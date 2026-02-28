Terrorfenyegetettség: megdöbbentő bejelentést tett a miniszterelnök, tíz éve nem volt példa erre

A magyar katonák nincsenek veszélyben, a terrorfenyegetettséget egy fokozattal megemelik, az Ukrajnával, illetve a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ukrán politikával szembeni válaszlépéseket pedig fenntartja hazánk – ez derül ki Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb, Facebookon megosztott videójából.

A miniszterelnök közölte: szombat délután összehívta a védelmi tanács ülését, „mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságunkra”.