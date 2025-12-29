Ft
12. 29.
hétfő
terrorelhárítási központ központi nyomozó főügyészség lopás köztársasági elnök

Hiába az ellenzéki hírverés, a Sándor-palota szerint nem történt semmilyen lopás

2025. december 29. 18:27

A köztársasági elnök hivatala lapunknak cáfolta a 24.hu információit.

2025. december 29. 18:27
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Hétfőn napközben számolt be a 24.hu arról, hogy a Terrorelhárítási Központ egyik embere, a köztársasági elnök védelmére kirendelt egység egyik tagja egy értékes kódexet tulajdonított el a Sándor-palotából, amit megpróbált értékesíteni.

A lapnak a TEK nem cáfolta az információt, azt válaszolták, hogy az ügyben a válaszadás nem a TEK feladata. A Központi Nyomozó Főügyészség annyit közölt, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nem is egy, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt vizsgálódik. 

A Mandiner megkereste a Sándor-palotát az ügyben, a köztársasági elnök hivatala lapunknak elárulta, nem tudják megerősíteni a 24.hu információit. Mint portálunknak megírták,

a 24.hu cikkében írtakat nem tudjuk megerősíteni, a Sándor-palota nem érintett ilyen ügyben”.

Nyitókép: Juhász Gábor/MTI

 

 

 


 

 

abcd2k
2025. december 29. 20:20
Kijevben aranybudi, Hatvanpusztán is aranybudi. Elysée-palotából lopnak, hát a Sándor-palotából is lopnak. Mi lesz a harmadik? Hamarosan megtudjuk.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. december 29. 19:57
Macron "főkomornyikjával" mi a helyzet?
Válasz erre
1
0
hegyaljai-2
2025. december 29. 19:48
Tisztelt újságíró Urak és Hölgyek! Az iskolában azt tanítják nektek, hogy "A hír szent, a vélemény szabad." Szabad véleményem, hogy szentségtörés történt. Hol vannak a híres oknyomozó riporterek? Magam részéről nem várok megoldást, még azt sem, hogy kiírta le a hírt először.
Válasz erre
1
0
Zsolt75
2025. december 29. 19:44
Mi a gond? Valami történt, nyomoznak. Szundi rémusz is pozícióban volt, míg le nem bukott ...
Válasz erre
4
0
