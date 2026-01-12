Ft
Útszóró sót loptak Budapesten

2026. január 12. 19:07

Megpakolták a Skodát.

2026. január 12. 19:07
null

Szokatlan látványra lett valaki figyelmes szombat hajnalban Budapesten, a Lehel utca és a Róbert Károly körút sarkán. A leírás szerint reggel 6-kor készült fotón csak annyi látszik, hogy egy autó (Skoda Felicia kombi) az egyébként forgalmas, de ekkor kihalt szakaszon megállt az út szélén, mögötte pedig egy férfi lapátol valamit.

Az eredetileg a Redditen megjelent kép készítője azt gondolta, valaki havat lapátol – mégpedig a gépjárművébe.

Valójában azonban nem ez történik: a magyarázatot a szereplők melletti narancssárga konténer adja, írja a Vezess.hu. A tárolóban ugyanis útszóró sót vagy egyéb alternatív síkosságmentesítő tárolnak.

A képen szereplő úriember minden bizonnyal nemcsak szabálytalanságot követett el a konténer megdézsmálásával (és a szabálytalan parkolással), de a síkosságmentesítést is akadályozza.

Nyitókép (illusztráció) forrása: Facebook

 

 

