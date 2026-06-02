zalaegerszeg iszlám állam terrorszervezet

Hűségesküt tett az Iszlám Államnak egy 12 éves magyar fiatal Zalaegerszegen

2026. június 02. 10:48

Online ismerkedett meg egy pakisztáni férfival, aki a terrorszervezetnek minősülő Iszlám Állam egyik dzsihádista egységének propagandáját terjesztette.

Az internetes eszközök használatát is korlátozta a bíróság annak a 18 éves fiatalnak, aki azért került bíróság elé, mert az Iszlám Állam terrorszervezet tanait terjesztette – tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője kedden az MTI-t.

Vándor Virág közölte: a zalai fiú 12 éves korában online ismerkedett meg egy pakisztáni férfival, aki a terrorszervezetnek minősülő Iszlám Állam egyik dzsihádista egységének (ISKP) propagandáját terjesztette. A fiú két évvel később videóhívás keretében hűségesküt tett az Iszlám Állam kalifájának, ezzel a terrorszervezet közösségének tagjává vált.

A vádlott az ISKP korábban közzétett képanyagaiból összevágott propagandavideót is készített, az abban felhangzó buzdító, vallási-harci éneket magyar felirattal látta el. Ezt később pakisztáni ismerősének is elküldte, aki több internetes felületen is megosztotta a videót.

A fiatal 15 évesen az egyik közösségimédia-felületén létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amellyel az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chatszobában buzdító, vallási-harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propagandakiadványának szó szerinti fordítását is feltöltötte a szerverre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a hétfőn megtartott előkészítő ülésen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó, jelenleg 18 éves vádlottat bűnösnek találta folytatólagosan elkövetett háborús uszítás bűntettében. Mint bűnszervezet tagjakénti elkövetőt két évre próbára bocsátotta, továbbá pártfogó felügyeletét rendelte el.

A bíróság a jogerős ítéletben külön magatartási szabályként előírta számára, hogy oktatás vagy munkavállalás kivételével tartózkodjon a közösségimédia-felületek és az internetalapú csevegőalkalmazások használatától, valamint az internetes iszlamista tartalmak megtekintésétől.

(MTI) 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
mlotta
2026. június 02. 12:01
Hűségesküt tett az Iszlám Államnak egy 12 éves magyar fiatal Zalaegerszegen Betelepült muzulmánok gyereke lehet.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. június 02. 11:52
igazi agyhalott
Válasz erre
1
0
Acherontia-atropos
2026. június 02. 11:37
Szóval, 12 évesen megismerte, 14 évesen esküt tett, 18 évesen bíróság elé állt, csak a tényszerűség kedvéért. Mandi, tényleg nem érzitek úgy, hogy legalább az odafigyelés látszatát mutassátok..?
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. június 02. 11:28
Okos tiszás fiatalember, már gondol a jövőre
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!