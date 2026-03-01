Ft
Puskás Akadémia Nyíregyháza Ramadán NB I

Evőszünet az NB I-ben: egy montenegrói és egy nigériai miatt állt a játék Felcsúton (VIDEÓ)

2026. március 01. 19:38

A Ramadán miatt néhány másodpercre Felcsúton is megállt a játék. A Nyíregyháza nyert a Puskás Akadémia otthonában, és az elmúlt öt fordulóban a legtöbb pontot szerezte az NB I-ben.

null

A Nyíregyháza 2–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I 24. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel továbbra is veretlen tavasszal.

Eseménytelenül telt a mérkőzés első félideje, amelyben sok volt a hiba, mindössze néhány távoli lövésig jutottak el a csapatok. A szünet előtt mégis vezetést szerzett a Nyíregyháza, mert a kapujából messzire kimozduló Szappanos Péter buktatta Kovács Mátyást, a megítélt büntetőt pedig Marko Kvasina magabiztosan értékesítette.

A 60. percben kisebb szünetet tartottak a csapatok, hogy a Ramadánt követő nyíregyházi játékosok, a montenegrói Meldin Dreskovics és a nigériai Muhamed Tijani megszakítsák a böjtjüket, és a naplemente után pár falat ételt és folyadékot vehessenek magukhoz.

 

A második játékrészt nagyobb lendülettel folytatta a Puskás Akadémia, a csereként beállt Dárdai Palkó találatával ki is egyenlített. Megélénkült a meccs, jól reagált a kapott gólra a Nyíregyháza és a szintén a padról beszálló Katona Mátyás révén ismét vezetést szerzett. Ezt követően elkeseredetten próbált pontot menteni a hazai együttes, ám a Nyíregyháza magabiztosan megőrizte előnyét és elvitte a három pontot Felcsútról.

Bódog Tamás együttese a sikerével megelőzte az MTK-t, már kilencedik a tabellán, és a szerzett pontok tekintetében az elmúlt öt forduló alapján az NB I legjobb formában lévő csapata.

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2 (Dárdai 68., ill. Kvasina 45+2. – 11-esből, Katona M. 77.)

A mérkőzés összefoglalója

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

orokkuruc-2
2026. március 01. 20:23
Ezt qrvagyorsan abba kéne hagyni, úgyanúgy mint a gyilkos nigger rabló miatti térdelést!
nyugdijas-2
2026. március 01. 20:14
Beszarok.
Kovács József
2026. március 01. 20:13
Ez valami vicc? Tényleg szüksége van ilyen muszlim migránsokra a fociban? Van elég tehetséges magyar fiatal.
Málaga21
2026. március 01. 20:12
Az lesz majd a fasza, amikor az MTK-nál is Ramadánt tartanak
