Kiszúrta az elemző: nem stimmelnek a Medián számai

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
A HVG olyan adatokat közölt a közelgő választások kapcsán, amelyek megkérdőjelezik a piackutató hitelességét.
Valami nem stimmel a Medián számaival – fedezte fel a furcsaságot Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője a print HVG-ben publikált grafikonon.
A kutatás ugyanis azt állítja, hogy a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson.
Mráz szerint ez azért is problémás, mert „egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi”. Hozzáteszi, ez alapján nehéz hinni a Medián számainak.
