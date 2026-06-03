Magyar Péter még önmagának is ellentmond, hogy bevágódjon Brüsszelben

Saját korábbi mondataival szembesítette Gulyás Gergely a miniszterelnököt az Országgyűlésben, amikor a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, Magyarország korábban kizárólag politikai okokból nem kapta meg azokat az uniós forrásokat, amelyekről Magyar Péter miniszterelnök pénteken állapodott meg Brüsszelben. Miután Gulyás Gergely közölte, hogy a Fidesz minden Magyarországra érkező uniós forrásnak örül, azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel eddig jogállamisági problémákra hivatkozva tartott vissza forrásokat, Magyar Péter ezzel teljesen megegyező, pár évvel korábbi nyilatkozatát olvasta fel.

Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel, ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságot és a médiahelyzetet”

– idézte a kormányfő szavait a fideszes politikus, ami láthatóan meglehetősen kellemetlen volt a miniszterelnöknek.