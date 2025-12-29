Hiába az ellenzéki hírverés, a Sándor-palota szerint nem történt semmilyen lopás

Hétfőn napközben számolt be a 24.hu arról, hogy a Terrorelhárítási Központ egyik embere, a köztársasági elnök védelmére kirendelt egység egyik tagja egy értékes kódexet tulajdonított el a Sándor-palotából, amit megpróbált értékesíteni.

A lapnak a TEK nem cáfolta az információt, azt válaszolták, hogy az ügyben a válaszadás nem a TEK feladata. A Központi Nyomozó Főügyészség annyit közölt, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nem is egy, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt vizsgálódik.