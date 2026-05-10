Szuperdöntő az NB I-ben: bajnoki aranyért és nemzetközi kupaindulásért megy a harc a Ferencváros és az ETO között

MK-döntő: ami nem ment tizenegyesből, sikerült egy váratlan szituációból – kupagyőztes a Ferencváros
Majdnem jött a büntetőpárbaj.
Nagy a tét.
Mint írtuk, az FTC hosszabbításban, Toon Raemaekers 111. percben szerzett góljával győzte le a Zalaegerszeget a szombati kupadöntőben, ezzel 2022 után ismét a megnyerte a sorozatot.
A kupagyőztes további jutalma, hogy a következő szezonban a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga-selejtezőjében indulhat. Jelenleg ez a csapat a Ferencváros, ám egy hét múlva ez még változhat – írja az M4Sport.
A Fizz Liga 33., utolsó fordulójában dől el ugyanis a bajnoki cím, amire a listavezető ETO-nak és az egy pont hátránnyal második Ferencvárosnak van esélye. A papírforma a Győr bajnoki címét sejteti, de ha botlik Kisvárdán az ETO, a Fradinak esély nyílhat a címvédésre.
A bajnokcsapat az aranyérem mellé a Bajnokok Ligája-selejtezőjében is elindulhat. Ha egy hét múlva az ETO ünnepel, mehet a BL-be, míg a Ferencváros kupagyőztesként az El-be. Amennyiben a Fradi örülhet a végén, a BL-selejtezőben indulhat, míg a kupagyőztesnek járó El-indulás joga a bajnoki ezüstérmeshez, azaz az ETO-hoz kerülne – nem pedig a kupadöntőt elveszítő ZTE-hez.
A Fradi kupagyőzelme és az imént levezetett lehetséges forgatókönyvek azt is jelentik, hogy a bajnokság harmadik és negyedik helyezettje indulhat a harmadikszámú nemzetközi kupasorozat, a Konferencia-liga selejtezőjében – írja a lap. Erre még három csapat pályázhat, a jelenleg harmadik Paks, a negyedik DVSC és az ötödik ZTE. Mindez jövő hét szombaton derül majd ki, hiszen a bajnoki címről és 3-5. helyekről döntő mérkőzéseket egy időben rendezik. A Fizz Liga nemzetközi kupaindulói 2026/27-es szezonban tehát:
Fotó: MTI/Illyés Tibor