Képernyő, gyerekek: „a szülő áll a frontvonalban a technológiai cégekkel szemben”

– hangsúlyozza. Felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek képernyőhasználata most is óriási megoldandó probléma, ám ezt a – magának hihetetlen ütemben utat törő – mesterséges intelligencia még meg négy-ötszörözi.

Képernyőhasználat: mi lehet a megoldás?

Minden szakértő kiemeli a telefonhasználat-tiltásban és korlátozásban a nagyfokú szülői tudatosságot. Ami pedig szülőként nem könnyű, hiszen hiába határozzuk el, és kezdjük akár időben is a szabályok lefektetését, ha a gyerek folyton azzal rágja a fülünket, hogy de az osztályból mindenkinek szabad, csak neki nem. Ennek kapcsán Pöltl megjegyzi: valóban,

a szülő áll a frontvonalban a technológiai cégekkel szemben”.

Úgy látja, valóban nincs ennek az egyre égetőbb problémának individualista megoldása, csak közösségi szintű.

Szerinte egészen egyszerűen társadalmi normává kell tenni, hogy csak bizonyos életkorban adunk a gyerek kezébe okoseszközt. Ahogy nem kérdés, hogy 18 éves kor alatt nem fogyasztunk alkoholt, nem lesz kérdés az sem, hogy bizonyos életkor alatt nem okostelefonozunk. „Azért küzdünk, hogy a társadalmi norma ne a technológiai cégek profitját, hanem a gyerekek mentális egészségét vegye alapul” – emelte ki.

Hozzátette,

nagyon jó alap ennek megvalósításában, hogy egy éve törvény tiltja az iskolai okostelefonhasználatot.

Ezt a szabályrendszert kellene átemelniük a családoknak társadalmi szintre – véli. Az iskolai telefonkorlátozás tapasztalatai egyébként nagyon jók, a gyerekek egymással beszélgetnek a szünetben, tudnak figyelni a tanórán, a tanároknak nem kell rendőröst játszaniuk folyton, így le tudják adni a tananyagot.

A top öt probléma a túlzott kütyüzéssel: Csökken a diákok tanulási teljesítménye, figyelmi képességei, motivációja.

Depressziót, szorongást, elmagányosodást okoz, megakasztja az identitásfejlődés normál menetét.

Érzéketlenít az erőszak iránt, növeli a kortárs erőszakot, online zaklatást.

Elveszi az időt fontos tevékenységektől, amelyek az idegrendszeri fejlődéshez elengedhetetlenek.

Elveszi az időt a minőségi családi kapcsolódásoktól, ami negatívan befolyásolja a gyerekek, fiatalok későbbi közösségi beilleszkedési képességeit.

Elstartolt az Analóg november

Addig azonban, amíg a gyerekek telefonhasználatának közösségi megoldása várat magára, egy remek projekt segítheti a nagyobb gyerekeket, hogy minél több időt töltsenek el az analóg térben, vagyis a valóságban: ez pedig az Analóg november elnevezésű kampány. A 2025. november 3-án éjfélkor elstartoló akcióban a szervezők arra biztatják a csatlakozó iskolák tanulóit, tanárait és szülői közösségeit, minél több offline időt gyűjtsenek az iskoláiknak. Ezt pedig egy magyar fiatalokból álló csapat által fejlesztett applikáció, az „Out!” segítségével tehetik meg.

A kampányt egy nagyböjtben szervezett projekt előzte meg, ami során arra kérték a váci egyházmegyei iskolák tanulóit, hogy a szent negyven napra tekintettel korlátozzák a szórakoztató célú okostelefonhasználatukat – mondja lapunknak Máthé Zsuzsa, az Analóg novembert elindító Szent István Intézet igazgatója. A böjt eredménye őket is meglepte, hiszen

az átlag több mint négy órányi képernyőidőt másfél órára sikerült csökkenteni.

Mindezek mellett a projekt elején és a végén is tesztekkel mérték meg a gyerekek kognitív képességeit és azt tapasztalták, hogy a telefonhasználatot korlátozók teljesítménye 27 százalékkal javult. Továbbá az ő érzelmi állapotukban, általános jólétükben és alvásminőségükben is tíz-tizenöt százalékos pozitív elmozdulást találtak, míg a telefont nem letevő társaiknál ezt nem tudták megfigyelni. Innen jött az ötlet, hogy országos kampányt indítsanak.

Ehhez pedig adott volt a volt piaristák – jelenleg egyetemisták – által még 2021-ben fejlesztett „Out!” applikáció. Az iOS-en, és az Androidon is letölthető alkalmazásban be lehet állítani egy időintervallumot, amire a felhasználó félreteszi a készülékét. Ez idő alatt az alkalmazás kvázi blokkolja a telefont – mondja lapunknak Trauttwein Berci, az „Out!” egyik fejlesztője.

Az az idő pedig, amit sikerült telefonmentesen tölteni, jóváíródik a felhasználó számára az alkalmazásban.

Az így összegyűlt analóg időért cserébe pedig olyan kuponokat kaphatunk, ami a valós élmények világába juttatják el a felhasználót. Jelentős kedvezmény kapható például a Libribe, az EFOTT fesztiválra, budapesti éttermekbe, sportpályákra, és még sorolhatnánk, hiszen jelenleg húsz partner csatlakozott a már eddig is rengeteg elismerést kapott csapathoz. Jelenleg egyébként 10 ezer járnak és 2024 decemberében startoltak. A felhasználókat pedig folyamatosan kérdőívezik, ami során azt tapasztalták, hogy napi két-három órával csökkenthető az app-pal a telefonhasználat.

Az Analóg novembernek hála pedig az alkalmazásban most ki lehet választani azt az iskolát, amelyiknek a virtuális zsebébe a felhasználó – diákok, szülők, testvérek, pedagógusok is csatlakozhatnak – időt szeretne gyűjteni.

A legtöbb offline időt összegyűjtő iskolai közösségek (kistelepülési, városi és fővárosi kategóriákban) értékes sportszer-, könyvutalványokat, a tanári közösségeknek pedig nagyteljesítményű kávéfőző gépeket nyerhetnek, a három első helyezett egymillió-egyszázezer forintos sportszerutalványnak, az iskolai könyvtár fejlesztésére pedig kétszázezer forintos könyvutalványnak örülhet majd. Friss hír, hogy immár az erdélyi iskolák is csatlakoztak a kezdeményezéshez, külön nyereményekkel hívva a nemzetegyesítő analóg időgyűjtésbe az erdélyi iskolai közösségeket.

haon.hu/Czinege Melinda