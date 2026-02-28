Mráz Ágoston Sámuel tiszta vizet öntött a pohárba: az álhírek helyett itt a valóság a Medián adatairól

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel Facebook-bejegyzésben kérte ki magának, hogy Tóka Gábor a Vox Populin alaptalanul állította, hogy megvédte volna a Medián januári kutatását. Szerinte szándékosan, politikai indíttatásból adtak a szájába valótlan kijelentéseket, és terjesztettek róla valótlan állításokat.

Mráz bejegyzésében leírta, egyetért Deák Dániellel, aki szerint a Medián-kutatás kiszivárgott részei több furcsaságot is mutatnak. Az egyik ilyen anomália, hogy a dokumentumok szerint 1176 interjú készült, de a publikációk egy 1000 fős mintáról számolnak be.