03. 13.
péntek
svéd sea owl orosz hatóság hajó

Elszámították magukat az oroszok a tengeren: pillanatok alatt lecsaptak a svédek

2026. március 13. 23:12

A Sea Owl nevű hajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.

A svéd hatóságok ismét megállítottak egy kőolajszállító hajót, nem egészen egy héten belül már a másodikat, amely a gyanú szerint az orosz árnyékflottához tartozik. A orosz állampolgárságú kapitányt őrizetbe vették – jelentette be pénteken a svéd ügyészség.

A svéd parti őrség a Comore-szigetek zászlója alatt hajózó Sea Owl nevű hajót a svéd területi vizeken, Trelleborgnál állította meg csütörtök este. 

A kapitányt okirathamisítás és a tengerhajózási törvények megsértésének gyanújával vették őrizetbe

– közölte Adrien Combier-Hogg ügyész.

Az orosz árnyékflotta a nyugati szankciók kikerülésére használt járművekből áll. Gyakran elavult és rossz állapotú hajókról van szó, amelyeknek a biztosítása nem megfelelő, és a tulajdonosa homályba vész.

A parti őrség szerint a Sea Owl szerepel az Európai Unió szankciós listáján, és vizsgálat folyik az ügyében a "hajózhatósági" szabályok megsértése ellen.

A múlt héten a svéd hatóságok a Caffa nevű 96 méteres hajót állították meg, amely Casablanca és Szentpétervár között hajózott, szintén idegen ország zászlaja alatt, és lopott ukrán búzát szállított. A hajó orosz kapitányát őrizetbe vették.

(MTI) 

Nyitókép: Johan NILSSON / TT News Agency / AFP

 

