Terrorfenyegetettség: megdöbbentő bejelentést tett a miniszterelnök, tíz éve nem volt példa erre

A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarország energiabiztonsága is veszélyben van a közel-keleti háború miatt
Az energiajogász szerint az a probléma, hogy hetek óta nem érkezik olaj a Barátság vezetéken Ukrajnán keresztül.
Az ukránok feje is alaposan fájhat emiatt.
A magyar katonák nincsenek veszélyben, a terrorfenyegetettséget egy fokozattal megemelik, az Ukrajnával, illetve a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ukrán politikával szembeni válaszlépéseket pedig fenntartja hazánk – ez derül ki Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb, Facebookon megosztott videójából.
A miniszterelnök közölte: szombat délután összehívta a védelmi tanács ülését, „mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságunkra”.
Mint kiemelte: a közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. „Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak. A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él” – húzta alá Orbán Viktor.
Mint kiemelte: Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemelik egy fokozattal.
„A konfliktus miatt a világpiacon jelentős áremelkedést valószínűsítenek. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját.
Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket, ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani” – jelentette ki.
Magyarországon 2016. március 29. óta 3-as (közepes) terrorfenyegetettségi szint van (vagyis volt) érvényben, ennél magasabb csak korábban, a 2015–2016-os európai terrortámadási hullám idején emelték.
A belügyminiszter a Terrorellenes Koordinációs Bizottság kezdeményezésére vagy saját hatáskörben jogosult a különböző fokozatok elrendelésére, módosítására vagy megszüntetésére a Védelmi Tanács egyetértésével.
De mi is az a terrorfenyegetettségi szint? A 1824/2015. (XI. 19.) kormányhatározat szerint belügyminiszter a tényleges fenyegetettség mértékének megfelelő fokozatot Magyarország egész területére vonatkozóan vagy egy meghatározott területrészének megjelölésével rendeli el.
Eszerint négy fokozat van:
