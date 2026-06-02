Hűségesküt tett az Iszlám Államnak egy 12 éves magyar fiatal Zalaegerszegen

A fiatal 15 évesen az egyik közösségimédia-felületén létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amellyel az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chatszobában buzdító, vallási-harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propagandakiadványának szó szerinti fordítását is feltöltötte a szerverre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a hétfőn megtartott előkészítő ülésen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó, jelenleg 18 éves vádlottat bűnösnek találta folytatólagosan elkövetett háborús uszítás bűntettében. Mint bűnszervezet tagjakénti elkövetőt két évre próbára bocsátotta, továbbá pártfogó felügyeletét rendelte el.

A bíróság a jogerős ítéletben külön magatartási szabályként előírta számára, hogy oktatás vagy munkavállalás kivételével tartózkodjon a közösségimédia-felületek és az internetalapú csevegőalkalmazások használatától, valamint az internetes iszlamista tartalmak megtekintésétől.