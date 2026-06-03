Magyar Péter még önmagának is ellentmond, hogy bevágódjon Brüsszelben

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Kellemetlen perceket élhetett át Magyar Péter, amikor korábbi, a jelenlegi kommunikációjával szögesen ellentétes mondataival szembesítették az Országgyűlésben. A parlamentben a tiszás Bódis Péter sem érezhette jobban magát, amikor a GDP-vel keverte a GDPR-t. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei június 2-án.
Saját korábbi mondataival szembesítette Gulyás Gergely a miniszterelnököt az Országgyűlésben, amikor a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, Magyarország korábban kizárólag politikai okokból nem kapta meg azokat az uniós forrásokat, amelyekről Magyar Péter miniszterelnök pénteken állapodott meg Brüsszelben. Miután Gulyás Gergely közölte, hogy a Fidesz minden Magyarországra érkező uniós forrásnak örül, azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel eddig jogállamisági problémákra hivatkozva tartott vissza forrásokat, Magyar Péter ezzel teljesen megegyező, pár évvel korábbi nyilatkozatát olvasta fel.
Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel, ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságot és a médiahelyzetet”
– idézte a kormányfő szavait a fideszes politikus, ami láthatóan meglehetősen kellemetlen volt a miniszterelnöknek.
Engedélyezte a 31. Budapest Pride megrendezését a kormányfő, aki ezzel egyértelművé tette, hogy egy új politikai korszak kezdetét Magyarországon. Az El Observador beszámolója szerint az új kormány intézkedései hozzájárultak ahhoz is, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök üdvözölje a változásokat és felszabadítsák Magyarország számára a korábban jogállamisági aggályok miatt befagyasztott több mint 16 milliárd eurós uniós támogatást; ezek folyósítása feltételezi az LMBTQ-jogok tiszteletben tartását is.
„Szerénység és szakmaiság, elvtársak” – így reagált Facebook-oldalán Panyi Miklós arra, hogy a Tisza országgyűlési képviselője, Bódis Péter parlamenti felszólalásában összekeverte a GDPR-t (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete) a GDP-vel (bruttó hazai termék, azaz egy ország gazdasági teljesítményének egyik legfontosabb mutatója).
A tiszásokat több dolog is össze tudja zavarni: a tények, a számok és a külföldi kifejezések”
– tette hozzá Panyi.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter