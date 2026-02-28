Mráz Ágoston Sámuel tiszta vizet öntött a pohárba: az álhírek helyett itt a valóság a Medián adatairól

Kiszúrta az elemző: nem stimmelnek a Medián számai
A HVG olyan adatokat közölt a közelgő választások kapcsán, amelyek megkérdőjelezik a piackutató hitelességét.
Számos, aggályos anomáliát felfedezett a kutatással kapcsolatban.
A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel Facebook-bejegyzésben kérte ki magának, hogy Tóka Gábor a Vox Populin alaptalanul állította, hogy megvédte volna a Medián januári kutatását. Szerinte szándékosan, politikai indíttatásból adtak a szájába valótlan kijelentéseket, és terjesztettek róla valótlan állításokat.
Mráz bejegyzésében leírta, egyetért Deák Dániellel, aki szerint a Medián-kutatás kiszivárgott részei több furcsaságot is mutatnak. Az egyik ilyen anomália, hogy a dokumentumok szerint 1176 interjú készült, de a publikációk egy 1000 fős mintáról számolnak be.
„Ez azt jelenti, hogy a súlyozás után jelentősen átalakultak a nyers adatok vagy azt, hogy a publikált adatok adatbázisából kivettek 176 interjút”
– véleményezte az elemző.
Mráz Ágoston Sámuel továbbá kifogásolta, hogy a Medián kutatásában a kiszivárgott adatok alapján a fiatalok aránya jóval alacsonyabb volt a mintában, mint a valós választói népességben, míg az 50 év felettiek felülreprezentáltak voltak. Emiatt a súlyozás során a fiatalabb korosztályok válaszait nagyobb, az idősebbekét kisebb súllyal kellett figyelembe venni. Szerinte ezzel szükségszerűen megnőttek a pártpreferenciák közti különbségek is, különösen, ha a valóságnál is több fiatal tiszást és kevesebb idősebb fideszest találtak meg.
A szakértő ismét kiemelte, amit már januárban is megállapított, hogy a Medián rendkívül magas részvételi hajlandóságot mért: a 30 év alatti fiatalok körében 93 százalékos, a teljes népesség körében 90 százalékos részvételt, ami szerinte igencsak furcsa, és nem tükrözi a realitást.
