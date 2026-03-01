BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
A Ramadán miatt néhány másodpercre Felcsúton is megállt a játék. A Nyíregyháza nyert a Puskás Akadémia otthonában, és az elmúlt öt fordulóban a legtöbb pontot szerezte az NB I-ben.
A Nyíregyháza 2–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I 24. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel továbbra is veretlen tavasszal.
Eseménytelenül telt a mérkőzés első félideje, amelyben sok volt a hiba, mindössze néhány távoli lövésig jutottak el a csapatok. A szünet előtt mégis vezetést szerzett a Nyíregyháza, mert a kapujából messzire kimozduló Szappanos Péter buktatta Kovács Mátyást, a megítélt büntetőt pedig Marko Kvasina magabiztosan értékesítette.
A 60. percben kisebb szünetet tartottak a csapatok, hogy a Ramadánt követő nyíregyházi játékosok, a montenegrói Meldin Dreskovics és a nigériai Muhamed Tijani megszakítsák a böjtjüket, és a naplemente után pár falat ételt és folyadékot vehessenek magukhoz.
A második játékrészt nagyobb lendülettel folytatta a Puskás Akadémia, a csereként beállt Dárdai Palkó találatával ki is egyenlített. Megélénkült a meccs, jól reagált a kapott gólra a Nyíregyháza és a szintén a padról beszálló Katona Mátyás révén ismét vezetést szerzett. Ezt követően elkeseredetten próbált pontot menteni a hazai együttes, ám a Nyíregyháza magabiztosan megőrizte előnyét és elvitte a három pontot Felcsútról.
Bódog Tamás együttese a sikerével megelőzte az MTK-t, már kilencedik a tabellán, és a szerzett pontok tekintetében az elmúlt öt forduló alapján az NB I legjobb formában lévő csapata.
LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2 (Dárdai 68., ill. Kvasina 45+2. – 11-esből, Katona M. 77.)
A mérkőzés összefoglalója
Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás
***
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.