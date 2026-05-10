Szuperdöntő az NB I-ben: bajnoki aranyért és nemzetközi kupaindulásért megy a harc a Ferencváros és az ETO között

A Fizz Liga 33., utolsó fordulójában dől el ugyanis a bajnoki cím, amire a listavezető ETO-nak és az egy pont hátránnyal második Ferencvárosnak van esélye. A papírforma a Győr bajnoki címét sejteti, de ha botlik Kisvárdán az ETO, a Fradinak esély nyílhat a címvédésre.

A bajnokcsapat az aranyérem mellé a Bajnokok Ligája-selejtezőjében is elindulhat. Ha egy hét múlva az ETO ünnepel, mehet a BL-be, míg a Ferencváros kupagyőztesként az El-be. Amennyiben a Fradi örülhet a végén, a BL-selejtezőben indulhat, míg a kupagyőztesnek járó El-indulás joga a bajnoki ezüstérmeshez, azaz az ETO-hoz kerülne – nem pedig a kupadöntőt elveszítő ZTE-hez.