Útszóró sót loptak Budapesten

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Megpakolták a Skodát.
Szokatlan látványra lett valaki figyelmes szombat hajnalban Budapesten, a Lehel utca és a Róbert Károly körút sarkán. A leírás szerint reggel 6-kor készült fotón csak annyi látszik, hogy egy autó (Skoda Felicia kombi) az egyébként forgalmas, de ekkor kihalt szakaszon megállt az út szélén, mögötte pedig egy férfi lapátol valamit.
Az eredetileg a Redditen megjelent kép készítője azt gondolta, valaki havat lapátol – mégpedig a gépjárművébe.
Valójában azonban nem ez történik: a magyarázatot a szereplők melletti narancssárga konténer adja, írja a Vezess.hu. A tárolóban ugyanis útszóró sót vagy egyéb alternatív síkosságmentesítő tárolnak.
A képen szereplő úriember minden bizonnyal nemcsak szabálytalanságot követett el a konténer megdézsmálásával (és a szabálytalan parkolással), de a síkosságmentesítést is akadályozza.
Nyitókép (illusztráció) forrása: Facebook