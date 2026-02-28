Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
medián nézőpont intézet mráz ágoston sámuel tóka gábor

Mráz Ágoston Sámuel tiszta vizet öntött a pohárba: az álhírek helyett itt a valóság a Medián adatairól

2026. február 28. 17:30

Számos, aggályos anomáliát felfedezett a kutatással kapcsolatban.

2026. február 28. 17:30
null

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel Facebook-bejegyzésben kérte ki magának, hogy Tóka Gábor a Vox Populin alaptalanul állította, hogy megvédte volna a Medián januári kutatását. Szerinte szándékosan, politikai indíttatásból adtak a szájába valótlan kijelentéseket, és terjesztettek róla valótlan állításokat.

Mráz bejegyzésében leírta, egyetért Deák Dániellel, aki szerint a Medián-kutatás kiszivárgott részei több furcsaságot is mutatnak. Az egyik ilyen anomália, hogy a dokumentumok szerint 1176 interjú készült, de a publikációk egy 1000 fős mintáról számolnak be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

„Ez azt jelenti, hogy a súlyozás után jelentősen átalakultak a nyers adatok vagy azt, hogy a publikált adatok adatbázisából kivettek 176 interjút” 

– véleményezte az elemző.

Mráz Ágoston Sámuel továbbá kifogásolta, hogy a Medián kutatásában a kiszivárgott adatok alapján a fiatalok aránya jóval alacsonyabb volt a mintában, mint a valós választói népességben, míg az 50 év felettiek felülreprezentáltak voltak. Emiatt a súlyozás során a fiatalabb korosztályok válaszait nagyobb, az idősebbekét kisebb súllyal kellett figyelembe venni. Szerinte ezzel szükségszerűen megnőttek a pártpreferenciák közti különbségek is, különösen, ha a valóságnál is több fiatal tiszást és kevesebb idősebb fideszest találtak meg.

A szakértő ismét kiemelte, amit már januárban is megállapított, hogy a Medián rendkívül magas részvételi hajlandóságot mért: a 30 év alatti fiatalok körében 93 százalékos, a teljes népesség körében 90 százalékos részvételt, ami szerinte igencsak furcsa, és nem tükrözi a realitást.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Youtube/képernyőkép
 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2026. február 28. 18:55
Ilyen kiinduló elemszámnál és ilyen mértékű súlyozásnál már nem lesz reprezentatív a minta. Ahhoz mintavételnél nagyobb elemszám kellett volna. Volt olyan korcsoport, ahol a népességen belüli arányhoz képest kétszeres eltérés volt. A kis elemszámú csoportok így túl nagy hibával terheltek, amit a súlyozás felnagyít. De az igazi probléma nem ez, hanem amit Hann Endre 2022-ben a választás után mondott el: "a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója szerint a legnagyobb probléma az volt, hogy nem merték kimondani, prognosztizálni a Fidesz kétharmados győzelmét. Sőt, voltak, akik egyáltalán nem merték publikálni kutatási adataikat. Hann sajnálatosnak nevezte, hogy van egy elbizonytalanodás a szakmában. "
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. február 28. 18:53
cukigomboc Nem, cuncimókus. A súlyozás kismértékű finomhangolásra való és nem arra, hogy például megfelezzen egy csoportot, és a másik, módszertanilag hibásan túlságosan kis elemszámú csoport mintavételi hibáját olymértékben felnagyítsa, hogy eltorzítsa az eredményt. Azaz a mintavétel eleve hibás volt.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 28. 18:51
Csak a szokásos komcsi menetrend, ők nyerik 16 éve a közvélemény-kutatást, a Fidesz a választást. Ezen semmit nem fog változtatni a drogos pszichopata sem.
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2026. február 28. 18:19
"Mráz Ágoston Sámuel továbbá kifogásolta, hogy a Medián kutatásában a kiszivárgott adatok alapján a fiatalok aránya jóval alacsonyabb volt a mintában, mint a valós választói népességben, míg az 50 év felettiek felülreprezentáltak voltak." Igen, PONTOSAN erre való a súlyozás. Ezt Mráz pontosan tudja, csak neki az a feladata, hogy hazudjon.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!