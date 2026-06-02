Váratlan helyről üzentek Magyarországnak: nagyon örülnének, ha megtenne egy nagy szívességet az új magyar kormány

Margus Tsahkna észt külügyminiszter a Globsec konferencián hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány – Orbán Anita külügyminiszter vezetésével – nyitottabb, átláthatóbb együttműködést folytat, mint korábban Orbán Viktor alatt, írja az easternfrontier.eu.

Tsahkna szerint az EU-bővítés támogatása és a korrupció elleni fellépés most előtérbe került Magyarországon.

Kiemelte: Észtország örül a változásoknak, bízik abban, hogy Magyarország segíti Ukrajna és Moldova csatlakozását. Az interjúból kitűnik: az európai biztonság szempontjából is fontosnak tartják a magyarországi politikai fordulatot.