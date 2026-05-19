Gaudi-Nagy Tamás tiszta vizet öntött a pohárba, itt van minden, amit a kegyelmi ügyről tudni érdemes az ügyvéd szerint

Ismert, a miniszterelnök a 2023. áprilisban Novák Katalin, akkori államfő által K.Endrének adott kegyelmi üggyel kapcsolatban osztotta meg az Igazságügyi Minisztérium vonatkozó dokumentumainak tartalmát. A sajtótájékoztatón a Magyar a nevét nem kimondva hírbe hozta Gaudi-Nagy Tamás ügyvédet is, aki most tiszta vizet öntött a pohárba Magyar Péter reggeli kijelentéseivel kapcsolatban.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője előrebocsájtotta, K. Endre feloldotta a védői titoktartás alól az alábbiak közlése körében.

„Magyar Péter miniszterelnök a tőle megszokott hazug és vádaskodó üzemmódban a mai napon a K. Endre kegyelmi ügyben tartott sajtótájékoztatóján példátlan támadást indított az ügyvédi hivatásrend és ezáltal az igazságszolgáltatás jogállami működése ellen. Az üggyel kapcsolatban kifejtett, korábban már ismertté vált és alkotmányos védelem alatt, az ügyvédi törvény és a vonatkozó eljárási szabályok szerint kifejtett védői tevékenységem kapcsán – nevemet ki nem mondva, de trükkösnek gondolt módon személyemre közvetlenül utalva – azt a valótlan híresztelést tette, hogy K. Endre kegyelmi kérelmének ügyében érdemi szerepet játszottam” – idézte fel a történteket az ügyvéd, aki úgy folytatta, „Magyar Péter is tudja, hogy