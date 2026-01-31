Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
medián nézőpont intézet mráz ágoston sámuel hvg választás

Kiszúrta az elemző: nem stimmelnek a Medián számai

2026. január 31. 12:08

A HVG olyan adatokat közölt a közelgő választások kapcsán, amelyek megkérdőjelezik a piackutató hitelességét.

2026. január 31. 12:08
null

Valami nem stimmel a Medián számaival – fedezte fel a furcsaságot Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője a print HVG-ben publikált grafikonon.

A kutatás ugyanis azt állítja, hogy a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson.

Mráz szerint ez azért is problémás, mert „egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi”. Hozzáteszi, ez alapján nehéz hinni a Medián számainak.

Nyitókép: YouTube/képernyőfotó

 

 

borsos-2
2026. január 31. 13:05
Nincs azzal baj, ha a fiatalok elmennek szavazni, csak előtte beszélgessenek azokkal a rokonaikkal, akik emlékeznek a gyurcsány-bajnai érára, esetleg vannak emlékeik a dobrev családi felmenőiről. Ha a jakabpétert is felemlegetik, már készen is van egy patrióta fiatal :o)
saidaldo
2026. január 31. 13:00
csak két megjegyzés. 1. A piackutató hitelessége? Oximoron. Kábé olyan, mint az antarktiszi tömeglélektan. 2. 93%? Csak, elvtársak? Ezért Kim elvtárs már azonnal felkoncoltatna...
neszteklipschik
•••
2026. január 31. 12:51 Szerkesztve
Minél fiatalabb korú választóról beszélünk, annál kisebb a részvételi hajlandósága. SEMELYIK választáson nem volt még csak a közelében se soha. 70%, 70%, 62% -ezek voltak a részvételi arányok az utolsó három országgyűlési választáson úgy, hogy a középkorú és a nyugdíjas korú szavazók egyrészt demográfiai (népesebb generációk), másrészt részvételi hajlandóság szempontjából FELFELÉ húzták ezeket a százalékokat, míg a fiatalabbak lefelé. Az említett adat olyannyira szembenáll az eddigi választások tapasztalatával, hogy nehezen lehet hitelt adni neki. Vagyis röviden: kamu. Már a megjelenés helye is egy kamugyár -HVG...
Smisla
2026. január 31. 12:37
Szinte egyik közvéleménykutatónak sem lehet hinni, amiről csak az utóbbi időben beszélnek. Az értelmesebb emberek régóta érzik, hogy majdnem teljes egészében az egész kutatási humbug hazugság. És ilyen pitiáner hazugsággal buknak le, mivel gondolkodni képtelenek. Ha 90-93 % tervezi, hogy elmegy szavazni, akkor illene a szavazati joggal rendelkező lakosság számához közel összesített eredményt produkálni. Ennyire agyatlanok.
