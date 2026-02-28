Ft
ute Újpest Győri ETO NB I

Bohócgól itt, bohócgól ott – legyőzte az ETO az Újpestet, hat ponttal megy a Fradi előtt

2026. február 28. 22:09

Két szürreális találat közé egy kimondottan mutatós gól ékelődött az NB I szombati rangadóján. A bombaformában lévő Győr 11 bajnoki óta veretlen, és nem akar lassítani a trónfosztásért indított harcban.

2026. február 28. 22:09
A Paks újabb botlása után a listavezető győri ETO hátrányból fordítva győzte le az Újpest csapatát az NB I szombati rangadóján, így a rivális Ferencvárosnál egy meccsel többet játszva növelte előnyét a tabella élén. A dögunalmas első félidő után a második játékrészben két szürreális találat közé egy szép gól ékelődött, így alakult ki a 2–1-es végeredmény. 

Győri ETO-Újpest
A Győr a végjátékban fordított az Újpest ellen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Egy szép és egy mázlis győri gól

Az első félidő eseménytelen játéka után a fordulást követően rögtön egy középkezdésből előreívelt labdából megszerezte a vezetést az Újpest: a jókor jó helyen lévő Fran Brodic használta ki az ETO-kapus Megyeri Balázs és a védelem gáláns ajándékát, nem mindennapi góllal előnyhöz juttatva a vendégcsapatot.

Negyedórával később lényegesen szebb góllal egyenlített a Győr, a tizenhatos sarkánál Vitális Milán bűvészkedett a labdával, úgy tette oda Zseljko Gavrics elé, hogy közben le sem esett, a szerb légiós pedig egy pattanás után, kapásból bezúdította a hosszúba. 

A végjáték egyértelműen a hazaiaké volt, az utolsó tíz percen belül előbb Claudiu Bumba forgácsolta szét a keresztlécet, majd a 83. percben a megsérülő Nadir Benbuali helyére beálló 

Nfansu Njie lövése hullott be az újpesti kapuba úgy, hogy két vendégjátékoson, közte a kapunak háttal álló Joao Nunesen is irányt változtatott – hivatalosan végül utóbbi öngóljának adták. 

A listavezető győriek ezzel a bajnokságban már 11, a kupával együtt összesen 12 mérkőzés óta veretlenek, egyúttal ismét lépéskényszerbe hozták a címvédő Ferencvárost, amelynek így mindenképpen hoznia kell a kötelezőt vasárnap hazai pályán a sereghajtó Kazincbarcika ellen. 

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

* * * 

