Hiába az ellenzéki hírverés, a Sándor-palota szerint nem történt semmilyen lopás

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A köztársasági elnök hivatala lapunknak cáfolta a 24.hu információit.
Hétfőn napközben számolt be a 24.hu arról, hogy a Terrorelhárítási Központ egyik embere, a köztársasági elnök védelmére kirendelt egység egyik tagja egy értékes kódexet tulajdonított el a Sándor-palotából, amit megpróbált értékesíteni.
A lapnak a TEK nem cáfolta az információt, azt válaszolták, hogy az ügyben a válaszadás nem a TEK feladata. A Központi Nyomozó Főügyészség annyit közölt, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nem is egy, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt vizsgálódik.
A Mandiner megkereste a Sándor-palotát az ügyben, a köztársasági elnök hivatala lapunknak elárulta, nem tudják megerősíteni a 24.hu információit. Mint portálunknak megírták,
a 24.hu cikkében írtakat nem tudjuk megerősíteni, a Sándor-palota nem érintett ilyen ügyben”.
