellenes gyülekezés történt volna. Azért fontos ez, mert a bírói indokolás megerősítette: a HVIM tagjai azért mentek a helyszínre, hogy meggyőződjenek arról, valóban vadkár elleni tüntetés zajlik-e, vagy pedig mégis a betiltott Pécs Pride-ot tartják meg. Miután az utóbbit látták igazolódni, spontán módon reagáltak rá, és tiltakoztak miatta.