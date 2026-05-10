Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
ferencváros zalaegerszeg eto fradi

Szuperdöntő az NB I-ben: bajnoki aranyért és nemzetközi kupaindulásért megy a harc a Ferencváros és az ETO között

2026. május 10. 06:33

Nagy a tét.

2026. május 10. 06:33
null

Mint írtuk, az FTC hosszabbításban, Toon Raemaekers 111. percben szerzett góljával győzte le a Zalaegerszeget a szombati kupadöntőben, ezzel 2022 után ismét a megnyerte a sorozatot.

Ezt is ajánljuk a témában

A kupagyőztes további jutalma, hogy a következő szezonban a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga-selejtezőjében indulhat. Jelenleg ez a csapat a Ferencváros, ám egy hét múlva ez még változhat – írja az M4Sport

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Fizz Liga 33., utolsó fordulójában dől el ugyanis a bajnoki cím, amire a listavezető ETO-nak és az egy pont hátránnyal második Ferencvárosnak van esélye. A papírforma a Győr bajnoki címét sejteti, de ha botlik Kisvárdán az ETO, a Fradinak esély nyílhat a címvédésre.

A bajnokcsapat az aranyérem mellé a Bajnokok Ligája-selejtezőjében is elindulhat. Ha egy hét múlva az ETO ünnepel, mehet a BL-be, míg a Ferencváros kupagyőztesként az El-be. Amennyiben a Fradi örülhet a végén, a BL-selejtezőben indulhat, míg a kupagyőztesnek járó El-indulás joga a bajnoki ezüstérmeshez, azaz az ETO-hoz kerülne – nem pedig a kupadöntőt elveszítő ZTE-hez.

A Fradi kupagyőzelme és az imént levezetett lehetséges forgatókönyvek azt is jelentik, hogy a bajnokság harmadik és negyedik helyezettje indulhat a harmadikszámú nemzetközi kupasorozat, a Konferencia-liga selejtezőjében – írja a lap. Erre még három csapat pályázhat, a jelenleg harmadik Paks, a negyedik DVSC és az ötödik ZTE. Mindez jövő hét szombaton derül majd ki, hiszen a bajnoki címről és 3-5. helyekről döntő mérkőzéseket egy időben rendezik. A Fizz Liga nemzetközi kupaindulói  2026/27-es szezonban tehát:

  • Bajnok: BL-selejtező
  • Ezüstérmes: El-selejtező
  • 3-4. helyezett: Konferencia-liga-selejtező

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2026. május 10. 08:45 Szerkesztve
"nemzetközi kupaindulásért megy a harc a Ferencváros és az ETO között" A nemzetközi kupaindulás már hetek óta mindkét csapat számára biztosítva van..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!