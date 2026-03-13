Elszámították magukat az oroszok a tengeren: pillanatok alatt lecsaptak a svédek

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
A szakértő szerint egyértelmű, mi lesz a legfontosabb kérdés a választáson és „nem az Instagram-sztorik fogják eldönteni” az eredményt.
A Sea Owl nevű hajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.
A svéd hatóságok ismét megállítottak egy kőolajszállító hajót, nem egészen egy héten belül már a másodikat, amely a gyanú szerint az orosz árnyékflottához tartozik. A orosz állampolgárságú kapitányt őrizetbe vették – jelentette be pénteken a svéd ügyészség.
A svéd parti őrség a Comore-szigetek zászlója alatt hajózó Sea Owl nevű hajót a svéd területi vizeken, Trelleborgnál állította meg csütörtök este.
A kapitányt okirathamisítás és a tengerhajózási törvények megsértésének gyanújával vették őrizetbe
– közölte Adrien Combier-Hogg ügyész.
Az orosz árnyékflotta a nyugati szankciók kikerülésére használt járművekből áll. Gyakran elavult és rossz állapotú hajókról van szó, amelyeknek a biztosítása nem megfelelő, és a tulajdonosa homályba vész.
A parti őrség szerint a Sea Owl szerepel az Európai Unió szankciós listáján, és vizsgálat folyik az ügyében a "hajózhatósági" szabályok megsértése ellen.
A múlt héten a svéd hatóságok a Caffa nevű 96 méteres hajót állították meg, amely Casablanca és Szentpétervár között hajózott, szintén idegen ország zászlaja alatt, és lopott ukrán búzát szállított. A hajó orosz kapitányát őrizetbe vették.
(MTI)
Nyitókép: Johan NILSSON / TT News Agency / AFP