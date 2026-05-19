Mikor adjunk okostelefont a gyerek kezébe? A szakértő szerint akkor, ha nem bánjuk, hogy pornót néz

A dopaminizált nemzedék

Az előadás központi fogalma a dopamin volt – az az ingerületátvivő anyag, amely a jutalmazásért és a motivációért felel. A digitális platformok rendkívül gyors és intenzív dopaminlöketeket adnak, miközben nem igényelnek valódi erőfeszítést.

A probléma az, hogy a folyamatosan magas dopaminszint után a hétköznapi tevékenységek – a sport, a tanulás, a zene vagy a családi együttlét – unalmassá válnak a gyermek számára. A rendszer így fokozatosan függőséget alakít ki.

Pöltl Ákos szerint ezért egyre gyakoribb, hogy a gyerekek elveszítik motivációjukat, nem érdeklik őket korábbi hobbijaik, és kizárólag a képernyőhöz kötődő élmények okoznak számukra örömöt.

A mesterséges intimitás

Pöltl Ákos felhívta a figyelmet egy már Magyarországon is jelen lévő, a kamaszokat különösen veszélyeztető problémára: a mesterséges intelligenciával működő „virtuális barátokra”. Mint kiemelte, a gyerekeknek meg kell tanulniuk kapcsolódni társaikhoz. Ehhez hozzátartozik a konfliktus, a megbántódás és annak feldolgozása is. Így tanulnak meg valóban kapcsolódni.

A virtuális barátok ezzel szemben azt a hamis ígéretet hordozzák, hogy minden úgy lesz, ahogy a felhasználó akarja, hiszen visszatükrözik a gyermekek érzelmeit. Így kapcsolódni rendkívül könnyű – csakhogy ez nem valódi kapcsolat. Az adatok megdöbbentők: a fiatalok 72 százaléka már beszélt virtuális baráttal, 31 százalékuk pedig azt mondta, jobb, mint egy igazi barát.

Mi lehet a megoldás?

Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy az úgynevezett autoritatív, vagyis irányító szülői nevelési stílus a leghatékonyabb. Ennek lényege a szeretetteljes, de következetes határszabás – emelte ki Pöltl. Szerinte ezt érdemes alkalmazni az okostelefon-használat terén is.

Idézte Jonathan Haidt neves szociálpszichológust is, aki szerint az egészségesebb gyermekkor feltételei a következők:

nincs okostelefon 14 éves korig;

nincs közösségi média 16 éves korig;

okostelefonmentes iskolák;

szabad játék és önállóság;

18 év alatt nincs virtuális barát.

Pöltl Ákos szerint nincs egyetlen csodamódszer, de vannak alapelvek, amelyek segíthetnek. Ha ezek közül egyet kellene kiemelni, az az volna, hogy a szülők éjszakára ne engedjék bevinni gyermekeiknek a készülékeiket a hálószobába. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a probléma megoldása csak a szülők összefogásával sikerülhet, ezért is dolgozik a Kapcsolj ki! mozgalommal.

Az előadás egyik legerősebb üzenete talán az volt: a boldogságkutatások szerint a boldogság alapja emberi kapcsolataink minősége. A virtuális tér okozta izolációban azonban a gyerekek éppen ezt nem kapják meg. A cél pedig az, hogy gyermekeink ép, egészséges idegrendszerrel érjék el a felnőttkort.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner