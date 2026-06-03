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gulyás gergely brüsszel európai unió országgyűlés Magyar Péter pride

Magyar Péter még önmagának is ellentmond, hogy bevágódjon Brüsszelben

2026. június 03. 05:33

Kellemetlen perceket élhetett át Magyar Péter, amikor korábbi, a jelenlegi kommunikációjával szögesen ellentétes mondataival szembesítették az Országgyűlésben. A parlamentben a tiszás Bódis Péter sem érezhette jobban magát, amikor a GDP-vel keverte a GDPR-t. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei június 2-án.

2026. június 03. 05:33
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Saját korábbi mondataival szembesítette Gulyás Gergely a miniszterelnököt az Országgyűlésben, amikor a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, Magyarország korábban kizárólag politikai okokból nem kapta meg azokat az uniós forrásokat, amelyekről Magyar Péter miniszterelnök pénteken állapodott meg Brüsszelben. Miután Gulyás Gergely közölte, hogy a Fidesz minden Magyarországra érkező uniós forrásnak örül, azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel eddig jogállamisági problémákra hivatkozva tartott vissza forrásokat, Magyar Péter ezzel teljesen megegyező, pár évvel korábbi nyilatkozatát olvasta fel. 

Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel, ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságot és a médiahelyzetet” 

– idézte a kormányfő szavait a fideszes politikus, ami láthatóan meglehetősen kellemetlen volt a miniszterelnöknek.

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Magyar Péter a Pride mellett tette le voksát

Engedélyezte a 31. Budapest Pride megrendezését a kormányfő, aki ezzel egyértelművé tette, hogy egy új politikai korszak kezdetét Magyarországon. Az El Observador beszámolója szerint az új kormány intézkedései hozzájárultak ahhoz is, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök üdvözölje a változásokat és felszabadítsák Magyarország számára a korábban jogállamisági aggályok miatt befagyasztott több mint 16 milliárd eurós uniós támogatást; ezek folyósítása feltételezi az LMBTQ-jogok tiszteletben tartását is.

Bakot lőtt a tiszás képviselő

„Szerénység és szakmaiság, elvtársak” – így reagált Facebook-oldalán Panyi Miklós arra, hogy a Tisza országgyűlési képviselője, Bódis Péter parlamenti felszólalásában összekeverte a GDPR-t (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete) a GDP-vel (bruttó hazai termék, azaz egy ország gazdasági teljesítményének egyik legfontosabb mutatója).

A tiszásokat több dolog is össze tudja zavarni: a tények, a számok és a külföldi kifejezések”

– tette hozzá Panyi.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. június 03. 08:59
Korchinka Pszichoka Müszi Róka
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0
0
Szuperszig
2026. június 03. 08:28
Olyan ügyes a kokobono, hogy egy mondatban is képes meghazudtolni saját magát.
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2
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Gintonic68
2026. június 03. 07:18
Várjuk az országgyűlés elé terjesztett jogszabályváltozásokat, akkor érkezik el a igazság pillanata...
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1
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machet
2026. június 03. 05:53
Egy nyomi számára nem léteznek kellemetlen percek.
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4
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