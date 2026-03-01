Evőszünet az NB I-ben: egy montenegrói és egy nigériai miatt állt a játék Felcsúton (VIDEÓ)

A második játékrészt nagyobb lendülettel folytatta a Puskás Akadémia, a csereként beállt Dárdai Palkó találatával ki is egyenlített. Megélénkült a meccs, jól reagált a kapott gólra a Nyíregyháza és a szintén a padról beszálló Katona Mátyás révén ismét vezetést szerzett. Ezt követően elkeseredetten próbált pontot menteni a hazai együttes, ám a Nyíregyháza magabiztosan megőrizte előnyét és elvitte a három pontot Felcsútról.

Bódog Tamás együttese a sikerével megelőzte az MTK-t, már kilencedik a tabellán, és a szerzett pontok tekintetében az elmúlt öt forduló alapján az NB I legjobb formában lévő csapata.

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2 (Dárdai 68., ill. Kvasina 45+2. – 11-esből, Katona M. 77.)

