Hűségesküt tett az Iszlám Államnak egy 12 éves magyar fiatal Zalaegerszegen

Online ismerkedett meg egy pakisztáni férfival, aki a terrorszervezetnek minősülő Iszlám Állam egyik dzsihádista egységének propagandáját terjesztette.
Az internetes eszközök használatát is korlátozta a bíróság annak a 18 éves fiatalnak, aki azért került bíróság elé, mert az Iszlám Állam terrorszervezet tanait terjesztette – tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője kedden az MTI-t.
Vándor Virág közölte: a zalai fiú 12 éves korában online ismerkedett meg egy pakisztáni férfival, aki a terrorszervezetnek minősülő Iszlám Állam egyik dzsihádista egységének (ISKP) propagandáját terjesztette. A fiú két évvel később videóhívás keretében hűségesküt tett az Iszlám Állam kalifájának, ezzel a terrorszervezet közösségének tagjává vált.
A vádlott az ISKP korábban közzétett képanyagaiból összevágott propagandavideót is készített, az abban felhangzó buzdító, vallási-harci éneket magyar felirattal látta el. Ezt később pakisztáni ismerősének is elküldte, aki több internetes felületen is megosztotta a videót.
A fiatal 15 évesen az egyik közösségimédia-felületén létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amellyel az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chatszobában buzdító, vallási-harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propagandakiadványának szó szerinti fordítását is feltöltötte a szerverre.
A Zalaegerszegi Törvényszék a hétfőn megtartott előkészítő ülésen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó, jelenleg 18 éves vádlottat bűnösnek találta folytatólagosan elkövetett háborús uszítás bűntettében. Mint bűnszervezet tagjakénti elkövetőt két évre próbára bocsátotta, továbbá pártfogó felügyeletét rendelte el.
A bíróság a jogerős ítéletben külön magatartási szabályként előírta számára, hogy oktatás vagy munkavállalás kivételével tartózkodjon a közösségimédia-felületek és az internetalapú csevegőalkalmazások használatától, valamint az internetes iszlamista tartalmak megtekintésétől.
(MTI)
