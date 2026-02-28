Ft
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

magyarország védelmi tanács orbán viktor

Terrorfenyegetettség: megdöbbentő bejelentést tett a miniszterelnök, tíz éve nem volt példa erre

2026. február 28. 19:30

Az ukránok feje is alaposan fájhat emiatt.

2026. február 28. 19:30
A magyar katonák nincsenek veszélyben, a terrorfenyegetettséget egy fokozattal megemelik, az Ukrajnával, illetve a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ukrán politikával szembeni válaszlépéseket pedig fenntartja hazánk – ez derül ki Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb, Facebookon megosztott videójából.

A miniszterelnök közölte: szombat délután összehívta a védelmi tanács ülését, „mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságunkra”.

Mint kiemelte: a közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. „Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak. A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él” – húzta alá Orbán Viktor.

Mint kiemelte: Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemelik egy fokozattal. 

„A konfliktus miatt a világpiacon jelentős áremelkedést valószínűsítenek. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját

Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket, ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani” – jelentette ki.

Magyarországon 2016. március 29. óta 3-as (közepes) terrorfenyegetettségi szint van (vagyis volt) érvényben, ennél magasabb csak korábban, a 2015–2016-os európai terrortámadási hullám idején emelték.

A belügyminiszter a Terrorellenes Koordinációs Bizottság kezdeményezésére vagy saját hatáskörben jogosult a különböző fokozatok elrendelésére, módosítására vagy megszüntetésére a Védelmi Tanács egyetértésével.

De mi is az a terrorfenyegetettségi szint? A 1824/2015. (XI. 19.) kormányhatározat szerint belügyminiszter a tényleges fenyegetettség mértékének megfelelő fokozatot Magyarország egész területére vonatkozóan vagy egy meghatározott területrészének megjelölésével rendeli el.

Eszerint négy fokozat van:

  • 4-es (alacsony) fokozat van érvényben, ha „ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk alapján” EU- vagy NATO-tagállamban terrorcselekmény elkövetésének veszélye áll fenn, amivel kapcsolatban hazánknak közreműködési kötelezettsége van a veszély elhárításában.
  • Ennél eggyel magasabb, 3-as (közepes) fokozat rendelhető el, ha már elkövettek ilyen terorrcselekményt az EU-ban, a NATO-ban vagy valamelyik szomszédos országban, „amelynek hatásaként Magyarország fenyegetettségének növekedése valószínűsíthető, de magasabb fokozat bevezetése nem indokolt”.
  • 2-es (magas) fokozat akkor rendelhető el, ha hazánk veszélyeztetettségéről vannak konkrét információk.
  • A kritikus 1-es fokozat pedig akkor, ha Magyarország területén vagy Magyarország területére is kiható, súlyos következményekkel járó terrorcselekményt követtek, vagy olyan súlyos dolog történt, aminél felmerülhet a terrorizmussal való összefüggés.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

